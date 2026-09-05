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Δεν είναι λίγες οι φορές που, ως ενήλικες, χανόμαστε μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και καταλήγουμε να τρώμε μόνοι μας το γεύμα της ημέρας. Κάποιες φορές δεν προλαβαίνουμε καν να καταλάβουμε πότε έφτασε η ώρα του φαγητού. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ τη ρουτίνα, τις υποχρεώσεις και τη διαρκή βιασύνη, ώστε μας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό να τρώμε μόνοι, είτε στο γραφείο ανάμεσα σε δύο δουλειές είτε στο σπίτι βιαστικά, με το μυαλό μας να βρίσκεται ήδη στην επόμενη υποχρέωση.

Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, το φαγητό παύει να είναι μια στιγμή απόλαυσης και γίνεται ακόμη μία υποχρέωση μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι στιγμές που το συνειδητοποιούμε. Που μας λείπει ένα μεγάλο, χαλαρό τραπέζι με φίλους ένα κυριακάτικο μεσημέρι, οι συζητήσεις που δεν τελειώνουν, τα γέλια ανάμεσα στις μπουκιές και εκείνη η αίσθηση ότι, για λίγο, δεν χρειάζεται να βιαστούμε πουθενά.

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Γιατί το να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με άλλους ανθρώπους και να μοιραζόμαστε ένα γεύμα είναι κάτι τόσο συνηθισμένο στη ζωή μας, που συχνά ξεχνάμε τη σημασία του. Κι όμως, φαίνεται πως το κοινό φαγητό δεν αφορά μόνο την απόλαυση ή την κοινωνική μας ζωή.

Δεν μιλάμε για κάποια νέα διατροφική τάση ούτε για ένα ακόμη «μυστικό» ευεξίας. Όπως αναφέρεται στο BBC Future οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο commensality για να περιγράψουν την πράξη του να μοιραζόμαστε ένα γεύμα και τα τελευταία χρόνια εξετάζουν όλο και περισσότερο τη σχέση της με την ψυχική υγεία, την ευεξία και τη γνωστική λειτουργία.

Ίσως, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι πάντα ένα διαφορετικό πιάτο στο τραπέζι, αλλά έναν άνθρωπο να καθίσει απέναντί μας και να το μοιραστούμε μαζί του.

Δεν είναι μόνο ότι τρώμε – είναι ότι είμαστε μαζί

Το World Happiness Report 2025, βασισμένο σε δεδομένα της Gallup από 142 χώρες και περιοχές, βρήκε μια ιδιαίτερα σταθερή σχέση ανάμεσα στο πόσο συχνά μοιραζόμαστε γεύματα και στο πώς αξιολογούμε τη ζωή μας. Όσοι έτρωγαν συχνότερα με άλλους ανέφεραν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και περισσότερα θετικά συναισθήματα, καθώς και λιγότερα αρνητικά συναισθήματα. Η σχέση παρέμενε ισχυρή ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως το εισόδημα, η ηλικία, η εκπαίδευση και η απασχόληση.

Μάλιστα, η διαφορά ήταν ιδιαίτερα εμφανής ανάμεσα σε όσους έτρωγαν όλα τα γεύματά τους μόνοι και σε εκείνους που μοιράζονταν έστω ένα γεύμα την εβδομάδα.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι η κοινή κατανάλωση γευμάτων αποτελεί έναν πολύ ισχυρό δείκτη υποκειμενικής ευεξίας, σε βαθμό συγκρίσιμο με σημαντικούς παράγοντες όπως η ανεργία και το εισόδημα. Αυτό, βέβαια, δεν αποδεικνύει ότι το κοινό γεύμα προκαλεί από μόνο του την ευτυχία· οι ίδιοι οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται κυρίως για συσχετίσεις και ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την αιτιώδη σχέση.

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Το τραπέζι μπορεί να λειτουργεί και ως «ασπίδα» για την ψυχική υγεία

Η σύνδεση ανάμεσα στο να τρώμε μόνοι και στα συμπτώματα κατάθλιψης έχει παρατηρηθεί σε αρκετές έρευνες. Μελέτη σε 9.361 ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω στην Κίνα διαπίστωσε ότι όσο λιγότεροι άνθρωποι υπήρχαν στο τραπέζι, τόσο αυξανόταν η πιθανότητα εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε ορισμένες ομάδες, ακόμη και μετά την προσαρμογή για κοινωνικοοικονομικούς και άλλους παράγοντες.

Παρόμοια ευρήματα έχουν προκύψει και από την Ιαπωνία. Σε μελέτη με 1.856 ηλικιωμένους, όσοι ζούσαν με την οικογένειά τους αλλά έτρωγαν μόνοι παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες για καταθλιπτικά συμπτώματα σε σχέση με όσους έτρωγαν μαζί με άλλους. Με άλλα λόγια, το να ζούμε με ανθρώπους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μοιραζόμαστε και την καθημερινότητά μας μαζί τους.

