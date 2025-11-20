Μήπως έπεσε πίσω από το πλυντήριο; Μήπως κόλλησε στον σωλήνα εξαερισμού του στεγνωτηρίου ή στη θήκη των που μαζεύει τα χνούδια; Μπήκαν άραγε και οι δύο κάλτσες στο πλυντήριο από την αρχή; Ένα μυστήριο.

Οι περισσότεροι έχουμε, πλέον, βαρεθεί να χάνονται κάλτσες μας στο πλύσιμο.

Ευτυχώς που ο ιστότοπος goodhousekeeping δίνει μια πανέξυπνη λύση ώστε να κρατάμε τις κάλτσες ζευγαρωμένες.

Και ποια είναι αυτή η λύση;

Ειδικός και συγκεκριμένα η Κάρολιν Φορτέ, εκτελεστική διευθύντρια του Εργαστηρίου Οικιακής Φροντίδας και Καθαρισμού, ορκίζεται στον συγκεκριμένο ιστότοπο ότι τα κλιπ κάλτσας (sock clips) θα μας σώσουν απο αυτήν την εκνευριστική κατάσταση. Οπως η ίδια εξηγεί: «Απλώς περνάμε το κλιπ στο βρόμικο ζευγάρι πριν το ρίξουμε στο καλάθι και το αφήνουμε πάνω τους στο πλυντήριο και το στεγνωτήριο. Μετά, το βγάζουμε και το χρησιμοποιούμε ξανά. Ένα μπολ με κλιπ δίπλα στο καλάθι μας είναι πάντα χρήσιμο».

Κάπως έτσι το κλιπ κάλτσας αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να εξαλειφθεί ένα κουραστικό και χρονοβόρο βήμα στο πλύσιμο το οποίο δεν είναι άλλο από το να ξαναταιριάζουμε τις κάλτσες πριν τις φυλάξουμε.

Ο ιστότοπος μας δίνει κι ένα επιπλέον τιπ το οποίο το βρίσκουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Κάθε μέλος της οικογένειας έχει και δικό του χρώμα: «Τα συγκεκριμένα κλιπ τα βρίσκουμε σε διαφορετικά χρώματα, με αποτέλεσμα το κάθε μέλος της οικογένειας να μπορεί να έχει το δικό του χρώμα».

Συμφωνούμε κι εμείς. Αυτή η πρακτική κάνει το ξεδιάλεγμα πολύ πιο εύκολο.

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com