Σίγουρα θα μας έχει τύχει να ξεκινήσουμε από ένα δωμάτιο του σπιτιού για να φτάσουμε σε ένα άλλο και να … ξεχάσουμε τον λόγο που βρεθήκαμε εκεί και σίγουρα θα έχουμε ανησυχήσει για αυτό.

Η γήρανση συνοδεύεται από πολλές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και τα περιστασιακά κενά μνήμης, τα οποία τείνουν να ανησυχούν πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή.

Advertisement

Advertisement

Οπως αναφέρει άρθρο της HuffPost US, αυτές οι γνωστικές αλλαγές μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογικές, οπότε δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλλόμαστε αν ξεχάσαμε περιστασιακά τα γυαλιά ηλίου μας ή το όνομα του πρώην δασκάλου του γιου μας. Το ξέραμε, ωστόσο, ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ των γνωστικών αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία και της άνοιας;

«Η μαγική γραμμή που μετατρέπει κάποιον από την ήπια γνωστική διαταραχή στην άνοια είναι όταν μία από τις γνωστικές διαταραχές του επηρεάζει τη λειτουργία του. Για μένα, αυτό είναι ένα από τα βασικά μέρη του ορισμού του πότε κάποιος έχει μεταβεί στην άνοια», δηλώνει στο συγκεκριμένο μέσο η δρ Στέφανι Νοτέλ, γεροντολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Τζονς Χόπκινς στη Βαλτιμόρη.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο, ότι θα μπορεί να χαθεί οδηγώντας μια οικεία διαδρομή ή ότι δεν θα μπορεί να κάνει τη φορολογική του δήλωση μετά από δεκαετίες. Εάν οι γνωστικές αλλαγές καθιστούν δύσκολο να περάσει κανείς μια κανονική μέρα, αυτό είναι μια κόκκινη «γραμμή», προσθέτει.

Η άνοια είναι ένας όρος-ομπρέλα που περιγράφει πολλαπλές μορφές γνωστικής εξασθένησης, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ (η πιο κοινή μορφή άνοιας), της αγγειακής άνοιας και της νόσου Πάρκινσον, σύμφωνα με την δρ Νοτέλ.

Οι ακριβείς εκδηλώσεις της νόσου εξαρτώνται από την πραγματική διάγνωση. Και ενώ η γνωστική εξασθένιση είναι ένα κοινό στοιχείο, υπάρχουν επίσης ορισμένα σωματικά συμπτώματα που τείνουν να συνδέονται με την άνοια. Να ποια είναι αυτά:

Προβλήματα με το περπάτημα και την ισορροπία

Advertisement

Αλλαγές στάσης και σούρσιμο ποδιών

Αλλαγές στην αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης

Προβλήματα κατάποσης

Advertisement

Θέματα ελέγχου της ουροδόχου κύστης

Αλλαγές στον ύπνο

Για να μειώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας, είναι χρήσιμο να ακολουθούμε μια θρεπτική διατροφή (η δρ Τζορί Φλάισερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Rush στο Σικάγο συνιστά τη δίαιτα MIND), να ασκούμαστε, να συναναστρεφόμαστε με αγαπημένα πρόσωπα και να διαχειριζόμαστε χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, τα υψηλά επίπεδα και η άπνοια ύπνου.

Advertisement

Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική πάσχουν από άνοια και αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί μέχρι το 2060. Οι ειδικοί λένε ότι η γνωστική εξασθένιση γίνεται κάτι πιο σοβαρό σε ένα ορισμένο σημείο.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το 42% των Αμερικανών άνω των 55 ετών θα αναπτύξουν άνοια κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για τη νόσο, αν λάβουμε διάγνωση, και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισή της.

Σύμφωνα με το Alzheimer’s Association, αν παρατηρήσουμε ένα ή περισσότερα σημάδια στον εαυτό μας ή σε κάποιο άλλο άτομο, μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι φυσικό να αισθανόμαστε αβέβαιοι ή νευρικοί όταν συζητάμε αυτές τις αλλαγές με άλλους. Η έκφραση των ανησυχιών για τη δική μας υγεία μπορεί να τις κάνει να φαίνονται πιο «αληθινές». Ή, μπορεί να φοβόμαστε ότι θα αναστατώσουμε κάποιον με το να μοιραστούμετις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις αλλαγές στις ικανότητες ή τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, πρόκειται για σημαντικές ανησυχίες για την υγεία που πρέπει να αξιολογηθούν από γιατρό και είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση για να καταλάβουμε τι συμβαίνει.

Advertisement

Με πληροφορίες από: huffpost.com , alz.org/alzheimers-dementia

Advertisement