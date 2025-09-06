Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο πλαίσιο των εγκαινίων της ΔΕΘ σειρά μέτρων με αποδέκτες διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, σε μία προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, υπό το βάρος και του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να δώσει πειστικές απαντήσεις, ειδικότερα στο ζήτημα των φόρων και της ακρίβειας που αποτελούν κορυφαία προβλήματα για τους πολίτες, σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Το “πακέτο” των φορολογικών ελαφρύνσεων με ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια ανάσχεσης του δημογραφικού και στήριξης των οικογενειών με 3-4 παιδιά, δίνει τον τόνο στην πρωθυπουργική ομιλία στο Βελλίδειο, με το φιλοκυβερνητικό ακροατήριό του μέσα στην αίθουσα να χειροκροτεί θερμά τις εξαγγελίες – παροχές.

Ταυτόχρονα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα για το στεγαστικό, μείωση ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ σε χωριά και ακριτικά νησιά, ελαφρύνσεις για νέους από 25-30 ετών και συνταξιούχους (κατάργηση προσωπικής διαφοράς στον ορίζοντα) καθώς και αυξήσεις για ένστολους και διπλωμάτες. Αναλυτικά τα μέτρα παρακάτω.

Το βίντεο με την ομιλία του πρωθυπουργού

20:55 Καλύτερα μία κυβέρνηση που κάνει και λάθη, παρά μία λάθος κυβέρνηση, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ λίγο παρακάτω απευθύνεται στο πολιτικό σύστημα: Ζητώ λιγότερα συνθήματα και περισσότερα επιχειρήματα στην πολιτική αντιπαράθεση.

20:45 Μητσοτάκης: 4 μεταρρυθμίσεις με στόχο το 2030, που απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις γιατί υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

20:37 “Ποινή εως και απόλυσης για τους αρνητές αξιολόγησης στο Δημόσιο” ανακοινώνει στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

20:34 Μειώνονται τα τεκμήρια για κατοικίες – ΙΧ

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

20: 30 Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες

Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων – ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ

20:25 “Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας”

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους – καταργείται εντελώς το 2027

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

20:21 Μέτρα για το Στεγαστικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαγγέλει και πακέτο μέτρων για το πρόβλημα της στέγης, τονίζοντας:

Παρεμβαίνουμε στην αγορά ακινήτων – Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ. Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων

Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων – το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία

20:13 Το “πακέτο” φορολογικών ελαφρύνσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ:

Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί. Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους

ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

20:08 Ωρα κεντρικής πρωθυπουργικής εξαγγελίας: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοινώνει, όπως σημειώνει, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση – ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων. “Ξέρουμε καλά πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις 2-3 παιδιά. Γι αυτό και τον επόμενο χρόνο μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες και αυτοί θα υποχωρούν ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια”. Στο 9% υποχωρεί για τους τρίτεκνους ο φορολογικός συντελεστής και μηδενίζεται για οικογένειες με 4 παιδιά.

20:05 “Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο της πολιτικής μας και δεν πρόκειται να τεθεί σε αμφισβήτηση από αυτή την κυβέρνηση”, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εξαγγέλει ταυτόχρονα αυξήσεις για αξιωματικούς στις Ενοπλες Δυνάμεις και στους διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών.

20:03 Βαδίζοντας προς τις επόμενες κάλπες ίσως κάποιοι νόμιζαν ότι θα πατήσουμε φρένο. Εμείς βαδίζουμε με στόχο την επόμενη τετραετία. Σε λίγο θα περιγράψουμε το σχέδιο του 2026. Στα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουμε και μόνιμα μέτρα. Από αυτό εδώ το βήμα είχα αναφερθεί στη μάχη της φοροδιαφυγής και στην χρήση των POS. Αυτές οι αλλαγές ήταν που μπορούμε από το Νοέμβριο να δίνουμε πίσω ένα ενοίκιο κάθε χρόνο στους ενοικιαστές.

20:00 Εχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε δαπάνες. Γιατί έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να το κάνουμε, όχι γιατί αυξήσαμε φόρους αλλά γιατί η ανάπτυξη τόνωσε τα δημόσια ταμεία Ενισχύουμε την κοινωνία παρότι τα επόμενα χρονια θα ενισχύσουμε την εθνική Αμυνα. Αν κάποιοι ήθελαν αντί για “Μπελαρά” και “Ραφάλ” να δίνω επιδόματα, εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω.

19:59 Κανένας δε μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα πέρασε από την ύφεση στην ανάπτυξη και έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Με 500,000 νέες θέσεις εργασίας, με τη χώρα να αλλάζει. Ταυτόχρονα όμως, το κόστος ζωής έχει αυξηθεί και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι να αυξηθεί το εισόδημα.

19:38 Η είσοδος Μητσοτάκη στο Βελλίδειο