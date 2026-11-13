istock/ένα από τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι οι μικρές, σπασμένες τρίχες γύρω από το μέτωπο ή η σταδιακή υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα δημοφιλή χτενίσματα, όπως οι σφιχτές αλογοουρές, οι κότσοι, οι πλεξούδες και η χρήση extensions, ενδέχεται να προκαλέσουν αλωπεκία από έλξη λόγω της συστηματικής πίεσης στους θύλακες της τρίχας.

Παράλληλα, η υπερβολική χρήση εργαλείων θερμότητας αποδυναμώνει την τρίχα, οδηγώντας σε ξηρότητα και σπάσιμο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική εφαρμογή των τάσεων styling.

Για την πρόληψη της φθοράς, προτείνεται η αποφυγή των πολύ σφιχτών πιασιμάτων, η εναλλαγή των χτενισμάτων και η χρήση ήπιων αξεσουάρ που δεν καταπονούν το τριχωτό της κεφαλής.

Η έγκαιρη αναγνώριση σημαδιών, όπως ο πόνος ή η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών, επιτρέπει την αντιμετώπιση του προβλήματος πριν προκληθεί μόνιμη βλάβη στους θύλακες.

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Κάποια χτενίσματα έχουν καταφέρει να γίνουν πραγματικά viral, και να κυριαρχήσουν στα social media και να αποτελέσουν αγαπημένη επιλογή celebrities, influencers αλλά και πολλών από εμάς. Από τις αυστηρές, καλοχτενισμένες αλογοουρές και τους sleek κότσους μέχρι τις περίτεχνες πλεξούδες, οι τάσεις στα μαλλιά αλλάζουν, όμως κάποιες παραμένουν σταθερά δημοφιλείς.

Το slick back, το χτένισμα με τα μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω, συνήθως με τη βοήθεια gel ή άλλων προϊόντων styling, που χαρίζει ένα απόλυτα λείο και περιποιημένο αποτέλεσμα έχει πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, στις πασαρέλες αλλά και σε καθημερινά beauty looks.

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Έχουμε, όμως, αναρωτηθεί ποτέ εάν ορισμένα από τα χτενίσματα που αγαπάμε μπορούν να επιβαρύνουν την υγεία των μαλλιών μας; Η απάντηση είναι πως ναι. Όταν τραβάμε συστηματικά τις τρίχες με δύναμη, τις κρατάμε για πολλές ώρες σε ιδιαίτερα σφιχτά πιασίματα ή προσθέτουμε βάρος με extensions, μπορεί σταδιακά να προκαλέσουμε φθορά στους θύλακες της τρίχας, ακόμη και μια μορφή τριχόπτωσης που ονομάζεται αλωπεκία από έλξη (traction alopecia).

Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τα αγαπημένα μας χτενίσματα. Σημαίνει, ωστόσο, ότι αξίζει να γνωρίζουμε ποια μπορεί να επιβαρύνουν τα μαλλιά μας και πώς μπορούμε να τα απολαμβάνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια.

1. Slick back: Το viral χτένισμα που χρειάζεται προσοχή

Το slick back έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις των τελευταίων σεζόν. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι τα μαλλιά χτενίζονται προς τα πίσω, συχνά με αρκετή ποσότητα προϊόντος styling και με έντονο τράβηγμα, ώστε να παραμένουν απολύτως στη θέση τους.

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται απαραίτητα στο gel ή στο ίδιο το χτένισμα, αλλά κυρίως στην ένταση με την οποία τραβάμε τα μαλλιά και στη συχνότητα που επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία.

Tο Cosmopolitan αναφέρεται στους κινδύνους που μπορεί να έχει η συχνή χρήση της αυστηρής, τραβηγμένης αλογοουράς. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι η επαναλαμβανόμενη ένταση στους θύλακες, ιδιαίτερα γύρω από τη γραμμή των μαλλιών, μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση αλωπεκίας από έλξη.

Για να περιορίσουμε την καταπόνηση, οι προτάσεις που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν την εναλλαγή της θέσης της αλογοουράς, την αποφυγή του υπερβολικά σφιχτού πιασίματος και τη χρήση πιο ήπιων αξεσουάρ, όπως τα scrunchies.

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2. Οι πολύ σφιχτές αλογοουρές

Μπορεί να αποτελούν μία από τις πιο εύκολες και διαχρονικές επιλογές, όμως οι πολύ σφιχτές αλογοουρές δεν είναι απαραίτητα τόσο αθώες για τα μαλλιά μας.

