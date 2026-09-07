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Ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με μία ακόμα σπουδαία διάκριση από το Χόλιγουντ, σχεδόν εννέα μήνες μετά τον τραγικό θάνατό του.

Ο καταξιωμένος δημιουργός κέρδισε το Bραβείο Καλύτερου Guest Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά κατά την τελετή των Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2026 για την ερμηνεία του ως Albert Schnurr στην 4η σεζόν του «The Bear».

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Η διάκριση ήρθε κατά τη δεύτερη βραδιά της φετινής διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την κεντρική τελετή των Primetime Emmy Awards που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι.

Το βραβείο παρέλαβαν οι παρουσιαστές της κατηγορίας, Γουέντι ΜακΛέντον-Κόβι και Ντέιβιντ ‘Αλαν Γκρίερ. Σύμφωνα με το Variety, η ανακοίνωση του ονόματός του προκάλεσε συγκίνηση, με το κοινό όρθιο στο θέατρο Peacock του Λος ‘Αντζελες, να ξεσπά σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ήταν η τρίτη νίκη στα Βραβεία Emmy για τον Ράινερ, με τη συμμετοχή του στο επεισόδιο «Tonnato» να αποτελεί την όγδοη συνολικά υποψηφιότητά του. Στο παρελθόν είχε τιμηθεί ακόμα δύο φορές, το 1974 και το 1978 για τον ρόλο του Michael «Meathead» Stivic στην εμβληματική σειρά «All in the Family».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ράινερ έγινε ο πρώτος ηθοποιός μετά τον Ραούλ Τζούλια το 1995 που κερδίζει μετά θάνατον Emmy ερμηνείας.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ τον Δεκέμβριο του 2025. Για την υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δίκη ο 32χρονος γιος τους Νικ, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος.