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Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και δεν αφορά προσωπικές διαφορές.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης νέων πολιτικών πρωτοβουλιών από τον πρώην πρωθυπουργό λόγω των πιέσεων που δέχεται από τους πολίτες.

Τσιούτσιας χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική ως επικοινωνιακή, επισημαίνοντας προβλήματα στην Παιδεία, το Δημογραφικό και την κατάσταση της περιφέρειας.

Τέλος, κατήγγειλε την κυβέρνηση για υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τους πρόσφατους χειρισμούς στην περιοχή της Κάσου.

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Νέα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Τσιούτσιας, διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τον ιδεολογικό προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας όσο και τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα.

Μιλώντας την Πέμπτη (08.10.2026) στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ο κ. Τσιούτσιας υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αφορά πολιτικές επιλογές και τον προσανατολισμό της ΝΔ. Παράλληλα, άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να αναλάβει πολιτική πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι δέχεται πιέσεις από πολίτες που, όπως είπε, αναζητούν διαφορετική εκπροσώπηση

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«Ιδεολογική μετάλλαξη» της ΝΔ

Αναφερόμενος στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά περί «ιδεολογικής μετάλλαξης» της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Τσιούτσιας υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά την προέλευση των κυβερνητικών στελεχών, αλλά τις πολιτικές που εφαρμόζονται.

«Όταν μιλούσε για ιδεολογική μετάλλαξη δεν μιλούσε για αριθμό στελεχών. Μίλησε για ιδεολογική προσέγγιση», ανέφερε.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με ιδιαίτερη αναφορά στη φορολόγηση της μεσαίας τάξης.

«Τα επιδόματα Τσίπρα έγιναν δόγμα Μητσοτάκη», υποστήριξε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό την άποψη ότι η ΝΔ έχει απομακρυνθεί από τις πολιτικές θέσεις που παραδοσιακά εξέφραζε.

«Αντί να αποπεμφθεί ο Γεραπετρίτης, διαγράφηκε ο Σαμαράς»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Νίκος Τσιούτσιας και για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα, επαναφέροντας στην πολιτική συζήτηση την υπόθεση της Κάσου και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.

«Αντί να αποπεμφθεί, τότε, ο Γεραπετρίτης διαγράφηκε ο Σαμαράς. Δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσο», ανέφερε, ασκώντας κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης και του υπουργού Εξωτερικών.

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Ο ίδιος απέρριψε την εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ως βασικό στόχο την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία.

«Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν χάσουν τη δεδηλωμένη», δήλωσε, επιμένοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα προσωπικό ζήτημα» και ότι η αντιπαράθεση έχει πολιτικό χαρακτήρα.

Η συζήτηση για νέο κόμμα

Ανοιχτό παραμένει, σύμφωνα με τον ίδιο, το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ανακοίνωση για ίδρυση κόμματος.

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Ο Νίκος Τσιούτσιας υποστήριξε ότι υπάρχει πίεση από πολίτες προς τον πρώην πρωθυπουργό για να αναλάβει δράση, λέγοντας πως ο πολιτικός του λόγος «έχει συγκινήσει αρκετό κόσμο που δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί».

«Έχει τεράστιο ακροατήριο. Πιέζει ο κόσμος για ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών», ανέφερε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, άσκησε κριτική στη στάση κυβερνητικών και κομματικών στελεχών.

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«Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη υποτίθεται ότι δεν ενδιαφέρεται για το κόμμα Σαμαρά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αναφέρονται σε αυτό», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας. «Αυτό είναι ένα extreme σενάριο. Δεν θέλω να μπω», απάντησε.

«Η χώρα εμφανίζει σημάδια παρακμής»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Τσιούτσιας αναφέρθηκε στις πρόσφατες αναφορές του Αντώνη Σαμαρά περί «παρακμής» της χώρας.

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Περιέγραψε, σύμφωνα με τη δική του τοποθέτηση, μια σειρά προβλημάτων στην Παιδεία, στην περιφέρεια, στο Δημογραφικό και στην καθημερινότητα των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση περιορίζεται στην επικοινωνιακή διαχείριση.

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«Είναι ψέμα ότι η Παιδεία έχει υποχωρήσει; Το δείχνουν τα αποτελέσματα της Pisa. Είναι ψέμα ότι ερημώνονται δρόμοι, η επαρχία; Είναι ψέμα ότι η περιφέρεια είναι εγκαταλελειμμένη;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στη βία και στο Δημογραφικό, τα χαρακτήρισε ενδείξεις μιας ευρύτερης κοινωνικής υποχώρησης, διευκρινίζοντας ότι, κατά τον ίδιο, ο Αντώνης Σαμαράς δεν αποδίδει όλα αυτά αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

«Δεν είπε ότι όλα αυτά είναι με ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι σημάδια παρακμής της χώρας. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Μόνο επικοινωνία», υποστήριξε.

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Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε ακόμη στις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για την κατάσταση στην Κυψέλη, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι υπάρχει αντιφατικός κυβερνητικός λόγος.