Όταν τραβάμε τις τρίχες με δύναμη προς τα πίσω και τις συγκρατούμε για πολλές ώρες, ασκούμε συνεχή πίεση στους θύλακες. Η περιοχή των κροτάφων και η μπροστινή γραμμή των μαλλιών είναι συχνά εκείνες που επιβαρύνονται περισσότερο.

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Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (American Academy of Dermatology), οι σφιχτές αλογοουρές, και οι κότσοι συγκαταλέγονται στα χτενίσματα που μπορούν να προκαλέσουν αλωπεκία από έλξη όταν εφαρμόζονται συστηματικά.

Μάλιστα, ένα από τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι οι μικρές, σπασμένες τρίχες γύρω από το μέτωπο ή η σταδιακή υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών.

3. Οι σφιχτοί κότσοι και τα ballerina buns

Οι αυστηροί κότσοι, γνωστοί και ως ballerina buns, είναι μία ακόμη δημοφιλής επιλογή, ειδικά όταν θέλουμε ένα κομψό και περιποιημένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, όταν δημιουργούνται τραβώντας υπερβολικά τα μαλλιά και στερεώνοντάς τα με πολλά λαστιχάκια ή τσιμπιδάκια, μπορούν να προκαλέσουν καταπόνηση.

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Η Βρετανική Ένωση Δερματολόγων (British Association of Dermatologists) επισημαίνει ότι οι σφιχτοί κότσοι μπορούν να συνδέονται με απώλεια μαλλιών, ιδιαίτερα στις πλευρικές και οπίσθιες περιοχές του κεφαλιού, ανάλογα με το σημείο στο οποίο ασκείται η μεγαλύτερη ένταση.

Επομένως, το γεγονός ότι ένας κότσος είναι πρακτικός και κομψός δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον δημιουργούμε κάθε μέρα με τον ίδιο σφιχτό τρόπο.

4. Οι πλεξούδες, τα cornrows και τα πολύ σφιχτά braids

Οι πλεξούδες αποτελούν μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές στο hairstyling, ενώ τα cornrows και τα box braids έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια.

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Παρότι μπορούν να αποτελέσουν πρακτικές επιλογές που περιορίζουν το καθημερινό styling, δεν είναι όλες οι πλεξούδες εξίσου φιλικές προς τα μαλλιά.

Όταν πλέκονται υπερβολικά σφιχτά, ασκούν συνεχή πίεση στους θύλακες, ενώ το πρόσθετο βάρος από πολύ μακριές πλεξούδες ή extensions μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η Βρετανική Ένωση Δερματολόγων τονίζει ότι οι πλεξούδες δεν πρέπει να προκαλούν πόνο στο τριχωτό της κεφαλής. Μάλιστα, συστήνει να αποφεύγεται η υπερβολική ένταση, να μην προστίθεται περιττό βάρος και να μην παραμένουν τα συγκεκριμένα χτενίσματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διάλειμμα.

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Επομένως, ακόμη και ένα χτένισμα που θεωρείται προστατευτικό για τα μαλλιά μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα όταν εφαρμόζεται με λάθος τρόπο.

5. Τα extensions και τα πολύ βαριά πρόσθετα μαλλιά

Τα extensions μπορούν να προσφέρουν άμεσα περισσότερο μήκος και όγκο, αποτελώντας μία ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για όσες θέλουν να αλλάξουν την εμφάνισή τους χωρίς να περιμένουν να μακρύνουν τα φυσικά μαλλιά τους.

Ωστόσο, το πρόσθετο βάρος που ασκείται στις φυσικές τρίχες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ιδιαίτερα όταν τα extensions είναι πολύ βαριά ή τοποθετούνται με τρόπο που τραβάει τους θύλακες.

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας προειδοποιεί ότι τα extensions και τα πρόσθετα μαλλιά μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση αλωπεκίας από έλξη. Μάλιστα, εάν προκαλούν πόνο ή πονοκέφαλο κατά την τοποθέτηση, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι είναι υπερβολικά σφιχτά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και κατά την αφαίρεσή τους, καθώς οι απότομες κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον σπάσιμο της τρίχας.

6. Τα χτενίσματα με υπερβολική θερμότητα και το συχνό ίσιωμα

Εδώ δεν μιλάμε απαραίτητα για αλωπεκία από έλξη, αλλά για έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο το καθημερινό styling μπορεί να επιβαρύνει την υγεία των μαλλιών.

