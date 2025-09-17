Την επόμενη μέρα μετά την επέμβαση για πέτρα στα νεφρά, ξαφνικά δεν μπορούσα να ουρήσω.

Ενιωθα την κύστη μου γεμάτη, αλλά δεν «ξαλάφρωνα». Είμαι ουρολόγος και παρ’ όλα αυτά είχα πανικοβληθεί: ένιωθα παγιδευμένος, πανικόβλητος και ανήμπορος. Μετά από αυτό που μου φάνηκε σαν πέντε ώρες — αλλά ήταν μόνο πέντε λεπτά — τα ούρα άρχισαν τελικά να ρέουν.

Μόλις θυμήθηκα ότι είμαι ουρολόγος, συνειδητοποίησα πως το πρόβλημα δεν ήταν απλώς η κύστη μου. Το πρόβλημα ήταν η δυσκοιλιότητα από όλα τα φάρμακα που είχα πάρει την προηγούμενη μέρα. Μόλις αυτό το ζήτημα λύθηκε, η κύστη μου χαλάρωσε — και τα ούρα άρχισαν να ρέουν κανονικά.

Στη δική μου περίπτωση, ήταν κάτι προσωρινό και συγκυριακό — και μπορεί να ισχύει το ίδιο και για εσάς.

Advertisement

Advertisement

Όμως για πολλούς ανθρώπους, η δυσκολία στην ούρηση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ποιότητας ζωής που δεν υποχωρεί εύκολα.

Τι συμβαίνει (ή δεν συμβαίνει) όταν δεν μπορούμε να ουρήσουμε

Το πρόβλημα μπορεί να είναι κατακράτηση ούρων — όταν η κύστη είναι γεμάτη αλλά δεν μπορεί να αδειάσει. Ή μπορεί η κύστη να είναι άδεια αλλά να έχουμε ακόμα την αίσθηση ότι πρέπει να ουρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία είναι ίδια: προσπαθούμε να ουρήσουμε και τίποτα δεν γίνεται. .

Η κύστη είναι ένα δοχείο από μυϊκές ίνες, σαν μπαλόνι, στην κάτω κοιλιακή χώρα, που αποθηκεύει τα ούρα. Στη βάση της βρίσκεται ο κυστικός αυχένας ο οποίος ανοίγει προς την ουρήθρα – τον σωλήνα που μεταφέρει τα ούρα έξω από το σώμα. Στους άνδρες, η ουρήθρα περνά μέσα από τον προστάτη πριν φτάσει στο πέος· στις γυναίκες, είναι πιο κοντή και εξέρχεται μπροστά από τον κόλπο.

Για να ρέουν τα ούρα, ο μυς της κύστης πρέπει να συσπαστεί, ενώ η έξοδος και η ουρήθρα πρέπει να χαλαρώσουν. Αν κάτι διαταράξει αυτή τη διαδικασία — όπως ένας φραγμός, αδύναμοι μύες ή κακή νευρική επικοινωνία — τα ούρα δεν μπορούν να ρέουν.

Τι προκαλεί προβλήματα στη ροή των ούρων

Το πρόβλημα είναι πιο συχνό σε άνδρες άνω των 50 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε γυναίκες ή νεότερα άτομα, ειδικά αν εμπλέκονται φάρμακα ή άλλες παθήσεις.

Στους άνδρες, η πιο συχνή αιτία είναι ένας διογκωμένος προστάτης που εμποδίζει τη ροή των ούρων. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι μετά τα 70, περίπου 1 στους 10 άνδρες θα εμφανίσει οξεία κατακράτηση ούρων μέσα σε πέντε χρόνια· μέχρι τα 80, σχεδόν 1 στους 3.

Στις γυναίκες, προβλήματα με το νευρικό σύστημα ή ένα κυστεοκήλη (πτώση της κύστης) μπορούν να επηρεάσουν τη ροή, αλλά η οξεία κατακράτηση είναι πολύ πιο σπάνια — επηρεάζει μόλις 3 στις 100.000 γυναίκες κάθε χρόνο.

Advertisement

Και δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Πολλές περιπτώσεις, όπως η δική μου, οφείλονται σε κάτι πιο απλό: δυσκοιλιότητα. Όταν το έντερο είναι γεμάτο, μπορεί να πιέσει την κύστη ή να αλλάξει τη «γωνία» του αυχένα της κύστης, εμποδίζοντας τη ροή.

Τα φάρμακα είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Φάρμακα για αλλεργίες ή κρυολογήματα — όπως αποσυμφορητικά και αντιισταμινικά — μπορούν να επιβραδύνουν ή και να σταματήσουν τη ροή των ούρων. Το ίδιο ισχύει για ορισμένα αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για την κύστη και παυσίπονα.

