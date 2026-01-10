Έντονη αντιπαράθεση καταγράφηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από το «κόμμα Καρυστιανού», με τη Θεοδώρα Τζάκρη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα οξείες και ακραίες εκφράσεις, γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ των δύο βουλευτών.

Advertisement

Advertisement

Όλα ξεκίνησαν όταν η βουλευτής του Στ. Κασσελάκη δήλωσε πως τα επιχειρήματα από το κυβερνών κόμμα ότι «η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Ο διάλογος Λαζαρίδη-Τζάκρη:

Λαζαρίδης: Αλητείας;

Τζάκρη: Ναι, αλητείας

Λαζαρίδης: Φεύγω, ντροπή!

Στη συνέχεια ο Μακάριος Λαζαρίδης αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος από την εκπομπή, ενώ η κα Τζάκρη αναγκάστηκε μετά από ώρα και τις παρακλήσεις των δημοσιογράφων της εκπομπής να αναδιατυπώσει και αντί για αλητεία να μιλήσει για «παράλογο».

Δείτε το απόσπασμα (μετά το 25.30) στο παρακάτω βίντεο: