Σε ένα μεγάλο πάρτι εξελίχθηκε η πρόσφατη επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Μιχάλη Μανιάτη, ο οποίος επέλεξε έναν εντυπωσιακό ιδιωτικό χώρο στον Διόνυσο, για να παρουσιάσει τις νέες του δημιουργίες για το 2026.

Με φόντο το Σεπτεμβριανό φεγγάρι ο Μιχάλης Μανιάτης δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε σε εμφανίσεις κόκκινου χαλιού. Η συλλογή του, που φέρει τον τίτλο «Εssence» είναι μια γεύση, ένα άρωμα αισθητικής του σχεδιαστή. Το σκεπτικό του ήταν να δημιουργήσει μια Luxury Pret a Porter κολεξιόν που να είναι προσιτή στο ευρύ κοινό. Μια κολεξιόν πλούσια σε αέρινες βραδινές δημιουργίες. Αντιπροσωπευτικά κομμάτια είναι τα εφαρμοστά στράπλες φορέματα, κάποια σε μίνι και κάποια άλλα σε μάξι γραμμές, στολισμένα με πέτρες Swarovski και στρας. Οι μακριές τουαλέτες είναι αιθέριες με ανάλαφρα υφάσματα όπως σατέν, μεταξωτές οργάντζες και μουσελίνες, ενώ δεν απουσιάζουν οι διαφάνειες, τα βολάν και τα cut outs φορέματα.

Advertisement

Advertisement

Μοντέλα με δημιουργίες του Μιχάλη Μανιάτη, μπροστά από τον φακό του φωτογράφου Γιώργου Παπαδάκη

Η χρωματική παλέτα του Μιχάλη Μανιάτη κυμάνθηκε από τα διαχρονικά λευκά και μαύρα μέχρι τις πιο εντυπωσιακές αποχρώσεις της μόδας, όπως το κόκκινο της πιπεριάς, το πράσινο μιντ των φύλλων, το μπλε του ουρανού, το ροζ της τσιχλόφουσκας και το βουτυρένιο κίτρινο. Μέρος της συλλογής είναι και τα αντρικά κοστούμια, τα οποία έχουν την επισημότητα των σμόκιν κοστουμιών, ενώ κάποια διαθέτουν ιδιαίτερες πινελιές στα πέτα. Όπως ο ίδιος ο σχεδιαστής δήλωσε, η συλλογή «Εssence» βγαίνει αυτές τις μέρες και στις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας, ένα σημαντικό βήμα ανάπτυξης για τον ίδιο, ένας προσωπικός στόχος που είχε θέσει εδώ και καιρό.

Τουαλέτα στο κόκκινο της μόδας, δημιουργία του Μιχάλη Μανιάτη, τραβηγμένη από τον φωτογράφο Γιώργο Παπαδάκη.

Λίγα λόγια για τον σχεδιαστή

Ο Μιχάλης Μανιάτης σπούδασε Ιστορία Τέχνης και Ιστορία Ενδύματος στην Ισπανία, ενώ αργότερα ακολούθησε σπουδές πάνω στο σχέδιο μόδας και την εσωτερική διακόσμηση. Η παιδεία του πάνω στην Ιστορία Τέχνης, τον έχει επηρεάσει αρκετά στον τρόπο που σχεδιάζει τα ρούχα, τα οποία θέλει να είναι πλούσια σε υλικά, θυμίζοντας εποχές αίγλης. Πριν δημιουργήσει το δικό ατελιέ, το οποίο βρίσκεται στο Κολωνάκι, εργάστηκε ως σχεδιαστής μόδας στη γνωστή εταιρεία Lanvin Paris. Η εμπειρία του εκεί τον έκανε να αντιμετωπίζει και το αντρικό κοστούμι κάτω από άλλη οπτική. Αγαπά τον μαξιμαλισμό, γεγονός που εκφράζεται μέσα από τις δημιουργίες του.

Ολόκληρη η συλλογή διατίθεται στο ατελιέ του, καθώς και στην ιστοσελίδα www.essencemaniatis.com