Το Veganuary δεν είναι μια αυστηρή δοκιμασία, αλλά μια αφορμή να πειραματιστούμε με τη φυτική κουζίνα, να ανακαλύψουμε νέες γεύσεις και να δούμε τη διατροφή μας με πιο ανοιχτή ματιά. Με απλές αλλαγές και χωρίς πίεση, μπορούμε να κάνουμε το φυτικό ξεκίνημα της χρονιάς πιο εύκολο και πιο νόστιμο.

Δεν αλλάζουμε τα πάντα, προσαρμόζουμε τα γνωστά.

Αντί να ανατρέψουμε πλήρως τις αγαπημένες μας συνταγές, μπορούμε να τις «βιγκανοποιήσουμε». Όπως επισημαίνει ο food writer Ρίτσαρντ Μέικιν σε άρθρο του theweek.com , οι περισσότεροι μαγειρεύουμε περίπου 8–10 πιάτα σε επανάληψη. Αρκεί να αλλάξουμε μερικά υλικά:

φυτικό γάλα αντί για ζωικό, φυτικό κιμά αντί για μοσχαρίσιο. Με τις μικρές αυτές αλλαγές, η μετάβαση γίνεται πιο ομαλή και δεν νιώθουμε ότι «χάνουμε» τη διατροφή μας.



Τα όσπρια στο επίκεντρο

Ένα από τα πιο συζητημένα υλικά της προηγούμενης χρονιάς είναι τα όσπρια και όχι άδικα. Όπως αναφέρει η Χάνα Τούιγκς σε άρθρο του theweek.com , είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και κάνουν το φαγητό πιο γευστικό, όχι πιο «βαρύ».

Αγαπημένη επιλογή για το Veganuary είναι τα μεσογειακά φασόλια βουτύρου, με λιαστές ντομάτες, ελιές και ψημένο ψωμί τύπου φοκάτσια ένα πιάτο χορταστικό και απολαυστικό.



Μικρές vegan απολαύσεις που βοηθούν

Οι μικρές λιχουδιές κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα:

Για πρωινό, μπορούμε να δοκιμάσουμε φυτικά γιαούρτια με πρωτεΐνη, γκρανόλα με φυτικό γάλα vegan τηγανίτες κτλ.

Άρθρο του bestproducts.com εξηγεί ότι οι ξηροί καρποί και οι σπόροι μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη φυτική μας διατροφή προσφέροντας υγιή λίπη, φυτικές ίνες και πρωτεΐνη.

Μπορούν να προστεθούν σε σμούθις, δημητριακά, σαλάτες ή να χρησιμοποιηθούν αλεσμένοι σε σάλτσες και ψητά για περισσότερη γεύση και θρεπτική αξία.

Επιπλέον, η αντικατάσταση του λευκού ψωμιού με προϊόντα από βλαστημένα δημητριακά προσφέρει περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες για μεγαλύτερη πληρότητα και ενέργεια.

Σύμφωνα με άρθρο του plantbasednews με συμβουλές από vegan κοινοτήτες, μερικές έξυπνες στρατηγικές για να παραμείνουμε στο πλαίσιο του Veganuary περιλαμβάνουν:

Πολύ μπαχαρικά και αρωματικά για να δώσουμε γεύση στα πιάτα μας ακόμα και αν χρησιμοποιούμε υποκατάστατα (π.χ. σόγια σος, σκόνη σκόρδου).



για να δώσουμε γεύση στα πιάτα μας ακόμα και αν χρησιμοποιούμε υποκατάστατα (π.χ. σόγια σος, σκόνη σκόρδου). Έρευνα στις ετικέτες προϊόντων , για να αποφύγουμε κρυμμένα ζωικά συστατικά (π.χ. ζελατίνη ή ουδέτερο γάλα σε τρόφιμα).



, για να αποφύγουμε κρυμμένα ζωικά συστατικά (π.χ. ζελατίνη ή ουδέτερο γάλα σε τρόφιμα). Υποστήριξη από άλλους ή συμμετοχή σε ομάδες, ώστε να μοιραζόμαστε εμπειρίες και να παραμένουμε ενθαρρυμένοι.



ή συμμετοχή σε ομάδες, ώστε να μοιραζόμαστε εμπειρίες και να παραμένουμε ενθαρρυμένοι. Να είμαστε ευγενικοί με τον εαυτό μας, καθώς μια μικρή… «παρασπονδία» δεν σημαίνει αποτυχία.



Με πληροφορίες από theweek.com,bestproducts.com,plantbasednews