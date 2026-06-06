Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έχει μείνει ως παράδοση να λέγεται ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις -όπως για παράδειγμα ένας ανασχηματισμός- θα κάνει μία επίσκεψη σε βουνό. Τώρα φαίνεται ότι για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ο πρωθυπουργός θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις στο Χάρβαρντ όπου θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο.

Και αυτές οι επιλογές του αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα.

Advertisement

Advertisement

Αυτή η μετακίνηση του μέχρι σήμερα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, σε συνδυασμό με το κενό που προκάλεσε η τραγική απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, είναι που οδηγεί σε ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου.

Χατζηδάκης: Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι αλλαγές

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι το εύρος του. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί στην ERTnews, ανέφερε ότι «οι όποιες αλλαγές από την γνώση που έχω εγώ, θα είναι περιορισμένης κλίμακας. Θα γίνουν την Πέμπτη αφού προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας».

Επειδή όμως σε έναν ανασχηματισμό υπάρχουν και καραμπόλες, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυτή τη στιγμή κάποιες επιλογές που θα αλλάξουν περισσότερο τη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος.

Σενάρια για αντικατάσταση του Κων. Κυρανάκη από τον Π. Μαρινάκη

Ήδη μία καραμπόλα που συζητείται έντονα στα δημοσιογραφικά γραφεία έχει σχέση με την αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότερος για τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών είναι ο Παύλος Μαρινάκης. Η πορεία του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου ως απόλυτα επιτυχημένη. Πιθανόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης -επιλέγοντας τον κ. Μαρινάκη για τον ευαίσθητο και συναισθηματικά φορτισμένο τομέα των μεταφορών μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη- να θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην αναβάθμιση των συγκοινωνιών της χώρας και για αυτό αναλαμβάνει αυτό το χαρτοφυλάκιο ένα από τα πλέον ικανά στελέχη της.

Τα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Αν ισχύσει αυτή η μετακίνηση, προκαλείται κενό και στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήδη έχει γραφτεί ως σενάριο το όνομα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, κάτι όμως που δεν προκύπτει και δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά.

Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Αλεξάνδρας Σδούκου. Το βέβαιο είναι ότι μέχρι την Πέμπτη θα υπάρξουν διάφορα σενάρια όμως μόνον ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει -και ίσως όχι μέχρι τώρα- για τις αλλαγές που θα γίνουν στην περίπτωση μετακίνησης του Παύλου Μαρινάκη.

Από την ΚΟ της ΝΔ ο νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σχετικά με το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αξιοποιηθεί κάποιος από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτή την περίπτωση θα ακουστούν διάφορα ονόματα όμως η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα προτιμηθεί πρόσωπο που έχει σχέση με το αντικείμενο.