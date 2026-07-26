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Στην καρδιά της Πίνδου, εκεί όπου το ορεινό τοπίο συναντά τον ουρανό, βρίσκεται η υψηλότερη ασφαλτοστρωμένη οδική διάβαση της Ελλάδας. Ο Αυχένας του Μπάρου, σε υψόμετρο 1.904 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους λάτρεις των οδικών εξερευνήσεων, συνδυάζοντας τη συγκίνηση της διαδρομής με τη μαγεία ενός απαράμιλλου φυσικού τοπίου.

Η Ελλάδα διαθέτει αμέτρητες διαδρομές που αξίζει να ανακαλύψει κανείς με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Για πολλούς ταξιδιώτες, άλλωστε, η ομορφιά ενός ταξιδιού δεν κρύβεται μόνο στον τελικό προορισμό, αλλά και στη διαδρομή που οδηγεί σε αυτόν. Ο δρόμος προς τον Αυχένα του Μπάρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας εμπειρίας όπου κάθε χιλιόμετρο αποκαλύπτει και μια νέα εικόνα της άγριας ομορφιάς της ελληνικής φύσης.

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Η ορεινή αυτή διάβαση δεσπόζει στη νότια πλευρά της Πίνδου και συνδέει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο. Συγκεκριμένα, ο δρόμος ενώνει την Ανθούσα και το Χαλίκι της Θεσσαλίας με τους Καλαρρύτες και το Ματσούκι της Ηπείρου, διασχίζοντας ένα εντυπωσιακό ανάγλυφο που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στις κορυφές και τα σύννεφα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι ταξιδιώτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη θέα προς τις επιβλητικές κορυφές του Περιστερίου και της Κακαρδίτσας, που υψώνονται στα 2.294 και 2.429 μέτρα αντίστοιχα. Οι απότομες πλαγιές, οι εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί και οι βαθιές χαράδρες δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικής φυσικής ομορφιάς, με κάθε στροφή του δρόμου να επιφυλάσσει μια διαφορετική έκπληξη.

Η ιστορία του περάσματος χάνεται στον χρόνο. Για αιώνες, ο δρόμος χρησιμοποιούνταν από τους αγωγιάτες και τους τσελιγκάδες της Πίνδου, οι οποίοι τον ακολουθούσαν για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς τα απομονωμένα χωριά της περιοχής ή για τη μετακίνηση των κοπαδιών τους. Η πλήρης ασφαλτόστρωσή του το 2014 άλλαξε τον χαρακτήρα της διαδρομής, μετατρέποντάς την σε έναν ιδιαίτερο τουριστικό προορισμό για φυσιολάτρες και ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Η επίσκεψη στον Αυχένα του Μπάρου απαιτεί, ωστόσο, σωστό προγραμματισμό. Η διαδρομή είναι ιδανική κατά τους μήνες με ήπιες καιρικές συνθήκες, καθώς οι έντονες χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα το φθινόπωρο και τον χειμώνα, συχνά καθιστούν τον δρόμο απροσπέλαστο για οχήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψουν πριν ολοκληρώσουν τη διαδρομή.

Όταν όμως οι συνθήκες το επιτρέπουν, ο Αυχένας του Μπάρου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά τοπία της Ελλάδας: έναν δρόμο που οδηγεί ψηλά στην Πίνδο, εκεί όπου η φύση κυριαρχεί και η εμπειρία της οδήγησης μετατρέπεται σε πραγματικό ταξίδι εξερεύνησης.