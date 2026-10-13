Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα προκαλεί διόγκωση της τρίχας και φριζάρισμα, καθώς τα μαλλιά απορροφούν νερό και αλλάζουν προσωρινά τη δομή τους.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει εντονότερα τα σγουρά, τα ταλαιπωρημένα ή τα χημικά επεξεργασμένα μαλλιά, καθιστώντας τα πιο δύσκολα στη διαχείριση.

Η σωστή περιποίηση περιλαμβάνει τη χρήση conditioner, το απαλό στέγνωμα με ταμποναριστές κινήσεις και την αποφυγή έντονου τριψίματος με την πετσέτα.

Η American Academy of Dermatology συνιστά το προσεκτικό ξεμπέρδεμα των μαλλιών και τον περιορισμό της χρήσης θερμικών εργαλείων για την αποφυγή φθοράς.

Η προστασία από τη βροχή και η αποδοχή της φυσικής υφής των μαλλιών κατά τις υγρές ημέρες συμβάλλουν στον περιορισμό του φριζαρίσματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν μέρες που φεύγουμε από το σπίτι με τα μαλλιά όπως ακριβώς τα θέλουμε και λίγη βροχή αρκεί για να τα κάνει να δείχνουν εντελώς διαφορετικά. Τα μαλλιά φριζάρουν, τρίχες πετάνε, το ίσιωμα χάνει τη φόρμα του και οι μπούκλες αποκτούν ξαφνικά τη δική τους προσωπικότητα.

Η βροχή, όμως, δεν είναι ακριβώς ο «ένοχος». Ο πραγματικός «ένοχος» είναι κυρίως η αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα, που επηρεάζει την τρίχα. Τα μαλλιά μπορούν να απορροφήσουν υγρασία από τον αέρα, κάτι που αλλάζει προσωρινά τη δομή και τη συμπεριφορά της τρίχας.

Advertisement

Advertisement

Γιατί φριζάρουν τόσο πολύ;

Όταν η τρίχα απορροφά υγρασία, μπορεί να διογκωθεί και να αλλάξει ελαφρώς το σχήμα της. Οι διαφορετικές τρίχες δεν αντιδρούν όλες με τον ίδιο τρόπο, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται μεταξύ τους και να δημιουργείται η χαρακτηριστική εικόνα του φριζαρίσματος. Το φαινόμενο μπορεί να είναι ιδιαίτερα εμφανές στα σγουρά και κυματιστά μαλλιά.

Έρευνες πάνω στην απορρόφηση υγρασίας από την ανθρώπινη τρίχα έχουν δείξει ότι η απορρόφηση νερού συνοδεύεται από διόγκωση της ίνας, ενώ η συμπεριφορά αυτή επηρεάζεται και από το αν τα μαλλιά είναι φυσικά ή έχουν υποστεί χημική επεξεργασία, όπως βαφή ή ντεκαπάζ.



Όπως αναφέρει το Healthline τα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά είναι επίσης πιο ευάλωτα. Όπως προαναφέρθηκε η βαφή, το ντεκαπάζ και η συχνή χρήση θερμότητας μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην τρίχα και να την κάνουν πιο δύσκολη στη διαχείριση.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Δεν παραλείπουμε το conditioner

Όπως σημειώνει και η American Academy of Dermatology το conditioner βοηθά να μειώνεται η τριβή και κάνει τα μαλλιά πιο εύκολα στο ξεμπέρδεμα και στη διαχείριση. Για ξηρά ή σγουρά μαλλιά, ένα leave-in conditioner μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Δεν τρίβουμε τα μαλλιά με την πετσέτα

Αυτό είναι ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε.

Τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα σε μηχανική φθορά και το έντονο τρίψιμο με την πετσέτα μπορεί να αυξήσει την τριβή και να ταλαιπωρήσει την εξωτερική τους επιφάνεια.

