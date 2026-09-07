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Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά λέγοντα πως «έβγαλε τρομερή χολή», λέγοντας «είναι ένα γινάτι, μία χολή που η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει».

Ερωτηθείσα εάν ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ, η κυρία Μπακογιάννη απάντησε «Ενδεχομένως. Ο κ. Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί, έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή εάν εξακολουθήσει να εμφανίζεται θα μας κάνει καλό, δεν θα μας κάνει κακό».

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Μάλιστα, αποκάλυψε συζήτηση με «Νεοδημοκράτες φίλους από τη Θράκη οι οποίοι ήρθαν τούρμπο» όπως είπε με τους οποίους συνομίλησε πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκείνοι της δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα στις επερχόμενες εκλογές, ωστόσο, εχθές της έστειλαν μήνυμα το οποίο έγραφε: «Έ όχι έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις».

«Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Θα συσπειρώσει γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος που έριξε μια κυβέρνηση της ΝΔ, που τον πήρε πίσω η ΝΔ. Παρεμπιπτόντως δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000 με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη. Έδωσε αγώνα, εγώ έδωσα αγώνα. Έδωσα αγώνα να κάνουμε το 18%, 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα, γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έμεινε με τον Βενιζέλο και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της ΝΔ, ο οποίος από τις πρώτες ημέρες που εξελέγη είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα γινάτι, μία χολή που η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει».



