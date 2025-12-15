Φωτιά στην κοινοβουλευτική σύγκρουση έβαλε το σχόλιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, πως η αντιπολίτευση «οδηγεί τη χώρα σε ένα ιδιότυπο αγροτικό Grexit εάν συνεχίσει έτσι».

Η επίθεση Σκέρτσου ήρθε ως απάντηση, κυρίως σε όσα καταλόγισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας στην «γαλάζια» κυβέρνηση για τα τεκταινόμενα στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η ένδειά σας να μιλήσετε για την οικονομία, για τις μεταρρυθμίσεις, σας οδηγεί στη μονοδιάστατη αντιπολίτευση μόνο γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη», είπε ο Άκης Σκέρτσος.

«Σταματήστε να κατηγορείτε την αντιπολίτευση. Εσείς φταίτε εάν γίνει αγροτικό Grexit!» απάντησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας φέρνοντας τον Άκη Σκέρτσο να απαντήσει με νέα επίθεση προς την αντιπολίτευση. «Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικώς με την αναδιάρθρωση της κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων» είπε αρχικά ο υπουργός Επικρατείας και συνέχισε: «Όταν εσείς τάσσεστε υπέρ όλων των αιτημάτων των αγροτών, ένα εκ των οποίων είναι η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τότε αναιρείτε αυτή τη συμφωνία και ναυαγεί το σχέδιο. Αυτό σημαίνει ιδιότυπο αγροτικό Grexit. Σταματήστε να κοροϊδεύετε τους αγρότες και την κοινωνία».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την πορεία της Οικονομίας ο Άκης Σκερτσος απάντησε πως «αυτό είναι στρεψοδικία. Εγώ μίλησα για τα ελλείμματα που έγιναν πλεονάσματα. Έχουμε ματώσει για να φτάσουμε στο τιμόνι του Eurogroup, μόνο εσείς αρνείστε τις κατακτήσεις, είστε αρνητές της πραγματικότητας».

Στην σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση παρενέβη και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. «Εσείς στείλατε τελεσίγραφα, πρώτα με την καταστολή και τα αγροτοδικεία, μετά με την προπαγάνδα περί κοινωνικού αυτοματισμού. Φάγατε τα μούτρα σας. Τα μπλόκα υπονομεύουν τα συμφέροντα των λίγων που υπηρετείτε» τόνισε ο Δημητρης Κουτσούμπας προς τα κυβερνητικά έδρανα.