Advertisement

Αντί να τρίβουμε τα μαλλιά, τα πιέζουμε απαλά για να απομακρύνουμε το νερό. Μπορούμε επίσης να τα τυλίξουμε απαλά σε μια πετσέτα ή ένα μαλακό βαμβακερό μπλουζάκι.

Προσέχουμε το βούρτσισμα

Τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα στο σπάσιμο. Για αυτό η American Academy of Dermatology προτείνει ήπιο ξεμπέρδεμα και, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών, χτένα με αραιά δόντια.

Στα ίσια μαλλιά μπορεί να είναι προτιμότερο να περιμένουμε να στεγνώσουν λίγο πριν τα χτενίσουμε, ενώ στα πολύ σγουρά ή με υφή μαλλιά το ξεμπέρδεμα όταν είναι βρεγμένα μπορεί να μειώνει το σπάσιμο.

Advertisement

Τις βροχερές ημέρες δουλεύουμε με τη φυσική υφή των μαλλιών

Σύμφωνα με την British Vogue αν έχουμε κυματιστά ή σγουρά μαλλιά, ίσως δεν αξίζει να προσπαθούμε να τα κάνουμε απόλυτα ίσια όταν η υγρασία είναι υψηλή. Η υγρασία τείνει να επαναφέρει την τρίχα προς το φυσικό της σχήμα, επομένως ένα χτένισμα που αξιοποιεί τη φυσική υφή μπορεί να είναι πιο εύκολο να διατηρηθεί.

Κρατάμε τη βροχή όσο γίνεται μακριά

Μια ομπρέλα ή μια κουκούλα είναι από τις πιο απλές λύσεις. Όσο λιγότερο βραχούν τα μαλλιά, τόσο λιγότερο θα επηρεαστούν από την υγρασία. Και αν τελικά βραχούν, δεν τα τρίβουμε και δεν τα χτενίζουμε μανιωδώς μέχρι να στεγνώσουν.

Η British Vogue αναφέρει ότι για τα σγουρά ή κυματιστά μαλλιά, το συνεχές άγγιγμα μπορεί να διαλύσει ακόμη περισσότερο τον σχηματισμό της μπούκλας και να αυξήσει την εικόνα του φριζαρίσματος. Καλύτερα να τα αφήσουμε όσο γίνεται ήσυχα να στεγνώσουν.

Advertisement

Περιορίζουμε τη θερμότητα

Η ισιωτική και το πολύ ζεστό πιστολάκι μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην τρίχα, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται συχνά.Η American Academy of Dermatology συνιστά περιορισμό των θερμικών εργαλείων και χαμηλότερες θερμοκρασίες όταν είναι απαραίτητα.

Επομένως, ειδικά αν έχουμε ήδη μαλλιά που φριζάρουν εύκολα, αξίζει να περιορίζουμε την πολύ υψηλή θερμοκρασία και τη συχνή χρήση θερμικών εργαλείων.



Το σημαντικότερο: δεν μπορούμε να «νικήσουμε» εντελώς την υγρασία

Όσο και αν προσπαθούμε, η τρίχα παραμένει ένα υλικό που επηρεάζεται από το περιβάλλον. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η σχετική υγρασία επηρεάζει τόσο την απορρόφηση νερού όσο και τη μηχανική συμπεριφορά της τρίχας.

Advertisement

Γι’ αυτό ο στόχος δεν χρειάζεται να είναι «ούτε μία τρίχα να μην ξεφύγει», αλλά να διατηρούμε την τρίχα όσο γίνεται πιο υγιή, λεία και προστατευμένη και να περιορίζουμε την έκθεσή της στην υγρασία όταν θέλουμε να κρατήσουμε ένα συγκεκριμένο χτένισμα.

Advertisement

Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που τα μαλλιά μας φαίνεται να έχουν «δική τους άποψη» κάθε φορά που βρέχει: δεν μας κάνουν πείσμα. Απλώς ανταποκρίνονται στη φυσική τους αλληλεπίδραση με το νερό και την υγρασία του αέρα.

Με πληροφορίες από Healthline,American Academy of Dermatology,British Vogue

Advertisement