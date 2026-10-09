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Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Β΄Πειραιώς, ο Δημήτρης Σκουλός.

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι γνωστός για την πολυετή παρουσία του στον χώρο της φωτογραφίας και της μόδας, έχοντας διαγράψει επαγγελματική πορεία τριών δεκαετιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα, ωστόσο επέλεξε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με εκδοτικά μέσα και εμπορικά brands, ενώ παράλληλα ασχολείται με προσωπικά καλλιτεχνικά projects.

Σε προσωπικό επίπεδο, είναι παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια και έχει δύο κόρες.