Η λιποαναρρόφηση είναι σήμερα μία από τις πιο διαδεδομένες επεμβάσεις σωματικής διαμόρφωσης (body contouring). Δεν αφορά μόνο την αισθητική εμφάνιση αλλά και την αυτοπεποίθηση, αφού χαρίζει πιο αρμονικό περίγραμμα σώματος και αναδεικνύει φυσικά χαρακτηριστικά. Παρά τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της άσκησης, οι επίμονες εναποθέσεις λίπους σε περιοχές όπως η κοιλιά, οι γοφοί ή το πηγούνι δεν υποχωρούν πάντα, ακόμα και με τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής.



Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει η λιποαναρρόφηση, μια ιατρική πράξη που έχει εξελιχθεί θεαματικά χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία. Οι νέες μέθοδοι, όπως το VASER Lipo και το Smartlipo, προσφέρουν πιο ακριβή, στοχευμένα και ασφαλή αποτελέσματα, σε σύγκριση με την παραδοσιακή λιποαναρρόφηση. Ανάμεσά τους, το VASER ξεχωρίζει διεθνώς ως η πλέον προηγμένη λύση, χάρη στην ικανότητά του να αφαιρεί τοπικό λίπος με μεγάλη λεπτομέρεια, να προσφέρει εντυπωσιακή σύσφιξη δέρματος και να αναδεικνύει μυϊκές γραμμές με τεχνική high-definition.

Τι είναι η λιποαναρρόφηση;

Η λιποαναρρόφηση (liposuction) είναι χειρουργική μέθοδος αφαίρεσης τοπικού λίπους από περιοχές όπως:

– κοιλιά και μέση,

– γοφοί και μηροί,

– βραχίονες,

– γόνατα και πλάτη,

– διπλοσάγονο.



Δεν αποτελεί μέθοδο αδυνατίσματος, αλλά στοχεύει στη σμίλευση του σώματος και στην ανάδειξη του φυσικού του περιγράμματος.

Είδη λιποαναρρόφησης

Παραδοσιακή λιποαναρρόφηση (Tumescent Liposuction)

Η κλασική μέθοδος, που βασίζεται στη μηχανική αναρρόφηση λίπους μετά την έγχυση ειδικού διαλύματος.

Λιποαναρρόφηση με υπερήχους – VASER Lipo

Το VASER (Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance) αξιοποιεί υπερηχητική ενέργεια για να διασπάσει τα λιποκύτταρα με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια.



Πλεονεκτήματα VASER:

– Στοχευμένη αφαίρεση λίπους με ελάχιστη βλάβη στους γύρω ιστούς

– Μικρότεροι μώλωπες και ταχύτερη ανάρρωση

– Εντυπωσιακή σύσφιξη δέρματος χάρη στη θερμική του δράση

– Ικανότητα για λιπογλυπτική υψηλής ευκρίνειας (high-definition lipo), ιδανική για κοιλιά (six-pack), χέρια, πηγούνι και άλλες περιοχές



Για αυτόν τον λόγο, το VASER θεωρείται σήμερα η καλύτερη μέθοδος λιποαναρρόφησης, ιδανική για όσους επιθυμούν όχι μόνο μείωση λίπους αλλά και καλλιτεχνική διαμόρφωση σώματος.