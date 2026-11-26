Ανεβασμένοι τόνοι και έντονοι διαξιφισμοί on air χαρακτήρισαν την ζωντανή τηλεοπτική συζήτηση στο Kontra, με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Φεύγα, Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή τη συζήτηση γύρω από την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου και τις απευθείας αναθέσεις που φέρονται να αφορούν τις δύο αδελφές του, με την πολιτική συζήτηση να εξελίσσεται σε έντονη λεκτική σύγκρουση μπροστά στις κάμερες.
Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Φεύγας, επιχειρώντας να τοποθετηθεί για το θέμα, ανέφερε: «Να αφήσουμε έξω τα γυναικόπαιδα».
Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Αντωνοπούλου, η οποία σχολίασε: «Μα τι λέτε, την ημέρα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών μιλάτε για γυναικόπαιδα; Θα με βάλετε να υπερασπιστώ τις γυναίκες που έχουν επαγγελματική ιδιότητα; Με συγχωρείτε δηλαδή κιόλας!».
Ωστόσο, η συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο κ. Φεύγας απευθύνθηκε στην συνομιλήτριά του λέγοντας: «Μη μου υψώνετε τον τόνο της φωνής σας. Όποιος το έκανε στο παρελθόν, το μετάνιωσε».
Η απάντηση της κ. Αντωνοπούλου ήταν άμεση, με την ίδια να εκφράζει την έντονη ενόχλησή της και να θέτει ευθέως ζήτημα απειλής: «Με απειλείτε; Θα βρω τον μπελά μου για κάτι αύριο. Με απειλείτε πριν καν μιλήσω; Τι αμετροέπεια είναι αυτή».
(δείτε το επίμαχο σημείο στο 22:57)