istock/ θέλουμε να δοκιμάσουμε να βάψουμε τα μαλλιά μας μόνες στο σπίτι, υπάρχουν πέντε βασικά βήματα που δεν πρέπει να παραλείψουμε

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το βάψιμο των μαλλιών είναι για πολλές από εμάς μια τακτική συνήθεια περιποίησης. Ωστόσο, οι συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο μπορεί να επιβαρύνουν αρκετά τον μηνιαίο προϋπολογισμό μας, ειδικά όταν χρειάζεται να ανανεώνουμε τη ρίζα ή να καλύπτουμε τα λευκά μαλλιά κάθε λίγες εβδομάδες. Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να αναλάβουμε μόνες μας αυτή τη διαδικασία στο σπίτι, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Η αλήθεια είναι ότι, με τη σωστή προετοιμασία, την κατάλληλη επιλογή χρώματος και λίγη υπομονή, μπορούμε να πετύχουμε ένα αρκετά ομοιόμορφο και περιποιημένο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να καλύψουμε τη ρίζα ή να ανανεώσουμε μια απόχρωση που ήδη έχουμε.

Advertisement

Advertisement

Το μυστικό βρίσκεται κυρίως στη σωστή επιλογή της βαφής και στην προσεκτική εφαρμογή της. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλες οι τεχνικές μπορούν να γίνουν με ασφάλεια στο σπίτι. Το ντεκαπάζ, οι ανταύγειες, το balayage και οι μεγάλες αλλαγές χρώματος είναι καλύτερο να αναλαμβάνονται από επαγγελματία.

Αν, λοιπόν, θέλουμε να δοκιμάσουμε να βάψουμε τα μαλλιά μας μόνες στο σπίτι, υπάρχουν πέντε βασικά βήματα που δεν πρέπει να παραλείψουμε.

1. Επιλέγουμε προσεκτικά την απόχρωση και το είδος της βαφής

Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσουμε ποιο χρώμα θέλουμε να αποκτήσουν τα μαλλιά μας. Αν δεν έχουμε προηγούμενη εμπειρία με τις βαφές, είναι προτιμότερο να μην επιχειρήσουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή από την πρώτη φορά.

Σύμφωνα με τη British Vogue, η επιλογή της σωστής απόχρωσης είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο της διαδικασίας. Ο γνωστός colorist Josh Wood προτείνει να λαμβάνουμε ως σημείο αναφοράς τη φυσική απόχρωση των μαλλιών μας, ενώ είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε αν θέλουμε μόνιμη ή ημιμόνιμη βαφή.

Η μόνιμη βαφή είναι συνήθως καταλληλότερη όταν θέλουμε μεγαλύτερη διάρκεια ή πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των λευκών, ενώ η ημιμόνιμη αποτελεί μια επιλογή για πιο προσωρινή ανανέωση του χρώματος.

Ένας ακόμη βασικός κανόνας είναι να αποφεύγουμε τις απότομες αλλαγές. Το Good Housekeeping, μεταφέροντας συμβουλές επαγγελματιών κομμωτών, προτείνει να παραμένουμε κοντά στην υπάρχουσα απόχρωσή μας, καθώς το έντονο άνοιγμα του χρώματος μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από μία τεχνικές εργασίες.

Advertisement

istock/ Nα παραμένουμε κοντά στην υπάρχουσα απόχρωσή μας, καθώς το έντονο άνοιγμα του χρώματος μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από μία τεχνικές εργασίες.

2. Κάνουμε οπωσδήποτε το τεστ αλλεργίας και τη δοκιμή σε μια τούφα

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα βήματα, το οποίο δεν πρέπει να παραλείπουμε ακόμη και αν έχουμε χρησιμοποιήσει την ίδια βαφή στο παρελθόν χωρίς να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επισημαίνει ότι οι βαφές μαλλιών μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και ότι η ευαισθησία σε κάποιο συστατικό μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μετά από επανειλημμένη χρήση χωρίς προηγούμενες ενοχλήσεις.

Για αυτόν τον λόγο, ακολουθούμε το τεστ αλλεργίας που περιγράφεται στις οδηγίες της συσκευασίας, πριν από κάθε εφαρμογή. Η FDA αναφέρει ότι η δοκιμή πρέπει να γίνεται κάθε φορά, ακόμη και αν έχουμε χρησιμοποιήσει ξανά το ίδιο προϊόν.

Advertisement

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να κάνουμε και μια δοκιμή σε μια μικρή, διακριτική τούφα μαλλιών, ώστε να δούμε πώς αναπτύσσεται η απόχρωση στη δική μας τρίχα. Το NHS συστήνει να πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δοκιμή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη βαφή, ακολουθώντας τις οδηγίες του προϊόντος.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το τεστ αλλεργίας στο δέρμα και η δοκιμή σε τούφα είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και η μία δεν αντικαθιστά την άλλη.

3. Προετοιμάζουμε σωστά τα μαλλιά και τον χώρο μας

Πριν ξεκινήσουμε, φροντίζουμε να έχουμε συγκεντρώσει όλα όσα θα χρειαστούμε, ώστε να μη χρειάζεται να διακόπτουμε τη διαδικασία στη μέση.

Advertisement

Συγκεκριμένα, καλό είναι να έχουμε:

Γάντια προστασίας, κατά προτίμηση αυτά που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Κλιπ ή τσιμπιδάκια για να χωρίσουμε τα μαλλιά σε τμήματα.

Advertisement

Μια χτένα για να δημιουργήσουμε χωρίστρες.