Και μια νέα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2026, η οποία συμπεριέλαβε 21 μελέτες, έρχεται να ενισχύσει αυτή την εικόνα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το να τρώμε μόνοι συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους ηλικιωμένους, ενώ το κοινό γεύμα συνδεόταν παράλληλα με μεγαλύτερη πρόσληψη ενέργειας και ορισμένων θρεπτικών συστατικών.

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Και το φαγητό μπορεί να μας φαίνεται πιο απολαυστικό

Υπάρχει, όμως, και μια πιο… απολαυστική πλευρά της υπόθεσης. Σε πειράματα του Πανεπιστημίου του Γέιλ, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την ίδια σοκολάτα ως πιο νόστιμη και πιο γευστική όταν την έτρωγαν ταυτόχρονα με κάποιον άλλο, σε σύγκριση με όταν ο άλλος άνθρωπος βρισκόταν απλώς στον ίδιο χώρο αλλά έκανε κάτι διαφορετικό. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η κοινή εμπειρία μπορεί να ενισχύει τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνουμε.

Αυτό μπορεί να εξηγεί εν μέρει γιατί ένα γεύμα με φίλους ή την οικογένειά μας συχνά μοιάζει διαφορετικό από το ίδιο ακριβώς φαγητό που τρώμε βιαστικά μόνοι μπροστά στον υπολογιστή. Δεν αλλάζει μόνο το τι τρώμε, αλλά και η εμπειρία του φαγητού.

Τι συμβαίνει με τον εγκέφαλό μας;

Το πιο ενδιαφέρον ίσως είναι ότι η συνήθεια του να τρώμε μόνοι έχει αρχίσει να μελετάται και σε σχέση με τη γήρανση του εγκεφάλου. Μελέτη του 2025 σε 727 γνωστικά υγιείς ηλικιωμένους στην Ιαπωνία διαπίστωσε ότι όσοι έτρωγαν συχνά μόνοι είχαν μικρότερο όγκο σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γνωστική λειτουργία, μεταξύ άλλων στον έσω κροταφικό λοβό και τον ιππόκαμπο.

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Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, δεν υποστηρίζουν ότι το να τρώμε μόνοι προκαλεί άνοια. Μέρος της διαφοράς συνδεόταν και με τη διατροφή, καθώς όσοι έτρωγαν μόνοι είχαν την τάση να καταναλώνουν λιγότερο θρεπτικές τροφές. Η έλλειψη κοινωνικής επαφής μπορεί επίσης να παίζει ρόλο, καθώς η συζήτηση, η αλληλεπίδραση και η κοινωνική υποστήριξη προσφέρουν πνευματικά και συναισθηματικά ερεθίσματα.

Υπάρχει, μάλιστα, και ένας πρακτικός λόγος για τον οποίο τα κοινά γεύματα μπορεί να είναι σημαντικά όσο μεγαλώνουμε. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ESPEN για τη διατροφή και την ενυδάτωση στην άνοια συνιστούν, όπου είναι δυνατό, να ενθαρρύνονται τα κοινά γεύματα, καθώς η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να ενισχύσει την πρόσληψη τροφής και την ποιότητα ζωής.

Ίσως τελικά χρειαζόμαστε περισσότερα τραπέζια και λιγότερα «γρήγορα γεύματα»

Στην καθημερινότητά μας, το φαγητό συχνά γίνεται κάτι που πρέπει απλώς να «χωρέσει» ανάμεσα στη δουλειά, τις υποχρεώσεις και την οθόνη. Τρώμε στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, μπροστά στην τηλεόραση ή όρθιοι στην κουζίνα. Κι έτσι χάνουμε κάτι που φαίνεται πολύ απλό: τον χρόνο που περνάμε μαζί γύρω από ένα τραπέζι.

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Δεν χρειάζεται, φυσικά, κάθε γεύμα να μετατρέπεται σε οικογενειακή τελετουργία. Ούτε το να φάμε μόνοι μας είναι από μόνο του κακό. Αν όμως υπάρχει κάτι που μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε, είναι να βρίσκουμε λίγο συχνότερα την ευκαιρία να καλέσουμε έναν φίλο, να φάμε με την οικογένειά μας ή ακόμη και να προτείνουμε σε έναν συνάδελφο να αφήσουμε για λίγο τα γραφεία και να καθίσουμε μαζί για φαγητό.

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Γιατί μπορεί τελικά το πιο σημαντικό συστατικό ενός γεύματος να μην βρίσκεται στο πιάτο, αλλά στην καρέκλα απέναντί μας.

Με πληροφορίες από BBC Future ,World Happiness Report 2025,ESPEN

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