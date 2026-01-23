Τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο φροντίζει να υπενθυμίζει η Άγκυρα μέσω NAVTEX μακράς διαρκείας, παρά το γενικότερο κλίμα ηρεμίας επί του πεδίου.

Σε πρόσφατη σύνοψη τουρκικών NAVTEX όπου περιλαμβάνονται οι NAVTEX που είναι σε ισχύ έχουν συμπεριληφθεί η 0060/26 και η 0880/25: Στη NAVTEX υπ’αριθμόν 0060/26 υποστηρίζεται πως «κατά καιρούς κάποιοι σταθμοί μεταδίδουν προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας που καλύπτουν επίσης τουρκική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο τα όρια της οποίας δεν έχουμε ακόμα οριοθετηθεί από τα παράκτια κράτη. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες σε τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Αντίστοιχα, στη NAVTEX 0880/25 (διαρκείας δύο ετών, ως το 2027) αναφέρεται σε 23 νησιά ως «αποστρατιωτικοποιημένα».

Αναφέρεται παράλληλα σε «κάποιους σταθμούς που μεταδίδουν προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας για στρατιωτικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν σε περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των εν λόγω νησιών, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κατά παράβαση διεθνών συνθηκών».

Τα νησιά στα οποία αναφέρεται είναι η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελόριζο, που «είναι υπό μόνιμο αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με την απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1914 από τη συνδιάσκεψη του Λονδίνου, τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη συνθήκη ειρήνης του Παρισιού του 1947. Ως εκ τούτου στρατιωτικές δραστηριότητες δεν θα έπρεπε να διεξάγονται στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Η Τουρκία επιμένει στο ψευδές αφήγημα ότι αυτά τα νησιά είχαν αποστρατιωτικοποιηθεί από τη Διάσκεψη του Λονδίνου του 1914, τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προανήγγειλε πρόσφατα από το βήμα της Βουλής επέκταση των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και επέκταση των χωρικών υδάτων, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε την Πέμπτη σε συνέντευξή του πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας και «το πότε θα το κάνουμε είναι μια στάθμιση εθνικού συμφέροντος».