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Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση για νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και εστίαση στα υπερπλεονάσματα μέσω της υψηλής έμμεσης φορολογίας.

Αντιπαραβάλλοντας τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, ο ίδιος πρότεινε τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν τη μείωση του κόστους ενέργειας και των έμμεσων φόρων, καθώς και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω ενός ειδικού ταμείου.

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Ευθεία επίθεση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, μέσω γραπτού χαιρετισμού -δεν παρέστη ο ίδιος- στο Συνέδριο για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, που διεξήχθη στην Καλαμάτα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, παραθέτοντας στοιχεία, αποδόμησε συγκεκριμένες οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης όπως τη ρύθμιση των 72 δόσεων που τη χαρακτήρισε αποτυχημένη, εκτίμησε ότι ούτε αυτή των 120 δόσεων θα προχωρήσει εξηγώντας τους λόγους, ενώ ανέδειξε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποστηρίζοντας ότι «μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της χώρας μας.»

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Στον χαιρετισμό του κατηγορεί την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους μικρομεσαίους.

«Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθειά πολιτικό», στέλνει το μήνυμα ο Μεσσήνιος πολιτικός τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «είναι πολιτική η απόφαση το κατά πόσον ενδιαφέρεσαι ή αδιαφορείς για τις κοινωνικές επιπτώσεις των οικονομικών σου προτεραιοτήτων» και υπογραμμίζει:

«Απέναντι λοιπόν στην διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, επιλέγω τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.»

Βέλη επίσης εξαπέλυσε για τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης.

«Δεν μπορεί να ενδιαφέρεσαι μόνο για την μακροοικονομική επίδοση μέσα από υπερπλεονάσματα, τα οποία δημιουργεί κυρίως η υψηλή έμμεση φορολογία. Ούτε και πρέπει να ενθαρρύνεις την καρτελοποίηση της οικονομίας σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία», έγραψε στον χαιρετισμό του ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά απαιτούνται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και ο ίδιος προτείνει τρεις παρεμβάσεις.

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Πρώτον, άμεσες ενέργειες για τη μείωση του κόστους της ενέργειας. Δεύτερον, τη μείωση έμμεσων φόρων και τρίτον, τη χρηματοδότηση αποκλειστικά της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω ενός Εθνικού Ταμείου ή μιας Τράπεζας Ειδικού σκοπού.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά

Κυρίες και κύριοι

Το Συνέδριό σας διεξάγεται σε μια δύσκολη συγκυρία. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι αντιμέτωπη με μία μεγάλη ιστορική πρόκληση. Ιστορική, διότι ενώ εσείς αποτελείτε τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας, τα τελευταία χρόνια ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με μια βαθιά και δομική κρίση. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους.

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Η αύξηση του κόστους για μια μικρομεσαία επιχείρηση -μόνο την τελευταία διετία- έφθασε στο ιλιγγιώδες 35%…!

Το μέτρο των 72 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος απέτυχε παταγωδώς. Ούτε καν το 10% των επιχειρήσεων δεν συμμετείχε τελικά σε αυτό. Αλλά και οι πρώτες ενδείξεις για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων είναι αποθαρρυντικές. Γιατί, με τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και με ένα επιτόκιο που ακουμπά το 6%, ματαιώνεται κάθε δυνατότητα ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος.

Την ίδια ώρα -και αυτό δυστυχώς σκοπίμως αποσιωπάται- το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ! Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της χώρας μας. Σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετεί την Ελλάδα στην 172η θέση, επί συνόλου 190 χωρών στο θέμα αυτό…

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Να θυμίσω μόνο ότι μετά από το 1948, μια μόνον χρονιά η χώρα μας είχε θετικό ισοζύγιο: το 2013!

Να προσθέσω ακόμα ότι από τις 900.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόλις οι 70.000 έχουν το αξιόχρεο…

Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθειά πολιτικό. Γιατί είναι πολιτική η απόφαση ποιους κλάδους της οικονομίας ενισχύεις ή αποδυναμώνεις, πού στηρίζεσαι και πού όχι. Είναι πολιτική η απόφαση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Είναι πολιτική η απόφαση το κατά πόσον ενδιαφέρεσαι ή αδιαφορείς για τις κοινωνικές επιπτώσεις των οικονομικών σου προτεραιοτήτων.

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Απέναντι λοιπόν στην διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, επιλέγω τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

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Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ενδιαφέρεσαι μόνο για την μακροοικονομική επίδοση μέσα από υπερπλεονάσματα, τα οποία δημιουργεί κυρίως η υψηλή έμμεση φορολογία. Ούτε και πρέπει να ενθαρρύνεις την καρτελοποίηση της οικονομίας σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία.

Αντιθέτως, απαιτείται η λήψη άμεσων και έκτακτων μέτρων για τη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Θα σας αναφέρω, ενδεικτικά, τρία από αυτά:

Πρώτον, άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους της ενέργειας. Δεύτερον, τη μείωση έμμεσων φόρων. Θέλω στο σημείο αυτό να επιμείνω στην ανάγκη για τη μείωση του ΦΠΑ στην Εστίαση. Πρέπει ο ΦΠΑ στην Εστίαση να επανέλθει στο 13%, το οποίο επί δικής μου κυβερνήσεως καθιέρωσα – και μάλιστα κόντρα στην Τρόϊκα τότε- μέτρο το οποίο πέτυχε απολύτως και μάλιστα επέφερε περισσότερα έσοδα.

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Τρίτον, τη χρηματοδότηση αποκλειστικά της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω ενός Εθνικού Ταμείου ή μιας Τράπεζας Ειδικού σκοπού.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχηθώ να έχετε στην Καλαμάτα μας έναν ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο στο Συνέδριό σας και να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι σταθερά στο πλευρό σας.

Καλή επιτυχία!