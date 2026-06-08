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Φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε τις αποφάσεις του κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, καθώς με την επιστροφή του ανακοινώθηκαν και τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

Παρά τις πληροφορίες για μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τελικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραμένει στα καθήκοντα του.

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Πιθανόν ο Πρωθυπουργός να ήθελε να αποφύγει τις όποιες καραμπόλες θα προκαλούσε μία τέτοια μετακίνηση ενώ κατά κοινή ομολογία ο κ. Μαρινάκης κρίνεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένος στο πόστο του και μπορεί να ήταν ρίσκο η αντικατάσταση του. Οπότε τελικά επελέγη ο Γιώργος Κώτσηρας να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που θα αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ο Γιώργος Κώτσηρας προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών). Αρμόδιες πηγές τον χαρακτηρίζουν εργατικό και αθόρυβο ενώ εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019. Διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας, νομικός, στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, εξηγούν από το κυβερνητικό επιτελείο.

Αντικαταστάτης του κ. Κώτσηρα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αυτό που αναφέρουν συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι ο κ. Μαρκόπουλος γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί για χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης σημειώνουν ότι ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, στη θέση του κ. Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πειραιώς.

Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. Από την κυβέρνηση εξηγούν ότι πρόκειται για μία νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, προκειμένου να εργαστεί για την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.