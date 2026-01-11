Είτε πρόκειται για μια λιχουδιά είτε για μια βρισιά, τα μικρά παιδιά μπορούν να μάθουν λέξεις ακούγοντας τους ενήλικες. Ωστόσο πλέον οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ορισμένα σκυλιά μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο.

Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι τα σκυλιά με την ασυνήθιστη ικανότητα να μαθαίνουν τα ονόματα μυριάδων αντικειμένων το πετυχαίνουν ακούγοντας κρυφά τις συνομιλίες των ανθρώπων.

Η ομάδα λέει ότι τέτοιες ικανότητες θεωρείται ότι βασίζονται σε μια σειρά κοινωνικών γνωστικών δεξιοτήτων, από την αναγνώριση της σχετικής λέξης μέσα σε μια συζήτηση μέχρι τη χρήση ενδείξεων από το βλέμμα, τις χειρονομίες και τις φωνές των ανθρώπων ώστε να κατανοήσουν σε τι αναφέρεται η λέξη.

«Υπάρχουν πολλά σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ και δεν γνωρίζουμε αν τα σκυλιά το κάνουν με τον ίδιο τρόπο όπως τα παιδιά», δήλωσε ο Δρ Shany Dror, πρώτος συγγραφέας της έρευνας από το Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής της Βιέννης. «Αλλά σε επιφανειακό επίπεδο, βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι το ίδιο».

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό Science και βασίζονται σε πειράματα με 10 σκύλους, ανάμεσά τους κόλεϊ, ημίαιμα κόλεϊ και ένα λαμπραντόρ. Στο πρώτο πείραμα, κάθε ζώο γνώρισε δύο καινούργια παιχνίδια. Οι ιδιοκτήτες επαναλάμβαναν το όνομα κάθε παιχνιδιού για περίπου ένα λεπτό και στη συνέχεια άφηναν τον σκύλο να παίξει μαζί του. Η διαδικασία επαναλήφθηκε πολλές φορές μέσα σε αρκετές ημέρες.

Στο δεύτερο πείραμα, τα παιχνίδια δεν παρουσιάζονταν απευθείας στον σκύλο. Τα μέλη της οικογένειας τα αντάλλασσαν μεταξύ τους, λέγοντας το όνομά τους, αποφεύγοντας όμως κάθε άμεση αλληλεπίδραση με το ζώο.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές έλεγξαν αν οι σκύλοι είχαν μάθει τα ονόματα. Τα νέα παιχνίδια τοποθετήθηκαν σε ένα δωμάτιο μαζί με εννέα ήδη γνωστά και ο ιδιοκτήτης ζητούσε από τον σκύλο να φέρει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Κάθε σκύλος έκανε 12 δοκιμές για τα νέα παιχνίδια και 12 για τα παλιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ως ομάδα, οι σκύλοι επέλεγαν σωστά το νέο παιχνίδι περίπου στο 90% των περιπτώσεων όταν τους είχε παρουσιαστεί άμεσα, και στο 80% όταν είχαν απλώς ακούσει το όνομά του σε συζήτηση, μία διαφορά που οι ερευνητές θεωρούν στατιστικά αμελητέα.

«Νομίζω ότι το συναρπαστικό είναι αυτό που μας λέει για την ικανότητα αυτών των σκύλων να ερμηνεύουν την επικοινωνία μας», είπε ο Dror.

Ένα περαιτέρω πείραμα έδειξε ότι οι σκύλοι με «ταλέντο στην εκμάθηση λέξεων» μπορούσαν να μάθουν το όνομα ενός νέου παιχνιδιού ακόμα και αν αυτό δεν αναφερόταν μέχρι να εξαφανιστεί το αντικείμενο από το οπτικό τους πεδίο – μια ικανότητα που επιδεικνύουν και τα παιδιά.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η εκμάθηση λέξεων μέσω «υποκλοπής» λόγου έχει καταγραφεί και σε μπονόμπο που μεγάλωσαν σε περιβάλλον πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσματα, καθώς και —σε μικρότερο βαθμό— σε έναν αφρικανικό γκρίζο παπαγάλο. Ωστόσο, τα πειράματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι οικογενειακοί σκύλοι δεν διαθέτουν αυτή τη δεξιότητα.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές λένε ότι τα αποτελέσματά τους υποδηλώνουν ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν τις απαραίτητες κοινωνικές ικανότητες.

«Το γεγονός ότι αυτή η ικανότητα υπάρχει και σε ένα είδος που δεν έχει γλώσσα υποδηλώνει ότι η ίδια η ικανότητα προϋπάρχει της γλώσσας», είπε ο Dror. «Έτσι, οι άνθρωποι ανέπτυξαν πρώτα την ικανότητα να κατανοούν σύνθετες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και μόνο αργότερα χρησιμοποίησαν αυτή τη σύνθετη κατανόηση για να αναπτύξουν τη γλώσσα».

Η καθηγήτρια Marilyn Vihman του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι παραμένει ασαφές το γιατί ορισμένα σκυλιά είναι «ταλαντούχα στη μάθηση λέξεων». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η ικανότητα αυτών των σκύλων να μαθαίνουν λέξεις ακούγοντάς τις είναι εντυπωσιακή και μοιάζει να αντιστοιχεί σε αυτό που συχνά μπορούν να κάνουν τα παιδιά ηλικίας 18 μηνών.

«Καθώς τα σκυλιά, όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, είναι πολύ συντονισμένα με τους ανθρώπους από τους οποίους εξαρτώνται για την επιβίωσή τους, αυτό δεν φαίνεται να προκαλεί έκπληξη», είπε. Ωστόσο, η Vihman πρόσθεσε ότι είναι επίσης πιθανό οι ερευνητές να έχουν κάνει στο παρελθόν πάρα πολλές υποθέσεις σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται τα βρέφη για να κατακτήσουν λέξεις και έννοιες ακούγοντας τυχαία συνομιλίες. «Ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί η απλή επανειλημμένη ακρόαση μιας λέξης για να την απομνημονεύσει», είπε.