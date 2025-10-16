Όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μία δύσπνοια, έναν πόνο στο στήθος ή στα χέρια στα οποία δεν έχουμε δώσει και τόση σημασία όσο θα έπρεπε. Ο δρ. Ντόναλντ Λόιντ-Τζόουνς, καθηγητής καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή Chobanian & Avedisian του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, εξηγεί πώς καταλαβαίνει γιατί κάποιος μπορεί να διστάσει να πάει στα επείγοντα.

Ωστόσο, όταν εμφανίζονται συμπτώματα εμφράγματος, η άμεση δράση είναι καθοριστική. Το έμφραγμα συμβαίνει όταν η ροή του αίματος προς την καρδιά διακόπτεται ή μειώνεται. Χωρίς επαρκή αιμάτωση, το τμήμα του καρδιακού μυ που επηρεάζεται αρχίζει να νεκρώνεται.

Advertisement

Advertisement

Γι’ αυτό και κάθε καθυστέρηση στην παροχή φροντίδας μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη, όπως τόνισε ο δρ. Σεθ Μάρτιν, καρδιολόγος στο Johns Hopkins Medicine.

Μπορεί οι θάνατοι από εμφράγματα να έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 90% από το 1970, χάρη στις σωτήριες ιατρικές παρεμβάσεις και στα μέτρα δημόσιας υγείας, ωστόσο παραμένει βασική αιτία θανάτου η οποία δεν αφορά μόνο την τρίτη ηλικία.

«Δεν είναι όλα τα εμφράγματα ξαφνικά ή έντονα», όπως εξηγεί η δρ. Λάθα Παλανιαπάν, αναπληρώτρια κοσμήτορας και καθηγήτρια καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Πόνος ή ενόχληση στο στήθος

«Το βασικό σύμπτωμα του εμφράγματος είναι ο πόνος ή η ενόχληση στο κέντρο του στήθους», όπως αναφέρει ο δρ. Λόιντ Τζόουνς. Όλοι οι ειδικοί περιγράφουν αυτή την αίσθηση σαν να κάθεται ένας ελέφαντας πάνω στο στήθος σου. «Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως πίεση, σφίξιμο ή αίσθηση πληρότητας», πρόσθεσε ο δρ. Μάρτιν.

Κάποιοι μπορεί να μπερδέψουν αυτά τα συμπτώματα με καούρα, όμως η καούρα έχει συνήθως μια «καυστική» αίσθηση, διαφορετική από την πίεση ή το σφίξιμο. Αν ο πόνος διαρκεί για λίγα λεπτά ή φεύγει και επανέρχεται, πρέπει λάβουμε πολύ σοβαρά και να ζητήσουμε άμεσα βοήθεια.

Επιλπλέον, αν τα συμπτώματα είναι νέα, έντονα ή ασυνήθιστα για εμάς, είναι ασφαλέστερο να υποθέσουμε ότι μπορεί να σχετίζονται με την καρδιά.

Advertisement

Πόνος στη γνάθο, τον αυχένα, την πλάτη ή τα χέρια

Συχνά, ο πόνος στο στήθος «χτυπάει» και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως στον λαιμό, τους ώμους ή τα χέρια και συνήθως μοιάζει με πίεση.

Ο δρ. Μάρτιν εξηγεί ότι πιο συχνά ο πόνος εντοπίζεται στο αριστερό χέρι, εξαιτίας της θέσης της καρδιάς, ωστόσο μπορεί να εμφανιστεί και στο δεξί. Μερικές φορές, η ενόχληση επεκτείνεται στην πλάτη ή στη γνάθο και μπορεί να μοιάζει με πόνο ή αίσθηση μουδιάσματος.

Δύσπνοια

«Όταν ο καρδιακός μυς έχει υποστεί βλάβη και δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό αίμα, μπορεί να συγκεντρωθούν υγρά στους πνεύμονες, προκαλώντας δύσπνοια», εξηγεί ο δρ. Λόιντ-Τζόουνς.

Αυτό συνήθως συμβαίνει ξαφνικά, ακόμη και όταν δεν καταβάλλεις καμία προσπάθεια μπορεί να σε πιάσει ακόμα κι όταν κάθεσαι. Η δύσπνοια μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς πόνο στο στήθος.

Advertisement

Κόπωση, ζάλη ή ναυτία

Αν και ο πόνος στο στήθος αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα, υπάρχουν κι άλλα, λιγότερο γνωστά. Αν νιώσουμε ανεξήγητη ή ασυνήθιστη κόπωση, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, σύμφωνα με την γνώμη των ειδικών.

«Η ναυτία και η ζάλη είναι επίσης προειδοποιητικά σημάδια», επιημαίνει ο δρ. Μάρτιν. Περισσότερο από το 20% των εμφραγμάτων θεωρούνται «σιωπηλά» καθώς εμφανίζουμε συμπτώματα τα οποία δεν τα συνδέουμε με την καρδιά.

Συχνά, οι άνθρωποι δεν τα αναγνωρίζουν τη στιγμή που συμβαίνουν, αλλά η βλάβη στον καρδιακό μυ εντοπίζεται αργότερα με εξετάσεις. Όλα αυτά αποτελούν υπενθύμιση ότι αν εμφανίσουμε ασυνήθιστα συμπτώματα, δεν είναι ποτέ κακή ιδέα να επισκεφθούμε κάποιο γιατρό, είπε ο δρ. Μάρτιν. Ιδανικά, και σύμφωνα με τους ειδικούς, θα πρέπει να φτάσουμε στα επείγοντα μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που παρατηρήσουμε τα συμπτώματα και να λάβουμε θεραπεία μέσα σε 90 λεπτά από την άφιξή μου στο νοσοκομείο.

Advertisement

Με πληροφορίες από The New York Times