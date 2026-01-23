Για όσο χρονικό διάστημα βλέπουμε τα σκυλάκια μας να είναι δραστήρια και γεμάτα ενέργεια, μπορούμε εύκολα να συμπαιράνουμε πώς λογικά θα νίωθουν υγιή και χαρούμενα. Πολύ θα θέλαμε το σκυλάκι μας να μπορούσε να μας μιλήσει και να μας περιγράψει με λόγια το πώς πραγματικά αισθάνεται ή τι το απασχολέι. Επειδή όμως αυτό δεν γίνεται, μπορούμε να αρκεστούμε σε κάποια σημάδια, που σύμφωνα με ειδικούς φανερώνουν εάν ο τετράποδος φίλος μας είναι πραγματικά υγιής.

Το να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αύτες τις συμπεριφορές του σκύλου μας, μας δινεί την δυνατότητα όχι μόνο να καταλαβαίνουμε πότε είναι καλά αλλά και να μπορέσουμε να προλάβουμε τυχόν επιπλόκες στην υγεία του.

Η κτηνίατρος δρ. Αμάντα Τσέιμπερς λοιπόν αναφέρει σε άρθρο του paradepets.com ορισμένα από τα ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν ότι ένας σκύλος βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και ευεξία.

Καλή στοματική υγιεινή

Τα καθαρά δόντια και τα υγιή ούλα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η κακή στοματική υγεία μπορεί να οδηγήσει σε ουλίτιδα, λοιμώξεις και πόνο, αλλά και να επηρεάσει συνολικά τον οργανισμό. Το τακτικό βούρτσισμα, οι οδοντικές λιχουδιές και ο επαγγελματικός καθαρισμός βοηθούν σημαντικά.

Καθαρό και υγιές δέρμα

Η απουσία έντονου κνησμού, πιτυρίδας ή τριχόπτωσης δείχνει καλή κατάσταση του δέρματος. Κοκκινίλες, φαγούρα ή ξηρότητα μπορεί να σχετίζονται με αλλεργίες ή άλλες παθήσεις και χρειάζονται αξιολόγηση από κτηνίατρο.

Γυαλιστερό και πυκνό τρίχωμα

Ένα λαμπερό, απαλό τρίχωμα αποτελεί βασικό δείκτη καλής υγείας. Όπως επισημαίνει η δρ. Τσέιμπερς, η ισορροπημένη, ποιοτική διατροφή και η τακτική περιποίηση παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σκύλοι με δερματικά ή μεταβολικά προβλήματα συχνά εμφανίζουν θαμπό, εύθραυστο ή αραιό τρίχωμα.

Σταθερό βάρος και μυϊκή κατάσταση είναι δείκτες φυσικής κατάστασης

Σύμφωνα με το msdvetmanual.com ,ένας υγιής σκύλος πρέπει να έχει σταθερό και κατάλληλο βάρος χωρίς υπερβολικό λίπος ή έντονη αδυναμία. Η δυσκολία στο να ψηλαφηθούν τα πλευρά ή η προεξοχή τους μπορεί να σημαίνει υπερβολικό βάρος ή υποσιτισμό αντίστοιχα.

Κοινωνική συμπεριφορά και ενεργητικότητα

Στο ίδιο εγχειρίδιο msdvetmanual.com αναφέρεται πώς η ενέργεια, η περιέργεια και η κοινωνική διάθεση ενός σκύλου όπως το να είναι “alert”, να ανταποκρίνεται σε ήχους και παιχνίδι είναι σημαντικοί δείκτες ότι το ζώο αισθάνεται καλά και έχει καλή ευεξία. Ένας σκύλος που δείχνει μειωμένη διάθεση ή απομόνωση ίσως χρειάζεται κτηνιατρική αξιολόγηση.

Σταθερά κόπρανα και κανονική όρεξη

Στο blog sniffntail.com επισημαίνεται ότι τασυνεπή, σταθερά κόπρανα και μια σταθερή όρεξη δείχνουν ότι ο πεπτικός σωλήνας του σκύλου λειτουργεί φυσιολογικά. Αλλαγές στην πέψη ή στο σχήμα των κοπράνων μπορούν να αποτελούν πρώιμο σημάδι δυσφορίας ή προβλημάτων υγείας.

Το ρύγχος και η μύτη δείχνουν υγεία

Στην ιστοσελίδα bestfriends.org αναφέρεται πώς ένας υγιής σκύλος συνήθως έχει δροσερή, όχι ξηρή ή σκασμένη μύτη, και ανοιχτόχρωμα μάτια χωρίς εκκρίσεις. Η μύτη δεν πρέπει να παρουσιάζει μεγάλα σκληρά σκασίματα ή συνεχή εκκρίσεις, καθώς αυτά μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη ή άλλη δυσφορία.

Με πληροφορίες από paradepets.com ,msdvetmanual.com,sniffntail.com και bestfriends.org

