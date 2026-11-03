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Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, δήλωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να θυμάται πως διαχειρίστηκε την Τουρκία την περίοδο της πρωθυπουργίας του και ότι και εκείνος έκανε διάλογο με την Άγκυρα.

Πριν από λίγο ο Μεσσήνιος πολιτικός απάντησε με δήλωση του, επισημαίνοντας τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο και τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της». Παράλληλα αφήνει αιχμές για την επικοινωνιακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «πίτσες» και «χωριάτικα» με τα οποία επιχειρεί να ταϊσει τον ελληνικό λαό.

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Ακολουθεί η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις Τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το …2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία. Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες. Του θυμίζω λοιπόν. Τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η «Γαλάζια Πατρίδα» ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της “Γαλάζιας Πατρίδας” Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για Γ.Γ του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί. ΄ Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της. Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ.Μητσοτάκης να ταϊσει ,δήθεν, τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει…