«Όσο καθυστερεί να επιστρέψει στο Μαξίμου, τόσο η κυβέρνηση θα χάσει μόνη της – Ποιος μπορεί να μαζέψει το σύστημα; Αυτός λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε.

Ο δημοσιογράφος ο οποίος με τον λόγο του στηρίζει το κυβερνητικό έργο και πολλές φορές δημιουργώντας αρνητικά σχόλια αντιπολιτευόμενων πολιτών, χωρίς όμως να φείδεται εσωκυβερνητικής κριτικής, σε θέματα που επηρεάζουν την κυβερνητική πορεία. Και αυτή τη φορά είπε από μικροφώνου ότι η κυβέρνηση έχει ανάγκη για έναν άνθρωπο που θα συντονίσει τους υπουργούς και τους βουλευτές, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Άρης Πορτοσάλτε:

«Υπάρχει ανάγκη ενός ανθρώπου να συντονίσει την κυβέρνηση, τους υπουργούς, τους βουλευτές. Δεν είναι δουλειά του Χατζηδάκη (…) διότι δεν μπορεί ένας με καθαρό μυαλό – μου θυμίζει ποδοσφαιρική ομάδα που είναι έτοιμη να διαλυθεί, γιατί λείπει το καθαρό μυαλό. Το καθαρό μυαλό στην περίπτωσή μας, να το πω άλλη μια φορά -ξέρω, θα ενοχλήσω, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου, να ενοχλώ-, λέγεται Γρηγόρης Δημητριάδης.

Πρέπει να επιστρέψει χθες στο Μαξίμου, να συντονίσει, να κάνει μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει κανένας άλλος. Με όλο το σεβασμό προς τον Χατζηδάκη (…) δεν είναι όμως η δουλειά του να συντονίζει τους υπουργούς. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνει ένας που είναι πάνω απ’ όλους. Ποιος είναι πάνω απ’ όλους και πιο κοντά στον πρωθυπουργό, που μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο εξ ονόματος του πρωθυπουργού; Αυτός λέγεται Γρηγόρης Δημητριαδης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της HuffPost, είναι πολλά τα βουλευτικά ονόματα που διαμαρτύρονται για την έλλειψη τους συντονισμού τους με υπουργούς, Όπως και κοινή διαπίστωση ότι και οι ίδιοι οι υπουργοί δε συντονίζονται μεταξύ τους για βασικά θέματα που προκαλούν κοινωνική αναστάτωση. Πρόσφατο το παράδειγμα με τα ΕΛΤΑ, όπου κορυφαίος συναρμόδιος υπουργός δεν γνώριζε την απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων!