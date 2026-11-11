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Υποδεχθήκαμε στη HuffPost Greece τον Χρήστο Λαγκαδιανό – Γιατράκο, έναν από τους τέσσερις νέους αναπληρωτές Εκπροσώπους Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και μιλήσαμε για τη σχέση της νεολαίας με τα κοινά και τους λόγους που η πολιτική πρέπει να αφορά την καθημερινότητα.

«Η πολιτική ήταν από επιλογή και όχι από τύχη»

Όπως αναφέρει ο ίδιος, «η πολιτική ήταν από επιλογή και όχι από τύχη». Από το λύκειο, δεν του άρεσε ο έντονος διαξιφισμός στα πάνελ. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έκανε MBA στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με εξειδίκευση στον τουρισμό, και ασχολείται με την πολιτική επικοινωνία από τα 24 του.

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Αναφορικά με την κομματική ενασχόληση, δηλώνει ότι είχε ενεργή ενασχόληση με τις φοιτητικές παρατάξεις.

«Πιστεύω στον υγιή φοιτητικό συνδικαλισμό, αυτόν που επιδιώκουν οι φοιτητές για τη βελτίωση των υποδομών τους και το πρόγραμμα σπουδών. Δεν πρέπει να τον συγχέουμε άμεσα με την κεντρική πολιτική κατάσταση της χώρας»

Νέοι στο προσκήνιο

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η ανάθεση των καθηκόντων του ως ενός εκ των τεσσάρων Αναπληρωτών Εκπροσώπων Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Λαγκαδιανός επισημαίνει ότι τον τίμησε με την επιλογή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα από εισήγηση του Γραμματέα, Κωνσταντίνου Σκρέκα, τους οποίους, όπως σημείωνει, έχει ευχαριστήσει και δημόσια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει έμπρακτα στα νέα πρόσωπα. Ενδεικτικά, αναφέρει τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος ανέλαβε Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ηλικία 36 ετών, τον Παύλο Μαρινάκη, που έγινε Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής στα 35 του και σήμερα κατέχει τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, καθώς και τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, ο οποίος υπήρξε ο νεότερος βουλευτής στη σύνθεση της Βουλής του 2023, σε ηλικία 28 ετών.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «η νεότητα δεν είναι απλά ένα στατιστικό χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν θέλουμε νέους επειδή απλώς είναι νέοι. Πρέπει να συνοδεύεται από φρέσκες ιδέες, γνώσεις και υπόβαθρο, το οποίο να φέρνει μια προστιθέμενη αξία στην εμπειρία των παλαιότερων στελεχών».

Γιατί οι νέοι να ενδιαφερθούν για την πολιτική

Όσον αφορά τη δυσαρέσκεια των νέων για την πολιτική λόγω της ακρίβειας και της διαφθοράς, ο κ. Λαγκαδιανός τονίζει ότι η πολιτική δεν είναι μόνο οι «διαξιφισμοί στα κανάλια και τη Βουλή, αλλά και η καθημερινότητα, η γειτονιά που θέλεις να αναβαθμίσεις, το γηπεδάκι μπάσκετ που παίζουμε από παιδιά και η ανάγκη να εκσυγχρονίσουμε τους δρόμους, τα σχολεία και τις συνθήκες εργασίας. Πρέπει η πολιτική να ενδιαφέρει τους νέους, γιατί αφορά το μέλλον τους».

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«Είναι μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι πολιτική είναι μόνο όσα βλέπουμε στα κανάλια».

«Χαίρομαι όταν βλέπω νέους ανθρώπους να μπαίνουν στην πολιτική ανεξαρτήτως κόμματος και εντός του δημοκρατικού τόξου, γιατί φέρνουν έναν πιο υγιή δημοκρατικό διάλογο και ακούγονται οι απόψεις τους»

«Αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει;», προσθέτει, κάνοντας αναφορά στις συνεντεύξεις των Γιώργου Μπαλατσούκα και Μυρτώς Κοροβέση στη HuffPost Greece.

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Σύμφωνα με τον κ. Λαγκαδιανό, δεν υπάρχει κάποιος τομέας δεύτερης ταχύτητας για τη Νέα Δημοκρατία, «όλα έχουν τη σημασία τους και πρέπει να τρέχουν ταυτόχρονα».

«Σε μια χώρα ανάμεσα σε δύο πολέμους, με ενεργειακή κρίση και ακρίβεια, το κομμάτι της οικονομίας είναι ζωτικό. Μπορεί να μην μπορείς να θεραπεύσεις το πρόβλημα, πρέπει όμως να ανακουφίζεις τον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι σε αυτή τη λογική κινούνται τα μέτρα της κυβέρνησης.

Αυτοδυναμία και δημοσκοπήσεις

Η συζήτηση οδηγήθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η αυτοδυναμία είναι «πολιτικός μονόδρομος». Πόσο εφικτό είναι αυτό σε εποχή έντονης λαϊκής δυσαρέσκειας;

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«Είναι μονόδρομος επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το 2012-2015 είχαμε συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλέον έχει συνεδριακή απόφαση ότι “δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία”, κλείνοντας μόνο του την πόρτα. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα του δημοκρατικού τόξου με το οποίο να μπορούμε να συμπλεύσουμε προγραμματικά», απαντάει.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Λαγκαδιανός επισημαίνει ότι «οι δημοσκοπήσεις είναι μια σφυγμομέτρηση της στιγμής. Για την επόμενη τετραετία χρειαζόμαστε σταθερότητα και ανάκαμψη στην οικονομία. Οι πολίτες, ακόμα κι αν έχουν δυσαρεστηθεί, θα κοιτάξουν το συμφέρον της χώρας και θα επιλέξουν μια κυβέρνηση που δεν θα μας βάλει σε περιπέτειες».

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και ψηφοφόροι που απομακρύνονται από τη Νέα Δημοκρατία λόγω της δυσαρέσκειάς τους για τη διαχείριση των καθημερινών προκλήσεων.

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Στο πώς θα τους ανακτήσουν, εξηγεί ότι αυτό μπορεί να γίνει «μέσω του προγράμματός μας, των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, των μέτρων για την ακρίβεια και της στάσης μας στα εθνικά θέματα, την άμυνα και το μεταναστευτικό.

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Όταν βγουν τα προγράμματα των κομμάτων, θα υπάρξει σύγκριση. Εμείς οι νέοι δεν δεχόμαστε αμάσητο ό,τι βλέπουμε, αλλά το φιλτράρουμε. Όταν δούμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο στα 5 δισ. και ένα στα 2 δισ., θα αντιληφθούμε τι πραγματικά μπορούμε να δώσουμε. Εκεί, οι ψηφοφόροι που έχουν δεύτερες σκέψεις θα καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι η πατρίδα να προχωρήσει μπροστά».

Κόμμα Τσίπρα

Αναφορικά με το κόμμα Τσίπρα, λέει ότι δεν το θεωρεί «νέο». «Δυστυχώς υιοθετεί την παλιά τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να βγάζει νέα πρόσωπα μπροστά (στο οποίο είμαι πολύ υπέρ και μου αρέσει να βλέπω νέους με φρέσκες ιδέες), αλλά η λογική και η ρητορική που ακολουθεί δεν έχει αλλάξει σε κάτι μετά το περίφημο rebranding».

Όπως επισημαίνει ο κ. Λαγκαδιανός, «όταν φέρνεις έναν νέο φορέα, πρέπει να φέρνεις και μία νέα, κοστολογημένη πρόταση με συγκεκριμένα δεδομένα που να απαντάνε στο “γιατί” των πολιτών. Εγώ αυτό δεν το έχω δει, οπότε μέχρι να το δούμε στην πράξη δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω».

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Το Debate House

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο Debate House, μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) που επενδύει στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, όπου ο Χρήστος είναι συνιδρυτής και μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος.

«Ήταν κάτι που έλειπε από την πολιτική ζωή του τόπου και χαίρομαι ιδιαίτερα που επένδυσα προσωπικό χρόνο σε αυτό — θέλω μάλιστα να ευχαριστήσω δημόσια τον Φίλιππο Πετρόπουλο, τον ιδρυτή του Debate House, που με προσκάλεσε να το χτίσουμε μαζί. Ξεκινήσαμε από το μηδέν γεμίζοντας αίθουσες και φτάσαμε στο σημείο να μας ζητούν πολιτικοί να συμμετάσχουν, ενώ νέοι και πολίτες μάς έστελναν μηνύματα για να γίνουν εθελοντές ή να προτείνουν θεματικές, όπως το μεταναστευτικό. Η φιλοσοφία του debate βασίζεται στη σύνθεση».

«Αποδέχεσαι ότι έχεις διαφορετική άποψη από τον συνομιλητή σου, αλλά αναζητάς τα κοινά σημεία πάνω στα οποία μπορείτε να χτίσετε».

«Στα ΜΜΕ συχνά κυριαρχεί η λογική του “good news, no news”, προβάλλοντας την ένταση. Στο Debate House αποδείξαμε ότι ακόμη και πολιτικοί που στα τηλεοπτικά πάνελ συγκρούονται έντονα, μπορούν να συζητήσουν ήρεμα και ουσιαστικά. Αυτό είναι το κέρδος για τον πολίτη».

Βιβλία και Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Στον ελεύθερό του χρόνο, ο Χρήστος Λαγκαδιανός διαβάζει πολιτικά βιβλία, καθώς «η πολιτική είναι επιλογή ζωής», αλλά και λογοτεχνία. Επιπλέον, αγαπάει πολύ τη μουσική, κυρίως έντεχνο και ροκ, με μεγάλη αδυναμία στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.