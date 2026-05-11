Μια φράση ήταν αρκετή για να ανοίξει ξανά τον κύκλο των σεναρίων γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα: «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;».

Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε το πρωί της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, με ανάρτηση στα social media, αναφερόμενος στο βιβλίο του, «Ιθάκη», αλλά και στην ανταπόκριση του κοινού στις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εννέα πόλεις. Η χρονική στιγμή, ωστόσο, μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς έρχεται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στο Χαλάνδρι και ενώ παραμένει έντονη η συζήτηση για την πολιτική του επανεκκίνηση.

Advertisement

Advertisement

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμούς στο ταξίδι της Ιθάκης», ευχαριστώντας «από καρδιάς» τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες που τίμησαν το βιβλίο του, καθώς και όσους παρακολούθησαν από κοντά τις παρουσιάσεις του.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στον απολογισμό των εκδηλώσεων. Βρίσκεται κυρίως στον υπαινιγμό του τέλους: «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;». Η φράση ερμηνεύεται ήδη ως πολιτικό σήμα, με αρκετούς να τη συνδέουν με την επόμενη ημέρα του πρώην πρωθυπουργού και με τις πληροφορίες περί νέου πολιτικού φορέα.

Το βιβλίο «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg, λειτούργησε τους τελευταίους μήνες όχι μόνο ως εκδοτικό γεγονός, αλλά και ως πλατφόρμα επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στο δημόσιο πεδίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία βιβλιοπωλείου, πρόκειται για έκδοση 762 σελίδων, με ημερομηνία έκδοσης τον Νοέμβριο του 2025.

Η πολιτική φόρτιση γύρω από τις παρουσιάσεις είχε καταγραφεί ήδη από την πρώτη μεγάλη εκδήλωση, τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο πρώην πρωθυπουργός μιλούσε για την ανάγκη μιας «νέας εθνικής πυξίδας» και ενός συλλογικού οράματος για αλλαγή.

Το σημερινό μήνυμα έρχεται σε συνέχεια μιας περιόδου αυξημένης δημόσιας κινητικότητας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επανέλθει με πρόταση για επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στα υπέρμετρα κέρδη τραπεζών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, βάζοντας στο επίκεντρο της κριτικής του το τραπεζικό σύστημα, τις χρεώσεις και τη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και δανεισμού.

Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι «έκλεισε τις τράπεζες και τώρα θέλει να τις εξυγιάνει», σε μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την επανεμφάνιση Τσίπρα και επιχειρεί να την αντιμετωπίσει πολιτικά ήδη από το ξεκίνημά της.

Advertisement

Η σημερινή ανάρτηση, πάντως, δεν περιλαμβάνει επίσημη ανακοίνωση νέου κόμματος. Περιλαμβάνει όμως όλα τα στοιχεία μιας προσεκτικά μετρημένης πολιτικής αμφισημίας: απολογισμό, ευχαριστίες, συμβολισμό, σκηνές μαζικής συμμετοχής και ένα ερώτημα που μοιάζει περισσότερο με προαναγγελία παρά με ρητορικό σχήμα.

Μετά την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025, κίνηση που είχε ήδη τροφοδοτήσει σενάρια για νέα πολιτική πρωτοβουλία, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να επιλέγει μια σταδιακή επάνοδο: πρώτα το βιβλίο, μετά οι περιοδείες, τώρα οι ανοιχτές πολιτικές συγκεντρώσεις.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η «Ιθάκη» ήταν μόνο ένα βιβλίο. Είναι αν υπήρξε, από την αρχή, το όχημα για την επόμενη πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα.

Advertisement

Και η δική του φράση μοιάζει να μην αφήνει την απάντηση ανοιχτή: το ταξίδι δεν τελείωσε. Μόλις αρχίζει.