Το συχνό ίσιωμα με πρέσα, η χρήση πολύ υψηλών θερμοκρασιών και το επαναλαμβανόμενο πιστολάκι μπορούν να αποδυναμώσουν την τρίχα, να προκαλέσουν ξηρότητα και να αυξήσουν το σπάσιμο.

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συστήνει τον περιορισμό της χρήσης εργαλείων θερμότητας, όπως οι πρέσες και τα ψαλίδια για μπούκλες, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να αποδυναμώσει τα μαλλιά.

Αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως αραίωση μπορεί να είναι στην πραγματικότητα σπάσιμο της τρίχας και όχι απώλεια μαλλιών από τη ρίζα.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα χτένισμα επιβαρύνει τα μαλλιά μας;

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι να παρατηρήσουμε εμφανή αραίωση για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορεί να μας προειδοποιήσουν ότι το styling ασκεί υπερβολική πίεση στα μαλλιά.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, καλό είναι να προσέχουμε εάν παρατηρήσουμε:

Πόνο ή ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής κατά τη διάρκεια ή μετά το χτένισμα.

Μικρά σπυράκια ή ερεθισμό στα σημεία όπου τραβιούνται τα μαλλιά.

Σπασμένες, κοντές τρίχες γύρω από το μέτωπο και τους κροτάφους.

Σταδιακή υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών.

Περιοχές όπου τα μαλλιά φαίνονται πιο αραιά σε σχέση με το παρελθόν.

Εάν παρατηρήσουμε τέτοια συμπτώματα, είναι σημαντικό να χαλαρώσουμε ή να σταματήσουμε το συγκεκριμένο χτένισμα και να συμβουλευτούμε δερματολόγο. Η έγκαιρη αντιμετώπιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παρατεταμένη καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει ακόμη και μόνιμη απώλεια μαλλιών.

Πώς μπορούμε να απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας χτενίσματα χωρίς να ταλαιπωρούμε τα μαλλιά μας;

Δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε από την καθημερινότητά μας το slick back, τις αλογοουρές ή τους κότσους. Μπορούμε, όμως, να κάνουμε μερικές μικρές αλλαγές που θα περιορίσουν την καταπόνηση της τρίχας.

Αποφεύγουμε τα υπερβολικά σφιχτά πιασίματα: Ένα χτένισμα δεν πρέπει να μας προκαλεί πόνο ή αίσθημα τραβήγματος.

Εναλλάσσουμε τα χτενίσματα: Δεν χρειάζεται να πιάνουμε καθημερινά τα μαλλιά μας στο ίδιο σημείο. Μπορούμε να επιλέγουμε διαφορετικό ύψος στην αλογοουρά ή έναν πιο χαλαρό κότσο.

Προτιμάμε πιο ήπια αξεσουάρ: Τα μαλακά scrunchies και τα λαστιχάκια χωρίς μεταλλικά μέρη μπορούν να περιορίσουν το μηχανικό τράβηγμα και το σπάσιμο.

Δίνουμε στα μαλλιά μας διαλείμματα: Ειδικά εάν συνηθίζουμε να φοράμε extensions ή πολύ σφιχτές πλεξούδες, είναι σημαντικό να αφήνουμε το τριχωτό της κεφαλής να ξεκουράζεται.

Περιορίζουμε τη θερμότητα: Αποφεύγουμε την καθημερινή χρήση πρέσας και ψαλιδιού για μπούκλες, ενώ επιλέγουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία styling.

Τελικά, πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε slick back;

Όχι απαραίτητα. Το σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένο χτένισμα από μόνο του που προκαλεί τριχόπτωση, αλλά κυρίως ο τρόπος, η ένταση και η συχνότητα με την οποία το εφαρμόζουμε.

Ένα χαλαρό slick back που δεν τραβάει τις ρίζες δεν έχει τον ίδιο κίνδυνο με μια εξαιρετικά σφιχτή αλογοουρά που φοράμε καθημερινά για πολλές ώρες.

Σχετική έρευνα τπου δημοσιεύθηκε στο PubMed αναφέρει ότι η αλωπεκία από έλξη μπορεί να αντιμετωπιστεί ευκολότερα στα αρχικά της στάδια, όταν σταματά η καταπόνηση των θυλάκων. Εάν, όμως, συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Επομένως, μπορούμε να συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε τις αγαπημένες μας τάσεις, αρκεί να θυμόμαστε ότι η υγεία των μαλλιών μας αξίζει τουλάχιστον την ίδια προσοχή με το τελικό αποτέλεσμα του χτενίσματος.

Με πληροφορίες από Cosmopolitan,American Academy of Dermatology,British Association of Dermatologists,PubMed