Advertisement

Ένα παλιό ρούχο και μια πετσέτα που δεν μας πειράζει να λερωθούν.

Ένα χρονόμετρο ή το κινητό μας για να παρακολουθούμε τον χρόνο εφαρμογής.

Έναν δεύτερο καθρέφτη, ώστε να ελέγχουμε καλύτερα το πίσω μέρος του κεφαλιού.

Advertisement

Πριν από την εφαρμογή, χτενίζουμε απαλά τα μαλλιά μας για να απομακρύνουμε τους κόμπους. Στη συνέχεια, μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τέσσερα τμήματα, δημιουργώντας μία χωρίστρα στη μέση και μία δεύτερη από τη μία πλευρά του κεφαλιού στην άλλη. Στερεώνουμε κάθε τμήμα με ένα κλιπ, ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε μεθοδικά και να μην παραλείψουμε κάποια σημεία.

Το Allure επισημαίνει ότι η σωστή προετοιμασία και ο διαχωρισμός των μαλλιών σε μικρότερα τμήματα διευκολύνουν την εφαρμογή και βοηθούν να πετύχουμε πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

4. Εφαρμόζουμε τη βαφή μεθοδικά, χωρίς να βιαζόμαστε

Έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία, μπορούμε να περάσουμε στην εφαρμογή. Φοράμε τα γάντια μας και αναμειγνύουμε τα προϊόντα ακριβώς όπως περιγράφουν οι οδηγίες της συσκευασίας. Δεν πειραματιζόμαστε με διαφορετικές αναλογίες ούτε αναμειγνύουμε προϊόντα από διαφορετικές βαφές.

Αν θέλουμε να καλύψουμε τη ρίζα, ξεκινάμε από τα σημεία όπου η διαφορά ανάμεσα στο φυσικό και το βαμμένο χρώμα είναι πιο εμφανής. Χωρίζουμε τα μαλλιά σε μικρές τούφες και εφαρμόζουμε τη βαφή προσεκτικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπει το προϊόν.

Αν πρόκειται να βάψουμε ολόκληρο το κεφάλι, εργαζόμαστε σταδιακά, τμήμα προς τμήμα, φροντίζοντας να καλύψουμε ομοιόμορφα τα μαλλιά. Είναι σημαντικό να μην παραλείψουμε σημεία στο πίσω μέρος ή κοντά στα αυτιά, όπου συχνά δυσκολευόμαστε να δούμε τι κάνουμε.

Όπως αναφέρει το Glamour η εφαρμογή σε μικρότερα τμήματα διευκολύνει τον έλεγχο της διαδικασίας.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι να μην περνάμε συνεχώς βαφή στα ήδη βαμμένα μήκη, όταν θέλουμε απλώς να ανανεώσουμε τη ρίζα. Η περιττή επανάληψη της εφαρμογής μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο την τρίχα και να οδηγήσει σε ανομοιόμορφο αποτέλεσμα.

istock/Αν θέλουμε να καλύψουμε τη ρίζα, ξεκινάμε από τα σημεία όπου η διαφορά ανάμεσα στο φυσικό και το βαμμένο χρώμα είναι πιο εμφανής

5. Τηρούμε τον χρόνο αναμονής και ξεβγάζουμε σωστά

Αφού ολοκληρώσουμε την εφαρμογή, ρυθμίζουμε το χρονόμετρο σύμφωνα με τον χρόνο που αναγράφεται στις οδηγίες της βαφής. Δεν προσπαθούμε να πετύχουμε πιο έντονο ή πιο σκούρο χρώμα αφήνοντας το προϊόν περισσότερο από όσο προβλέπεται.

Η FDA υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να παρατείνουμε τον χρόνο εφαρμογής, ενώ συστήνει να ξεπλένουμε καλά το τριχωτό της κεφαλής μετά τη διαδικασία.

Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος αναμονής, ακολουθούμε τις οδηγίες ξεβγάλματος της συγκεκριμένης βαφής. Ξεπλένουμε σχολαστικά με νερό και χρησιμοποιούμε το μαλακτικό ή το conditioner που ενδεχομένως περιλαμβάνεται στη συσκευασία, εφόσον προβλέπεται από τις οδηγίες.

Στη συνέχεια, φροντίζουμε τα μαλλιά μας με προϊόντα κατάλληλα για βαμμένα μαλλιά και αποφεύγουμε την υπερβολική θερμότητα από πιστολάκια και εργαλεία styling, καθώς η βαφή μπορεί να κάνει την τρίχα πιο ξηρή και εύθραυστη.

Τέλος, αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αισθανθούμε έντονο κάψιμο, φαγούρα ή παρατηρήσουμε πρήξιμο και ερεθισμό, σταματάμε τη διαδικασία και ξεπλένουμε αμέσως. Δεν συνεχίζουμε τη χρήση ενός προϊόντος που προκαλεί αντίδραση.

Το βάψιμο στο σπίτι μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρήματα και χρόνο, αρκεί να γνωρίζουμε τα όριά του. Για μια απλή ανανέωση της απόχρωσης ή της ρίζας μπορεί να είναι μια πρακτική λύση. Αν, όμως, θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά το χρώμα μας, να ανοίξουμε αρκετούς τόνους τα μαλλιά ή να δοκιμάσουμε τεχνικές όπως το balayage, είναι προτιμότερο να απευθυνθούμε σε έναν επαγγελματία κομμωτή.

Με πληροφορίες από British Vogue, Good Housekeeping,FDA,Allure,Glamour