Κάποιες φορές είναι δύσκολο να αντισταθούμε σε ένα βραδινό ή μεταμεσονύκτιο σνακ. Έτσι, για να ικανοποιήσουμε την πείνα μας, απλώνουμε χέρι στο αγαπημένο μας σνακ: λίγο τυρί με κράκερ. Αλλά αμέσως, μας έρχονται δεύτερες σκέψεις στο μυαλό καθώς είναι αποτελεί λίγο-πολύ κοινό μυστικό, ότι το τυρί μπορεί να προκαλέσε εφιάλτες. Αλλά ποτέ δεν είμασταν σίγουροι για το τι ισχύει πραγματικά.

Παρόλο που πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι τίποτα αλλο από έναν καλοστημένο μύθο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Psychology έρχεται να βρει ψήγματα αλήθειας. Η κατανάλωση γαλακτοκομικών ίσως πράγματι επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο μας.

Μπορεί το τυρί να προκαλέσει εφιάλτες;

Ο μύθος ότι το τυρί προκαλεί εφιάλτες κυκλοφορεί εδώ και αιώνες, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν σαφείς αποδείξεις. Οι ερευνητές ρώτησαν σχεδόν 1.100 άτομα και βρήκαν ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στους εφιάλτες και τη δυσανεξία στη λακτόζη.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής δρ Τορ από το Université de Montréal, επικεφαλής της μελέτης:

«Η ένταση ενός εφιάλτη συνδέεται ξεκάθαρα με τη δυσανεξία στη λακτόζη και με άλλες τροφικές αλλεργίες. Τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι αλλάζοντας τις διατροφικές συνήθειες, άτομα με τέτοιες ευαισθησίες μπορούν να μειώσουν τους εφιάλτες τους. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί τόσοι πολλοί κατηγορούν τα γαλακτοκομικά για τα άσχημα όνειρά τους», καταλήγει.

Τα ευρήματα της έρευνας

-Περίπου 1 στους 3 συμμετέχοντες ανέφερε ότι βλέπει συχνά εφιάλτες.

-Οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να θυμούνται τα όνειρά τους και να αναφέρουν κακό ύπνο ή εφιάλτες.

-Οι γυναίκες είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τους άνδρες να δηλώσουν τροφική αλλεργία ή δυσανεξία.

-Περίπου 40% πίστευε ότι το φαγητό αργά το βράδυ ή συγκεκριμένες τροφές επηρεάζουν τον ύπνο.

-Όσοι έτρωγαν περισσότερο ανθυγιεινά ήταν πιο πιθανό να έχουν άσχημα όνειρα και λιγότερο πιθανό να τα θυμούνται.

Συγκρίνοντας τις αναφορές για τροφικές δυσανεξίες με εκείνες για κακό ύπνο και εφιάλτες, οι ερευνητές βρήκαν πως η δυσανεξία στη λακτόζη σχετίζεται με γαστρεντερικά συμπτώματα, εφιάλτες και χαμηλή ποιότητα ύπνου. Συμπέραναν ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών μπορεί να ενοχλεί το γαστρεντερικό, και αυτή η δυσφορία να επηρεάζει τα όνειρα και να προκαλεί εφιάλτες.

Το τυρί και οι άλλες τροφές που μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο μας

Σύμφωνα με τον δρ Χουσέιν Αχμάντ, γιατρό και σύμβουλο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο: «Το τυρί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και λιπαρά, χωνεύεται πιο αργά και αν το καταναλώσουμε λίγο πριν κοιμηθούμε, το σώμα μας δουλεύει πιο έντονα για την πέψη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανήσυχο ύπνο. Αν κοιμόμαστε ελαφρά, είναι πιο πιθανό να ξυπνήσουμε στη φάση των ονείρων, που συχνά θυμόμαστε ως έντονα ή ανησυχητικά».



«Αν διαπιστώσουμε ότι το τυρί μάς φέρνει ανήσυχο ύπνο ή εφιάλτες, καλό είναι να το αποφεύγουμε πριν πέσουμε στο κρεβάτι», προτείνει η δρ Γκάλι Κλίφορντ, σύμβουλος στο ARRC LED. Ωστόσο, επειδή το θέμα σχετίζεται περισσότερο με την πέψη και την ποιότητα ύπνου παρά με τους ίδιους τους εφιάλτες, μπορούμε να συνδυάσουμε το τυρί με τροφές που βοηθούν στη χώνεψη, όπως ολικής άλεσης κράκερ, λίγους ξηρούς καρπούς ή φρούτα όπως το μήλο.

Με αυτόν τον τρόπο, σταθεροποιούμε το σάκχαρο στο αίμα και αποφεύγουμε τη δυσπεψία. Επιπλέον, μικρότερες ποσότητες είναι λιγότερο πιθανό να διαταράξουν τον ύπνο σε σχέση με ένα βαρύ γεύμα γεμάτο τυριά.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο που κοιμόμαστε:

-Να σηκώνουμε ελαφρά το κεφάλι μας, αν έχουμε τάση για παλινδρόμηση.

-Να κοιμόμαστε σε δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο, ώστε να μειώνουμε τις διακοπές του ύπνου, που συχνά οδηγούν σε πιο ζωντανά όνειρα.

-Να ακολουθούμε σωστή υγιεινή ύπνου: σταθερό πρόγραμμα, χαλάρωση χωρίς οθόνες πριν τον ύπνο.

Στην πραγματικότητα, αν και οι περισσότερες τροφές δεν προκαλούν άμεσα εφιάλτες, αρκετές μπορούν να επηρεάσουν τη χώνεψη, την ποιότητα του ύπνου ή τη χημεία του εγκεφάλου, κάνοντάς τον λιγότερο ξεκούραστο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοιες τροφές είναι, η ζάχαρη και τα γλυκά, καυτερά φαγητά, βαριά γεύματα επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, λιπαρά και τηγανητά φαγητά, καφεΐνη, αλμυρά φαγητά και γαλακτοκομικά.

Με πληροφορίες από Real Simple

