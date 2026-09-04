Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ειδικοί προτείνουν στους γονείς να επαναφέρουν σταδιακά ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου για τα παιδιά τους ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Η σταδιακή μετάβαση με νωρίτερη ώρα ύπνου βοηθά τους μαθητές να διατηρούν την απαραίτητη συγκέντρωση και την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Οι ανάγκες σε ώρες ύπνου διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Η αποφυγή των οθονών και των βαριών γευμάτων πριν από τον ύπνο συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της ξεκούρασης των μαθητών.

Οι γονείς καλούνται να συζητούν με τα παιδιά για το σχολικό άγχος και να προετοιμάζουν κατάλληλα το περιβάλλον τους ώστε να αποφεύγεται η περιττή πίεση.

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Η ώρα που θα ρυθμίσουμε και πάλι το ξυπνητήρι για την επιστροφή στο σχολείο πλησιάζει: Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και επειδή ως γνωστό ο καλός νυχτερινός ύπνος βοηθά τους μαθητές να διατηρούν την προσοχή και τη συγκέντρωσή τους στην τάξη, οι γονείς πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν σταδιακά σε ένα σταθερό πρόγραμμα.

«Το γεγονός ότι λέμε στα παιδιά να κοιμούνται καλά δεν συμβαίνει χωρίς λόγο», επισημαίνει η παιδίατρος δρ Γκαμπρίνα Ντίξον από το Children’s National Hospital. «Ο καλός ύπνος τα βοηθά πραγματικά να μαθαίνουν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ημέρας».

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Οι ανάγκες σε ύπνο μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρειάζονται 10 έως 13 ώρες ύπνου το 24ωρο, συμπεριλαμβανομένου του μεσημεριανού ύπνου.

Για τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών συνιστώνται 9 έως 12 ώρες, ενώ οι έφηβοι χρειάζονται 8 έως 10 ώρες. Οι συστάσεις αυτές συμφωνούν με τις ισχύουσες οδηγίες που υποστηρίζει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.

Σταδιακά νωρίτερα για ύπνο

Το καλοκαίρι είναι εύκολο να χαθεί το σταθερό ωράριο, καθώς τα παιδιά ξενυχτούν σε σπίτια φίλων, βλέπουν ταινίες μέχρι αργά ή ταξιδεύουν. Για να επιστρέψουν ομαλά στο σχολικό πρόγραμμα, οι ειδικοί συνιστούν να αρχίσουν να πηγαίνουν νωρίτερα για ύπνο μία έως δύο εβδομάδες πριν από την πρώτη ημέρα του σχολείου.

Μια άλλη λύση είναι η ώρα του ύπνου να μετακινείται σταδιακά κατά 15 έως 30 λεπτά κάθε βράδυ.

Καλό είναι επίσης να αποφεύγονται τα βαριά γεύματα λίγο πριν από τον ύπνο, όπως και η τηλεόραση και οι άλλες οθόνες τις τελευταίες ώρες της ημέρας. Στη θέση τους μπορούν να μπουν ήρεμες δραστηριότητες, όπως ένα ντους ή η ανάγνωση ενός βιβλίου.

«Προσπαθούμε ουσιαστικά να απαλλάξουμε το μυαλό από όσα απαιτούν την προσοχή του», εξηγεί ο δρ Νιτούν Βέρμα, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής του Ύπνου. «Είναι σαν να οδηγούμε και να αφήνουμε σιγά σιγά το πόδι από το γκάζι».

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Εκτός από τη σταθερή ώρα ύπνου, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη σταθερή ώρα πρωινού ξυπνήματος, ακόμη και όταν υπάρχει η δυνατότητα να κοιμηθεί κανείς περισσότερο.

Όταν το άγχος για το σχολείο διώχνει τον ύπνο

Δεν έχει σημασία μόνο η διάρκεια, αλλά και η ποιότητα του ύπνου. Η αγωνία για την πρώτη ημέρα στο σχολείο μπορεί να δυσκολέψει ένα παιδί να αποκοιμηθεί, όσο νωρίς κι αν ξαπλώσει.

Η Ντίξον προτείνει στους γονείς να συζητούν με τα παιδιά τους για να ανακαλύψουν τι ακριβώς τα ανησυχεί. Μήπως πρόκειται να πάνε πρώτη φορά σε ένα καινούργιο σχολείο; Μήπως φοβούνται ότι δεν θα καταφέρουν να κάνουν νέους φίλους;

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Μπορούν επίσης να εξοικειώσουν το παιδί εκ των προτέρων με καταστάσεις που του προκαλούν άγχος, ώστε να του φαίνονται λιγότερο τρομακτικές όταν έρθει η ώρα. Για παράδειγμα, μπορούν να επισκεφθούν μαζί το σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων ή να του δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσει μελλοντικούς συμμαθητές του.

Οι ημέρες πριν από το πρώτο κουδούνι είναι συχνά γεμάτες υποχρεώσεις και δεν είναι πάντοτε εφικτό να οργανωθεί εγκαίρως ένα νέο πρόγραμμα. Οι ειδικοί στον ύπνο τονίζουν, ωστόσο, ότι τα παιδιά τελικά θα προσαρμοστούν και συμβουλεύουν τους γονείς να κάνουν ό,τι μπορούν, χωρίς να μετατρέψουν την επιστροφή στη ρουτίνα σε ακόμη μία πηγή πίεσης. Άλλωστε, δεν είναι μόνο τα παιδιά που καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα διαφορετικό καθημερινό πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από Associated Press, healthychildren.org

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