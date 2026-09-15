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Το μπλε χαλί της εκδήλωσης τίμησε την εκατονταετή επέτειο του τηλεοπτικού δικτύου NBC που μετέδωσε τη λαμπερή βραδιά.

Οι πρωταγωνιστές της μικρής οθόνης εντυπωσίασαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Prada, Louis Vuitton και Chanel.

Οι καλεσμένοι επέλεξαν δημιουργίες με έντονα χρώματα, κρύσταλλα και ιδιαίτερες υφές, αναδεικνύοντας τις τελευταίες τάσεις της υψηλής ραπτικής.

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Κορυφαίοι πρωταγωνιστές της μικρής οθόνης χάρισαν μερικές από τις πιο εκθαμβωτικές εμφανίσεις της σεζόν στην τελετή απονομής των Βραβείων Emmy, η οποία πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Peacock στο Λος Άντζελες. Τη βραδιά παρουσίασε η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Law & Order: Special Victims Unit», η οποία μετρά 27 επιτυχημένες σεζόν.

Ωστόσο, αντί για το καθιερωμένο κόκκινο, το χαλί της φετινής διοργάνωσης είχε μια βαθιά μπλε απόχρωση, προς τιμήν της 100ης επετείου του δικτύου NBC, το οποίο μετέδωσε την τελετή. Πριν από την έναρξη της τελετής, μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ περπάτησαν στο μπλε χαλί, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις τους.

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Η Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στα Emmy έπειτα από εννέα χρόνια και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο της ως fashion icon. Για την εμφάνισή της στο μπλε χαλί επέλεξε ένα λευκό φόρεμα του οίκου Chanel με κορσέ μπούστο, το οποίο ήταν διακοσμημένο με 46 λουλούδια. Κάθε λουλούδι είχε δημιουργηθεί από διαδοχικές στρώσεις μεταξιού, οργάντζας και ραφίας. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με παπούτσια Chanel και κοσμήματα υψηλής κοσμηματοποιίας του ίδιου οίκου.

Η Ζεντάγια επέλεξε μια custom ασημί δημιουργία του οίκου Prada κεντημένη με κρύσταλλα. Το ημιδιάφανο φόρεμα ξεχώριζε για τις λεπτομέρειες από τούλι και το αποκαλυπτικό V κόψιμο τόσο στο μπούστο όσο και στην πλάτη. Η εμφάνιση που είχε την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της, Λο Ρόουτς ολοκληρώθηκε με ένα διαμαντένιο ρολόι και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια.

Η Σελένα Γκόμεζ έκλεψε τις εντυπώσεις με τη σειρά της, με μία χρυσή μάξι τουαλέτα Louis Vuitton που αγκάλιαζε μοναδικά τη σιλουέτα της. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με μακριά κυματιστά μαλλιά που έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους, μακιγιάζ σε ήπιες ροζ αποχρώσεις και πολυτελή κοσμήματα του οίκου Tiffany & Co.

Η Φλόρενς Πιου ξεχώρισε με μία τουαλέτα Vivienne Westwood στην απόχρωση της πασχαλιάς. Η δημιουργία, που αγκάλιαζε μοναδικά τις καμπύλες της, έφερε το χαρακτηριστικό ντραπέ κορσέ του ιστορικού οίκου, αέρινα μανίκια από τούλι που έπεφταν στους ώμους και μια επιβλητική ουρά.

Ο Κόλμαν Ντομίγκο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την απόλυτη κυριαρχία του στο χαλί των βραβείων, επιλέγοντας ένα ειδικά σχεδιασμένο σύνολο του οίκου Valentino. Περιλάμβανε ένα σακάκι σε έντονη πορτοκαλί απόχρωση, κοραλλί πουκάμισο, λευκό παντελόνι και μια τολμηρή φούξια ζώνη στη μέση με μια ιδιαίτερη διαμαντένια καρφίτσα.

Η Σάρα Πίτζεον έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια αιθέρια δημιουργία του οίκου Chanel σε παστέλ λιλά απόχρωση.

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Η Ελ Φάνινγκ για την τελετή απονομής επέλεξε μια ειδικά σχεδιασμένη μεταξωτή δημιουργία του οίκου Ralph Lauren σε απαλή απόχρωση του πράσινου την οποία συνδύασε με κοσμήματα Cartier. Η Άϊο Εντεμπίρι φωτογραφήθηκε στο μπλε χαλί με ένα εντυπωσιακό δίχρωμο φόρεμα Chanel το οποίο ανέδειξε ακόμη περισσότερο με κοσμήματα Mikimoto και ασημένιες γόβες.

Ο Χάρισον Φορντ και η Καλίστα Φλόκχαρτ παρέδωσαν μαθήματα διαχρονικής γοητείας στο χαλί της διοργάνωσης. Ο θρυλικός ηθοποιός ξεχώρισε με την απόλυτη κομψότητα ενός κλασικού σμόκιν, ενώ η σύζυγός του προτίμησε μία ρομαντική δημιουργία του οίκου Zuhair Murad σε έντονη ροζ απόχρωση.

Μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο ασημί και χρυσές αποχρώσεις, αρκετές ήταν οι celebrities που ξεχώρισαν επιλέγοντας πιο απαλούς τόνους, όπως baby blue και ροζ, οι οποίοι ταίριαξαν ιδανικά με τη νέα απόχρωση του χαλιού.

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Ανάμεσα στις παρουσίες που επέλεξαν παστέλ αποχρώσεις ήταν οι πρωταγωνίστριες του «The Pitt», Κάθριν ΛαΝάσα και Σουπρίγια Γκανές, καθώς και οι Σάρα Πίτζεον, Εμίλια Κλαρκ, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, Άμπι Έλιοτ και Σάρα Φόστερ.

Με πληροφορίες από The Los Angeles Times, ELLE, The Guardian

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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