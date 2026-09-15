Ο Μάθιου Ρις με τα δύο Βραβεία Emmy ανά χείρας - Φωτογραφία Reuters

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Η δραματική σειρά «The Pitt» κέρδισε επτά βραβεία, ενώ η Τζιν Σμαρτ έγραψε ιστορία κερδίζοντας το πέμπτο βραβείο της στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε κωμωδία.

Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες με οικοδέσποινα τη Μαρίσκα Χάργκιταϊ και περιλάμβανε αφιερώματα σε επαγγελματίες της τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Άλλες παραγωγές όπως το «Pluribus» και το «DTF St.

Louis» απέσπασαν επίσης σημαντικό αριθμό βραβείων σε διάφορες κατηγορίες της φετινής διοργάνωσης.

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Μεγάλος νικητής στα Emmy 2026 αναδείχτηκε η νέα horror comedy σειρά του Apple TV «Widow’s Bay». Απέσπασε συνολικά 14 βραβεία -τον μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων -από τις 19 υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει, τόσο στην τελετή της ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης (Prime-Time) τη Δευτέρα όσο και σε εκείνη των Δημιουργικών Τεχνών (Creative Arts) που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Σάρωσε στις κατηγορίες Καλύτερη Κωμική Σειρά, Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία για τον Μάθιου Ρις -ο οποίος έγραψε ιστορία κερδίζοντας παράλληλα διάκριση για τη μίνι σειρά σειρά «The Beast in Me» και έγινε ο πρώτος ηθοποιός στα 78 χρόνια της διοργάνωσης που κερδίζει δύο βραβεία Α΄ Ανδρικού Ρόλου στην ίδια βραδιά-, Β’ Γυναικείος Ρόλος για την Κέιτ Ο’ Φλιν και Β’ Ανδρικός Ρόλος για τον Στίβεν Ρουτ, καθώς και βραβεία Σεναρίου για τη δημιουργό Κέιτι Ντιπόλντ και Σκηνοθεσίας για τον Χίρο Μουράι, σύμφωνα με το Variety.

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Η ιατρική δραματική σειρά του HBO «The Pitt» ακολούθησε με επτά βραβεία σε σύνολο 25 υποψηφιοτήτων. Είχε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων φέτος και κέρδισε στις κατηγορίες Καλύτερη Δραματική Σειρά και Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά για τον Νόα Γουάιλ για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Η νέα δραματική σειρά της Apple «Pluribus» πήρε βραβεία σε έξι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων Σεναρίου που κέρδισε ο δημιουργός της, Βινς Γκίλιγκαν και Α’ Γυναικείου ρόλου για την πρωταγωνίστρια Ρία Σέιχορν.

Στην κατηγορία μίνι σειρά, το «DTF St. Louis» προηγήθηκε επίσης με επτά νίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο που απέσπασε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ και για τον Β’ Γυναικείο Ρόλο για την Λίντα Καρντελίνι. Ο δημιουργός Στίβεν Κόναρντ διακρίθηκε επίσης για τη Σκηνοθεσία και το Σενάριο.

Η 78η τελετή απονομής των βραβείων βραβείων Emmy Primetime (Υψηλής Τηλεθέασης) πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, για να τιμήσει τις καλύτερες παραγωγές της τηλεόρασης και των υπηρεσιών streaming της περασμένης χρονιάς.

Στην τελετή απονομής αποδόθηκε φόρος τιμής στη Ντόλι Πάρτον, στην Κάθριν Ο’ Χάρα και στον Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κέρδισε μετά θάνατον βραβείο Emmy την περασμένη εβδομάδα για τον ρόλο του ως guest στη σειρά «The Bear»- και σε αρκετούς άλλους επαγγελματίες της τηλεοπτικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της ενότητας «In Memoriam».

Οικοδέσποινα της τελετής απονομής ήταν η Μαρίσκα Χάργκιταϊ, βραβευμένη με 4 Emmy και διάσημη για τον ρόλο της Ολίβια Μπένσον στη σειρά «Law & Order: Special Victims Unit».

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Η Τζιν Σμαρτ έγραψε ιστορία

Για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν του «Hacks» στο HBO Max, η Τζιν Σμαρτ κέρδισε το πέμπτο βραβείο της στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά γεγονός που την καθιστά την πρώτη γυναίκα ηθοποιό που κερδίζει Emmy για κάθε σεζόν μιας σειράς.

Μόλις ακούστηκε από τη Zendaya -η οποία ανέλαβε την απονομή του συγκεκριμένου βραβείου- το όνομα της Σμαρτ, το κοινό στην αίθουσα την υποδέχτηκ με standing ovation. «Μόνο οι άντρες να μείνουν όρθιοι. Τα κορίτσια μπορούν να καθίσουν», σχολίασε χαριτολογώντας καθώς παραλάμβανε το βραβείο.

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Η εξαιρετική Άλισον Τζάνεϊ κέρδισε το όγδοο Emmy της καριέρας της για το «The Diplomat». Βραβείο απέσπασε και η βετεράνος Σάλι Φιλντ, το Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά για το «Remarkably Bright Creatures».

Οι νικητές των Emmy 2026:

Καλύτερη Δραματική Σειρά

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“The Pitt” (HBO Max)

Καλύτερη Κωμική Σειρά

“Widow’s Bay” (Apple TV)

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Καλύτερη Μίνι ή Σειρά Ανθολογίας

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“DTF St. Louis” (HBO Max)

Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ριάλιτι

“The Traitors” (Peacock)

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Εξαίρετη Σειρά Ποικίλης Ύλης

“The Late Show With Stephen Colbert” (CBS)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Noah Wyle, “The Pitt”

Α’ Γυναικείος Ρόλο σε Δραματική Σειρά

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Α’ Γυνακείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jean Smart, “Hacks”

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι ή Σειρά Ανθολογίας

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι ή Σειρά Ανθολογίας

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Stephen Root, “Widow’s Bay”

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Tom Pelphrey, “Task”

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”

Β’ Γυνακείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Allison Janney, “The Diplomat”

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά

Hiro Murai, “Widow’s Bay”

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά

Saul Metzstein, “Slow Horses”

Καλύτερο Σενάριο σε Κωμική Σειρά

Katie Dippold, “Widow’s Bay”

Καλύτερο Σενάριο σε Δραματική Σειρά

Vince Gilligan, “Pluribus”