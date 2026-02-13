Θέλουμε να γιορτάσουμε την αγάπη με μια εναλλακτική προσέγγιση με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, χωρίς να συμπυκνώνεται όλη η συναισθηματική ένταση, οι προσδοκίες και τα ρομαντικά σύμβολα σε μία μόνο ημέρα;

Σε κείμενό του, το Cnn.com προτείνει την υιοθέτηση της «Galentine’s Day» ως μιας πιο ανάλαφρης και λιγότερο πιεστικής μορφής εορτασμού της αγάπης. Αντί να του Φεβρουαρίου, η Galentine’s Day προσφέρει την ευκαιρία να στραφεί κανείς προς τις φιλίες και, κυρίως, προς τον εαυτό του.

Η ιδέα της Galentine’s Day γεννήθηκε από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Parks and Recreation» το 2010. Στο σχετικό επεισόδιο, η πρωταγωνίστρια Λέσλί, την οποία υποδύεται η ΄Ειμι Πόλερ, βιώνει απογοητεύσεις στην ερωτική της ζωή και αποφασίζει να αποστασιοποιηθεί από την παραδοσιακή, συχνά κουραστική, γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Αντί γι’ αυτό, επινοεί μια ημέρα αφιερωμένη στις φίλες της και στον εορτασμό της γυναικείας φιλίας και της προσωπικής αξίας. Έτσι, η Galentine’s Day, που γιορτάζεται την προηγούμενη ημέρα από τον Άγιο Βαλεντίνο, εξελίχθηκε από τηλεοπτικό εύρημα σε ευρέως διαδεδομένη και εμπορικά αξιοποιήσιμη γιορτή.

Η γιορτή αυτή απευθύνεται τόσο σε γυναίκες που δεν βρίσκονται σε σχέση όσο και σε εκείνες που, παρότι έχουν σύντροφο, επιθυμούν μια ανάπαυλα από την καθημερινότητα και τις απαιτήσεις της συντροφικής ζωής. Συνήθως περιλαμβάνει συναντήσεις για brunch με φίλες και άφθονο ποτό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον χαλάρωσης, διασκέδασης και αλληλοϋποστήριξης.

Πέρα όμως από την κοινωνική διάσταση, το κείμενο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοαγάπη. Μετά από δύσκολα χρόνια γεμάτα προκλήσεις, προτείνεται η στροφή προς τον εαυτό ως πράξη φροντίδας και ενδυνάμωσης. Η ειδικός σε θέματα σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη Ρέιτσελ ΝτεΑλτο τονίζει ότι η αγάπη προς τον εαυτό αποτελεί βασικό θεμέλιο για υγιείς σχέσεις. Συχνά επιτρέπουμε στους άλλους να επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή μας· γι’ αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ποιοι άνθρωποι στη ζωή μας μας ενισχύουν και ποιοι μας αποδυναμώνουν.

Η κλινική ψυχολόγος με έδρα το Λος ΄Αντζελες, Λορήν Κουκ, προτείνει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας όπως θα αντιμετωπίζαμε ένα αγαπημένο πρόσωπο: με καλοσύνη, φροντίδα και προσοχή. Όπως θα γράφαμε μια τρυφερή κάρτα ή θα προσφέραμε ένα δώρο σε κάποιον άλλο, έτσι μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο και θετική ενέργεια και στον εαυτό μας. Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μπορεί να αποτελέσει αφορμή για καλλιέργεια αυτοσυμπόνιας.

Επιπλέον, επισημαίνεται η ανάγκη «απομάθησης» των κοινωνικών στερεοτύπων και της αυστηρής αυτοκριτικής που συσσωρεύονται με τα χρόνια και υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση. Ο θεραπευτής Ντέιμον Λ. Τζέικομπς με έδρα τη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με έμφυτη αυτοαγάπη, όπως τα μωρά που νιώθουν φυσικά όμορφα και δυνατά χωρίς να χρειάζονται επιβεβαίωση. Η επανασύνδεση με αυτή τη βασική αποδοχή προϋποθέτει ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό, ενασχόληση με δραστηριότητες που προσφέρουν χαρά και εστίαση στα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας.

Τέλος, προτείνεται να βασίζουμε την αυτοεικόνα μας σε πραγματικά δεδομένα της ζωής μας — στις καλές πράξεις, στις θετικές εμπειρίες και στη βοήθεια που προσφέρουμε στους άλλους — και όχι στη διαστρεβλωμένη φωνή της εσωτερικής κριτικής. Αν θέλουμε να νιώσουμε αγάπη, καταλήγει το κείμενο, χρειάζεται να πράττουμε με αγάπη, τόσο προς τους άλλους όσο και προς τον εαυτό μας.

Σύμφωνα με το tampabay28.com οι φετινές τάσεις δείχνουν ότι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι πια αποκλειστικά για ζευγάρια. Πολλοί επιλέγουν να γιορτάσουν:

τη φιλία και το «Galentine’s Day»

οικογενειακούς δεσμούς,

ακόμα και εκδηλώσεις για άτομα μόνα τους δείχνοντας ότι η αγάπη έχει πολλές μορφές και κανόνες.

Με πληροφορίες από: Cnn.com , tampabay28.com

