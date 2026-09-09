Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το sleepmaxxing περιγράφει την τάση βελτιστοποίησης του ύπνου μέσω της χρήσης τεχνολογικών συσκευών και συμβουλών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμμονή με την καταγραφή δεδομένων μέσω εφαρμογών και έξυπνων ρολογιών μπορεί να οδηγήσει σε άγχος για την επίτευξη ενός ιδανικού ύπνου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα wearables παρουσιάζουν αποκλίσεις και δεν αποτελούν αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία σε σύγκριση με την επίσημη πολυυπνογραφία.

Η υπερβολική ενασχόληση με τα σκορ ύπνου ενδέχεται να προκαλέσει orthosomnia, μια κατάσταση όπου η αγωνία για την ποιότητα του ύπνου επιδεινώνει το ίδιο το πρόβλημα.

Αντί για την επιδίωξη απόλυτων αριθμητικών στόχων, οι επίσημοι φορείς προτείνουν τη διατήρηση σταθερού προγράμματος και τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπαυσης.

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Κάποτε το μόνο που θέλαμε από τον ύπνο ήταν να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε ξεκούραστοι. Σήμερα, όμως, έχουμε εφαρμογές, έξυπνα ρολόγια, δαχτυλίδια, «σκορ ύπνου», μαγνήσιο, white noise και δεκάδες συμβουλές που υπόσχονται να κάνουν τη νύχτα μας καλύτερη.

Η τάση αυτή έχει αποκτήσει πλέον και όνομα: sleepmaxxing. Όπως αναφέρει ο The Guardian πρόκειται για την προσπάθεια να βελτιστοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τον ύπνο μας, συχνά ακολουθώντας συμβουλές και «hacks» που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσπάθεια για καλύτερο ύπνο μετατρέπεται σε αγωνία για τον «τέλειο» ύπνο.

Όταν το σκορ ύπνου γίνεται εμμονή

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα sleep trackers (εφαρμογές και gadgets που ανιχνεύουν και παρακολουθούν τον υπνό μας), τα φοράμε στον καρπό ή στο δάχτυλο και το πρωί βλέπουμε πόσο κοιμηθήκαμε, πόσο χρόνο περάσαμε σε βαθύ ή REM ύπνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, έναν συνολικό βαθμό.

Μπορεί να φαίνεται χρήσιμο, όμως ο αριθμός δεν είναι απαραίτητα η πραγματική εικόνα του ύπνου μας. Σύμφωνα με μελέτη του PubMed ο πιο ακριβής τρόπος αξιολόγησης των σταδίων του ύπνου παραμένει η πολυυπνογραφία, η οποία καταγράφει μεταξύ άλλων την εγκεφαλική δραστηριότητα, τις κινήσεις των ματιών, την αναπνοή και τη μυϊκή δραστηριότητα.

Μάλιστα, συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2026 διαπίστωσε ότι τα wearables μπορούν να δίνουν χρήσιμες εκτιμήσεις για γενικούς δείκτες ύπνου, αλλά παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και δεν μπορούν σήμερα να αντικαταστήσουν την πολυυπνογραφία ή να χρησιμοποιούνται ως αυτόνομα διαγνωστικά εργαλεία.

Το φαινόμενο «orthosomnia»

Κάπου εδώ εμφανίζεται και ο όρος orthosomnia. Δεν πρόκειται για επίσημα αναγνωρισμένη διαταραχή ύπνου, αλλά για έναν όρο που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει ανθρώπους οι οποίοι αποκτούν μια εμμονή με τα δεδομένα του sleep tracker τους και προσπαθούν συνεχώς να πετύχουν την «ιδανική» νύχτα ύπνου.

Η έννοια περιγράφηκε σε επιστημονική δημοσίευση στο Journal of Clinical Sleep Medicine, όπου οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ορισμένοι άνθρωποι αναζητούσαν θεραπεία για προβλήματα ύπνου βασιζόμενοι κυρίως στα δεδομένα των συσκευών τους.

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Και εδώ βρίσκεται η ειρωνεία: η προσπάθεια να ελέγξουμε τον ύπνο μας μπορεί να γίνει μέρος του προβλήματος. Όπως σημειώνει και το bbc όσο περισσότερο αγχωνόμαστε για το αν θα κοιμηθούμε αρκετά ή αν θα πετύχουμε έναν καλό βαθμό, τόσο περισσότερο μπορεί να αυξάνεται η ένταση γύρω από την ώρα του ύπνου. Το φαινόμενο της orthosomnia έχει συζητηθεί και από ειδικούς ύπνου ως πιθανή συνέπεια της υπερβολικής ενασχόλησης με τα δεδομένα των trackers.

Δεν χρειάζεται να κυνηγάμε το «τέλειο» οκτάωρο

Ένα ακόμη πρόβλημα του sleepmaxxing είναι ότι μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε πως υπάρχει μία συγκεκριμένη συνταγή που λειτουργεί για όλους. Το «πρέπει να κοιμόμαστε οκτώ ώρες» ακούγεται συχνά σαν απόλυτος κανόνας, όμως οι ανάγκες μας δεν είναι ίδιες.

Πιο σημαντικό είναι να έχουμε σταθερό πρόγραμμα, επαρκή και αναζωογονητικό ύπνο και να αισθανόμαστε καλά όταν ξυπνάμε, παρά να κυνηγάμε έναν συγκεκριμένο αριθμό στην οθόνη του ρολογιού μας. Η CDC συστήνει στους ενήλικες σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνισης, τακτική άσκηση και ένα ήσυχο, χαλαρό και δροσερό υπνοδωμάτιο.

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Ίσως η λύση είναι πολύ πιο απλή

Δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε το υπνοδωμάτιό μας σε εργαστήριο ύπνου. Οι βασικές συνήθειες εξακολουθούν να έχουν σημασία: φως το πρωί, σταθερό ωράριο, κίνηση μέσα στην ημέρα και ένα ήσυχο, σκοτεινό και δροσερό δωμάτιο. Σύμφωνα με την CDC/NIOSH η πρωινή έκθεση στο φυσικό φως βοηθά επίσης στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, του εσωτερικού μας βιολογικού ρολογιού.

Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε: ο ύπνος δεν είναι διαγωνισμός. Δεν χρειάζεται κάθε βράδυ να είναι τέλειος, ούτε χρειάζεται να πάρουμε 95/100 για να θεωρήσουμε ότι κοιμηθήκαμε καλά.

Αν ξυπνάμε ξεκούραστοι, έχουμε ενέργεια μέσα στην ημέρα και δεν αντιμετωπίζουμε επίμονα προβλήματα ύπνου, ίσως αξίζει να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τους αριθμούς και να εμπιστευτούμε περισσότερο το σώμα μας.

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Με πληροφορίες από The Guardian,PubMed ,Journal of Clinical Sleep Medicine, bbc ,CDC ,CDC/NIOSH