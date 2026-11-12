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Ως πιθανή ημερομηνία για τις σχετικές ανακοινώσεις προβάλλει η 29η Νοεμβρίου, λόγω του συμβολισμού της για την εκλογή του πρώην πρωθυπουργού στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2009.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων με συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον χώρο της επιστήμης και της διπλωματίας.

Το εγχείρημα επιδιώκει να προσελκύσει στελέχη με εθνικό υπόβαθρο πέρα από τα όρια του παραδοσιακού δεξιού χώρου.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες αυτές παραμένουν σε επίπεδο σεναρίων, καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.

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Σενάρια για την ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά τις επόμενες ημέρες, με πιθανή ημερομηνία την 29η Νοεμβρίου, παρουσιάζει δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόσωπα από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού φέρονται να τον πιέζουν να προχωρήσει άμεσα στις ανακοινώσεις, εκτιμώντας ότι έχει ήδη καθυστερήσει, την ώρα που οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζονται με φόντο και τα Ελληνοτουρκικά.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο κ. Σαμαράς ακούει τις σχετικές εισηγήσεις και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου φορέα μέσα στις επόμενες ημέρες. Στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά με τον οποίο επικοινώνησε η HuffPost απέφυγε να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα λέγοντας ότι «καθημερινά διαβάζουμε διάφορα παρόμοια σενάρια».

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Γιατί εξετάζεται η 29η Νοεμβρίου

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Μεσσήνιο πολιτικό, καθώς στις 29 Νοεμβρίου 2009 είχε εκλεγεί στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η πρώτη φορά που πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης αναδεικνυόταν με άμεση ψηφοφορία από τη βάση, σε μια διαδικασία με πρωτοφανή συμμετοχή.

Στις κάλπες είχαν προσέλθει τότε 782.136 πολίτες. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε συγκεντρώσει το 50,06%, με 386.400 ψήφους, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη είχε λάβει το 39,72%, συγκεντρώνοντας 306.625 ψήφους.

Τα πρώτα ονόματα που ακούγονται για τα ψηφοδέλτια

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Απογευματινής», βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του υπό διαμόρφωση πολιτικού εγχειρήματος, ενώ έχουν αρχίσει να διακινούνται και τα πρώτα ονόματα πιθανών υποψηφίων.

Για την Α΄ Αθηνών, μία από τις πλέον απαιτητικές εκλογικές περιφέρειες, αναφέρονται ο καθηγητής Χειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, Ευάγγελος Μενενάκος, καθώς και ο επί τιμή πρέσβης Φραγκίσκος Βέρρος, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι συγκεκριμένες αναφορές, σύμφωνα με την εφημερίδα, αποτυπώνουν την προσπάθεια να αποκτήσει το νέο εγχείρημα ισχυρή παρουσία στην εκλογική περιφέρεια της πρωτεύουσας, με πρόσωπα από τον χώρο της επιστήμης και της διπλωματίας.

Άνοιγμα πέρα από τον δεξιό χώρο

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι οι διεργασίες δεν περιορίζονται στον παραδοσιακό δεξιό χώρο. Στις προθέσεις που αποδίδονται στον Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνεται η συμμετοχή προσωπικοτήτων με «εθνικό υπόβαθρο» από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Προς το παρόν, πάντως, η ημερομηνία της 29ης Νοεμβρίου και τα ονόματα των πιθανών υποψηφίων αποτελούν πληροφορίες και σενάρια που μεταφέρει η «Απογευματινή», χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την ίδρυση νέου κόμματος ή για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων.