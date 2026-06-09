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Ο Τέρενς Κουίκ και ο Πάνος Κολιοπάνος μιλάνε με αφορμή τις χθεσινές αλλαγές στην κυβέρνηση για τους ανασχηματισμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων και τους εμφανείς και αφανείς λόγους και τον αποσχηματισμό των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τα ελάσσονα της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας και υποβαθμίζουν τα ήσσονα με τις εξαιρέσεις που όμως επιβεβαιώνουν φεύ τον κανόνα, σε μια εποχή όπου ο πολίτης αναζητεί την αλήθεια και όχι την φλύαρη παραπολιτική πολλών μέσων ενημέρωσης.

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