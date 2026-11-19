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Κλειδωμένος φέρεται να είναι ο οδικός χάρτης των επόμενων κινήσεων του Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα να ξεκαθαρίσει δημόσια τις προθέσεις του για την ίδρυση νέου κόμματος. Μέχρι τότε, ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει τις επαφές του με κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς, στο πλαίσιο περιοδείας του στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου.

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Αγρότες, Εκκλησία και νέοι στο πρόγραμμα της περιοδείας

Το πρόγραμμα του τριημέρου περιλαμβάνει δύο συναντήσεις με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, στα Καμένα Βούρλα και στα Μάλγαρα, καθώς και επαφές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.

Στη Λάρισα, ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και τον μητροπολίτη Λαρίσης Ιερώνυμο. Στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων, έχει προγραμματιστεί βραδινή συνάντηση με νέους, ενώ την Κυριακή θα επισκεφθεί τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Αντώνη Σαμαρά

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

09:45 – 10:45: Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών στα Καμένα Βούρλα, στο ξενοδοχείο «Κυπραίος».

12:15 – 12:45: Επίσκεψη στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, στη Νέα Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην οδό Θεοφράστου στη Λάρισα.

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13:00 – 13:30: Επίσκεψη στον μητροπολίτη Λαρίσης Ιερώνυμο, στη Μητρόπολη Λαρίσης, στην οδό Ιωαννίνων 3.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

10:00 – 11:00: Συνάντηση με φίλους στην Κατερίνη, στο ΠΟΔΑΣ Καφέ, στον πεζόδρομο της πόλης.

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11:45 – 13:00: Συνάντηση με αγροτικό σύλλογο στα Μάλγαρα.

13:00: Αναχώρηση από τα Μάλγαρα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και το ξενοδοχείο Macedonia Palace.

21:30: Συνάντηση με νέους στη Θεσσαλονίκη, στο Bar Avenue.

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Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

11:15 – 11:45: Συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στην οδό Βογατσικού 7.

Οι επαφές του τριημέρου αναμένεται να δώσουν το στίγμα των προτεραιοτήτων του Αντώνη Σαμαρά, ενόψει των αποφάσεων που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σχεδιάζει να ανακοινώσει για το νέο πολιτικό εγχείρημα.

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