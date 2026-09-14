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Υπάρχουν μέρες που κάνουμε τα πάντα σωστά για την περιποίηση των μαλλιών μας: χρησιμοποιούμε μάσκες, conditioner και τα κατάλληλα προϊόντα, αποφεύγουμε την υπερβολική θερμότητα και παρ’ όλα αυτά επιμένουν να δείχνουν θαμπά, ξηρά και είναι δύσκολα στο χτένισμα. Μήπως, τελικά, δεν φταίει η ρουτίνα περιποίησής μας αλλά κάτι πολύ πιο απλό; Το νερό με το οποίο λουζόμαστε;

Όπως σημειώνει ο The Guardian το λεγόμενο σκληρό νερό περιέχει αυξημένες ποσότητες διαλυμένων μετάλλων, κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου, τα οποία μπορούν να συσσωρεύονται στην τρίχα με τον καιρό. Και ενώ τα ειδικά φίλτρα ντους και τα σαμπουάν που υπόσχονται να «σώσουν» τα μαλλιά από το σκληρό νερό έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή, το ερώτημα παραμένει: πόσο πραγματικά τα επηρεάζει και χρειάζεται όντως να κάνουμε κάτι γι’ αυτό;

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Τι κάνει το σκληρό νερό στα μαλλιά;

Έρευνα που εξέτασε τρίχες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διαπίστωσε ότι το πλύσιμο με σκληρό νερό συνδέεται με μεγαλύτερη εναπόθεση ασβεστίου και μαγνησίου στην επιφάνεια της τρίχας, ενώ τα δείγματα εμφάνιζαν και διαφορετική μορφολογία.

Αυτό μπορεί να κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο θαμπά και να τα κάνει να αισθάνονται πιο άκαμπτα ή τραχιά. Άλλη επιστημονική μελέτη διαπίστωσε ότι τα μέταλλα του σκληρού νερού μπορούν να εισχωρούν στα εξωτερικά στρώματα της τρίχας και να επηρεάζουν ορισμένες από τις μηχανικές ιδιότητές της.

Καταστρέφει, όμως, πραγματικά την τρίχα;

Εδώ η απάντηση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Μια μελέτη του 2013 δεν βρήκε σημαντική διαφορά στην αντοχή και την ελαστικότητα των μαλλιών που είχαν εκτεθεί σε σκληρό νερό σε σχέση με απεσταγμένο νερό.

Από την άλλη, διαφορετική μελέτη σε 70 δείγματα μαλλιών διαπίστωσε μείωση της αντοχής της τρίχας μετά την έκθεση σε σκληρό νερό, γεγονός που οι ερευνητές συνέδεσαν με αυξημένη πιθανότητα σπασίματος.

Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι το σκληρό νερό «καταστρέφει» οπωσδήποτε τα μαλλιά. Γνωρίζουμε ότι τα μέταλλα συσσωρεύονται στην τρίχα, αλλά το κατά πόσο αυτό οδηγεί σε πραγματική δομική βλάβη δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Μια έρευνα του International Journal of Trichology εντόπισε ενδείξεις για αυξημένη εναπόθεση ασβεστίου και μαγνησίου και πιθανή αύξηση του σπασίματος, αλλά σημείωσε ότι για αρκετά από τα ευρήματα η βεβαιότητα των στοιχείων παραμένει χαμηλή.

Και γιατί τα μαλλιά μας δείχνουν τόσο διαφορετικά;

Ακόμη κι αν αφήσουμε στην άκρη την πιθανή δομική βλάβη, το σκληρό νερό μπορεί να δημιουργήσει ένα αρκετά ενοχλητικό αισθητικό πρόβλημα. Τα κατάλοιπα των μετάλλων μπορούν να κάνουν την τρίχα να αισθάνεται πιο βαριά, άκαμπτη ή τραχιά, ενώ μπορεί να δυσκολεύουν και την αποτελεσματικότητα ορισμένων προϊόντων περιποίησης.

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Το πρόβλημα μπορεί να είναι ακόμη πιο εμφανές στα βαμμένα μαλλιά, καθώς τα μέταλλα του νερού μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και τη διάρκεια του χρώματος. Το Allure σημειώνει ότι η συσσώρευση μετάλλων μπορεί να συμβάλει σε θαμπάδα και αλλαγές στην απόχρωση, ιδιαίτερα σε μαλλιά που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Αν ζούμε σε περιοχή με σκληρό νερό και έχουμε παρατηρήσει συσσώρευση, θαμπάδα ή ξηρότητα, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα σαμπουάν καθαρισμού ή chelating shampoo το οποίο έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει μέταλλα και άλλα κατάλοιπα από την τρίχα. Δεν χρειάζεται, όμως, να το χρησιμοποιούμε υπερβολικά, ιδιαίτερα αν έχουμε ήδη ξηρά ή εύθραυστα μαλλιά.

Όπως αναφέρει ο The Guardian ο λόγος είναι ότι η πολύ έντονη απομάκρυνση των καταλοίπων μπορεί παράλληλα να αφαιρεί και μέρος των φυσικών λιπιδίων που βοηθούν να διατηρείται η τρίχα ενυδατωμένη. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια ισορροπία ανάμεσα στον καθαρισμό και την ενυδάτωση.

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Για όσους αντιμετωπίζουν επίμονο πρόβλημα, ένα φίλτρο νερού μπορεί να αποτελέσει πιο ολοκληρωμένη λύση. Σε κάθε περίπτωση, δεν χρειάζεται να θεωρούμε αυτομάτως το σκληρό νερό «εχθρό» των μαλλιών μας. Αν όμως βλέπουμε επίμονη ξηρότητα και θαμπάδα, αξίζει να εξετάσουμε και αυτή την πιθανότητα.

Με πληροφορίες από The Guardian , International Journal of Trichology,Allure

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