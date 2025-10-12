Για πολλούς από εμάς, το πολυπόθητο ταξίδι ζωής βρίσκεται σε μια μακρινή χώρα. Τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων είναι δύσκολο να οργανωθούν: απαιτούν πολύ προγραμματισμό, άδειες από τη δουλειά και, κυρίως, αρκετά χρήματα. Αν όμως κάνουμε σωστή έρευνα, μπορούμε να βρούμε τρόπους να μειώσουμε το κόστος. Μπορούμε να στραφούμε σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως το τρένο, το οποίο γνωρίζει τελευταία μεγάλη άνθηση. Μπορούμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε πιο οικονομικούς προορισμούς (η Ευρώπη διαθέτει μερικές από τις πιο οικονομικές και όμορφες επιλογές για σύντομα city breaks). Και βέβαια μπορούμε να βρούμε φθηνές πτήσεις τελευταίας στιγμής αν κλείσουμε με στρατηγική σκέψη.

Πώς να οργανώσουμε το ταξίδι μας πιο οικονομικά

Η 17η ετήσια Έκθεση Long Haul Holiday της Post Office Travel Money είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μας βοηθά να οργανώσουμε το ταξίδι μας πιο οικονομικά.

Advertisement

Advertisement

Η έκθεση εξετάζει καθημερινά έξοδα για να δείξει πού η τοπική ισοτιμία έχει τη μεγαλύτερη αξία.

Για το 2025, λαμβάνονται υπόψη οι μέσες τιμές για:

Καφέ



Αναψυκτικό (Coca-Cola)



Μπύρα, κρασί και κοκτέιλ σε καφέ/μπαρ

Επίσης, υπολογίζονται τα κόστη για:

Εμφιαλωμένο νερό



Αντηλιακό από σούπερ μάρκετ



από σούπερ μάρκετ Αντικουνουπικό



Και, το πιο σημαντικό, το κόστος για ένα δείπνο με 3 πιάτα για δύο άτομα με ένα μπουκάλι κρασί.

Ο νέος πιο οικονομικός προορισμός μεγάλων αποστάσεων

Το 2024, η Νότια Αφρική κατείχε τον τίτλο του πιο οικονομικού προορισμού μεγάλων αποστάσεων. Για το 2025, τη θέση αυτή παίρνει η ζωντανή πόλη Χόι Αν στο Βιετνάμ. Η πόλη, ιδιαίτερα αγαπητή στους backpackers, είχε κατακτήσει την ίδια θέση και το 2023. Δεν μας προκαλεί έκπληξη ότι για τους έμπειρους ταξιδιώτες, το φαγητό και ποτό εκτός σπιτιού παραμένουν ιδιαίτερα προσιτά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το κόστος μειώθηκε στη μεγάλη πλειονότητα των προορισμών – συγκεκριμένα, σε 19 από τους 28 που είχαν εξεταστεί και πέρυσι.

Για εμάς που αναζητούμε τον επόμενο ονειρικό προορισμό με ήλιο και χαμηλό κόστος, υπάρχουν δύο νέες προσθήκες στη δεκάδα των πιο οικονομικών προορισμών: Η Πενάνγκ στη Μαλαισία και η Πουκέτ στην Ταϊλάνδη Και οι δύο περιοχές καταγράφουν σημαντική μείωση στον «δείκτη κόστους».

Advertisement

Χρυσοί κανόνες οικονομικού ταξιδιού

Οπως προειπώιηκε, για να κάνουμε τις διακοπές μας πιο προσιτές, υπάρχουν ορισμένοι χρυσοί κανόνες:

Στρατηγική επιλογή ωρών πτήσεων



Αποφυγή περιττών χρεώσεων με προσεκτικό σχεδιασμό



Οι 10 πιο οικονομικοί προορισμοί μεγάλων αποστάσεων

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πλήρης λίστα των πιο οικονομικών προορισμών μεγάλων αποστάσεων για το 2025, μαζί με το μέσο ημερήσιο κόστος.

Χόι Αν, Βιετνάμ – 67,63 €

Advertisement

Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική – 73,92 €

Μπαλί, Ινδονησία – 77,96 €

Μομπάσα, Κένυα – 78,58 €

Advertisement

Τόκιο, Ιαπωνία – 78,90 €

Κολόμπο, Σρι Λάνκα – 85,02 €

Πενάνγκ, Μαλαισία – 96,43 €

Advertisement

Δελχί, Ινδία – 98,77 €

Advertisement

Πουκέτ, Ταϊλάνδη – 100,99 €

Σαντιάγκο, Χιλή – 106,97 €

ΠΗΓΗ: cntraveller.com

Advertisement