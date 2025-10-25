Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε κοτόπουλο στο φούρνο, γεμιστό με μπουκατίνι.

Θα προσθέσουμε πανσέτα νωπή και παντσέτα καπνιστή, ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, λευκό κρασί, αρακά, σχοινόπρασο ψιλοκομμένο, φρέσκια βουβαλίσια μοτσαρέλα, τριμμένο πεκορίνο και φύλλα βασιλικού ψιλοκομμένα. Συνοδεύουμε με σαλάτα εποχής.

Για γλυκό, μπουγάτσα των τεμπέληδων με ζαχαρούχο γάλα.

Καλή όρεξη.

Κοτόπουλο στον φούρνο γεμιστό με bucatini

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα

Υλικά

1 μεγάλο κοτόπουλο, περίπου 1.500 γρ., (ζητάμε από τον κρεοπώλη μας να το ξεκοκαλίσει, αλλά να το αφήσει ολόκληρο και με την πέτσα)

150 γρ. πανσέτα νωπή (όχι το αλλαντικό), σε μικρά κυβάκια

200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

150 ml ξηρό, λευκό κρασί

150 ml ζωμός κότας ή νερό

150 γρ. αρακάς κατεψυγμένος, βρασμένος για 5′ σε αλατισμένο νερό

120 γρ. μπουκατίνι ή άλλα ζυμαρικά με τρύπα

1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. σχοινόπρασο (ή φρέσκο κρεμμυδάκι), ψιλοκομμένο

20 φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα

50 γρ. πεκορίνο, τριμμένο

150 γρ. μοτσαρέλα βουβαλίσια, φρέσκια, σε μικρά κομμάτια

400 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

120 γρ. πανσέτα καπνιστή ή μπέικον, σε λεπτές φέτες

30 ml ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τη νωπή πανσέτα για 7′-8′ ή μέχρι να γίνει και να αποκτήσει τραγανή κρούστα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε για άλλα 2′. Σβήνουμε με το κρασί και ανακατεύουμε για 2′-3′ ή μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τον ζωμό και τη ντομάτα και βράζουμε για 10′.

Αποσύρουμε και αφήνουμε να κρυώσει.

Παράλληλα, βράζουμε σε αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά, για τον μισό χρόνο από όσο λέει η συσκευασία. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη σάλτσα, τον αρακά, τα ζυμαρικά, τα μυρωδικά, τα τυριά και αλατοπίπερο.

Γεμίζουμε το κοτόπουλο με το μείγμα και κλείνουμε με σπάγκο κουζίνας ή με οδοντογλυφίδες τα ανοίγματα. «Ντύνουμε» το κοτόπουλο με τις φέτες πανσέτας ή μπέικον.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 30′- 40′, μέχρι να γίνει το κοτόπουλο και να ροδίσει.

Κόβουμε το κοτόπουλο σε φέτες με κοφτερό μαχαίρι. Δεν πειράζει αν βγουν ακανόνιστες ή αν χυθεί η γέμιση. Περιχύνουμε το κοτόπουλο με τα υγρά του ταψιού.

Συνοδεύουμε, το κοτόπουλο στον φούρνο γεμιστό με bucatini, με σαλάτα.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #169» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.

Μπουγάτσα των τεμπέληδων με ζαχαρούχο γάλα

Μερίδες: 9

Προετοιμασία: 10′

Ψήσιμο: 45′

Υλικά

450 γρ. φύλλο κρούστας

250 γρ. βούτυρο αγελάδας, λιωμένο

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

άχνη και κανέλα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ξεκινάμε προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Βουτυρώνουμε ένα ορθογώνιο ή στρoγγυλό ταψί.

Τσαλακώνουμε ένα ένα τα φύλλα κρούστας σαν ακορντεόν και τοποθετούμε τα μισά στον πάτο του ταψιού, το ένα δίπλα στο άλλο. Αλείφουμε με τη μισή ποσότητα από το λιωμένο βούτυρο και προσθέτουμε τα άλλα μισά φύλλα με την ίδια διαδικασία. Ρίχνουμε από πάνω το υπόλοιπο βούτυρο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180°C για 20′.

Βγάζουμε από τον φούρνο το ταψί. Σε ένα μπολ αδειάζουμε το ζαχαρούχο γάλα και με το άδειο κουτί από την κονσέρβα μετράμε και προσθέτουμε στο μπολ 1 1⁄2 κουτάκι νερό. Ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τα φύλλα, μέσα στο ταψί, και ψήνουμε για άλλα 20′-25′.

Κόβουμε σε 6 κομμάτια και πασπαλίζουμε με άχνη και κανέλα.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #50» σε συνταγή Δημήτρη Μιχαηλίδη.