Άλλες αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν πέτρες, στενώσεις, θρόμβους αίματος ή λοιμώξεις που φράζουν την έξοδο. Σε άτομα με νευρολογικά προβλήματα (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτης, τραυματισμό νωτιαίου μυελού, εγκεφαλικό), τα νεύρα που ελέγχουν την ούρηση μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη.

Σημάδια προειδοποίησης

Δεν φαίνεται πάντα το ίδιο. Μια αδύναμη ροή ή διακοπτόμενη ούρηση είναι ενοχλητική αλλά όχι απαραίτητα επικίνδυνη.

Advertisement

Αν όμως δεν μπορούμε να ουρήσουμε καθόλου, η κύστη μας πονάει και είναι φουσκωμένη, η κοιλιά μας είναι πρησμένη, έχουμε προσπαθήσει να χαλαρώσουμε και να πάμε τουαλέτα για κένωση αλλά τίποτα δεν γίνεται — αυτό είναι πιθανότατα επείγον. Θα πρέπει να πάμε άμεσα στα επείγοντα. Μπορεί να χρειαστεί να μας τοποθετήσουν καθετήρα για να αδειάσει η κύστη και να αποφευχθεί βλάβη στα νεφρά.

Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Στο ιατρείο ουρολογίας, πολλές φορές κάνουμε υπερηχογράφημα και βρίσκουμε εκατοντάδες ml ούρων που έχουν μείνει στην κύστη. Αυτή η «σιωπηλή» κατακράτηση μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνη μακροπρόθεσμα, προκαλώντας λοιμώξεις ή χρόνια προβλήματα της κύστης. Σε μια νοσοκομειακή μελέτη σε άνδρες ασθενείς, περίπου το 50% είχαν οξεία κατακράτηση, ενώ περίπου το 30% είχαν χρόνια. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε τακτικούς ελέγχους και να ενημερώνουμε τον γιατρό μας για οποιαδήποτε συμπτώματα.

Διαφορετικές αιτίες, ίδια κατάληξη:

Ας δώσουμε προσοχή σε λεπτές αλλαγές, όπως αδύναμη ροή, πίεση κατά την ούρηση ή συχνές νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα.

Ας μην τα αποδίδουμε απλώς στην ηλικία.

Ας ελέγξουμε τα φάρμακά μας

Ας μένουμε ενυδατωμένοι.

Και κυρίως: Ας μην αγνοούμε τη δυσκοιλιότητα — δεν επηρεάζει μόνο το πεπτικό σύστημα, αλλά και την ουροποιητική λειτουργία.

Ας παρακολουθήσουμε τις συνήθειες της τουαλέτας όπως θα παρακολουθούσαμε την αρτηριακή πίεση ή το βάρος μας.

Μικρές αλλαγές που εντοπίζονται έγκαιρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Advertisement

Το συμπέρασμα

Το να μιλάμε για δυσκολία στην ούρηση μπορεί να είναι αμήχανο ή ντροπιαστικό, αλλά είναι απαραίτητο να το αναφέρουμε στον γιατρό μας αν μας συμβεί. Είναι ο τρόπος του σώματός μας να μας ζητάει βοήθεια. Το έζησα και ο ίδιος — και παρόλο που είμαι ουρολόγος, με αναστάτωσε πολύ.

Στη δική μου περίπτωση, η αιτία ήταν απλή και τα συμπτώματα υποχώρησαν γρήγορα.

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει πιο πολύπλοκη αιτία. Εκεί χρειάζεται ιατρική εκτίμηση για να διαπιστωθεί αν το πρόβλημα είναι απόφραξη, νευρολογικό, παρενέργεια φαρμάκου ή κάτι εντελώς διαφορετικό.

Είτε η λύση είναι τόσο απλή όσο η αλλαγή ενός φαρμάκου, είτε τόσο σύνθετη όσο μια χειρουργική επέμβαση για να ανοιχτεί ο προστάτης, ο έγκαιρος έλεγχος κάνει τη διαφορά.

Γι’ αυτό και μοιράστηκα την εμπειρία μου — ήταν ντροπιαστική ακόμα και για μένα, αλλά ελπίζω να σας βοηθήσει να αποφύγετε παρόμοιο πρόβλημα.

Ας μην αγνοούμε τα συμπτώματα.

Απλά ας κάνουμε έναν έλεγχο

Advertisement

ΠΗΓΗ: cnn.com

Advertisement