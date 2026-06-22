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Οι συνεργάτες του πρώην Επιτρόπου τονίζουν ότι η συμμετοχή του στο τιμητικό συμβουλευτικό όργανο ήταν θεσμικά ελεγμένη και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η μηνιαία αμοιβή των πέντε χιλιάδων ευρώ που έλαβε ο πρώην Επίτροπος είχε δηλωθεί επισήμως στις αρμόδιες φορολογικές αρχές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.

Η πλευρά Αβραμόπουλου προσκόμισε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβεβαιώνουν ότι η δραστηριότητά του ήταν συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς δεοντολογίας.

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«Η συμμετοχή του Δ. Αβραμόπουλου ήταν γνωστή, δηλωμένη, θεσμικά ελεγμένη και επισήμως επιτρεπτή. Η ίδια διαδικασία κάλυπτε και τη μηνιαία τιμητική αποζημίωση που προβλεπόταν για τη συμμετοχή του», τονίζουν συνεργάτες του πρώην επιτρόπου, δίνοντας απάντηση στην κίνηση των βελγικών αρχών να εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποδίδοντάς του κατηγορία περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με αφορμή την αποκόμιση οικονομικού οφέλους από φορέα που εμπλέκεται στην υπόθεση Qatargate.

«Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο Δ. Αβραμόπουλος δεν είχε ρόλο στη χρηματοδότηση της ΜΚΟ. Η σχέση του αφορούσε αποκλειστικά τη θεσμικά εγκεκριμένη συμμετοχή του σε τιμητικό συμβουλευτικό όργανο και δημόσιες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Η μεταγενέστερη εμπλοκή του Pier Antonio Panzeri σε ποινική έρευνα δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης του Δημήτρη Αβραμόπουλου με την οργάνωση κατά την προηγούμενη περίοδο», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Ο Δ. Αβραμόπουλος συμμετείχε σε ένα τιμητικό συμβουλευτικό σχήμα, με γνωστοποίηση και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια οργάνωση η οποία τότε παρουσιαζόταν με θεσμικό και ανθρωπιστικό σκοπό. Δεν είχε γνώση ή εποπτεία των εσωτερικών οικονομικών ή διοικητικών λειτουργιών της οργάνωσης. Η μόνη πραγματική σχέση του Δ. Αβραμόπουλου με το Fight Impunity ήταν αυτή που γνωστοποιήθηκε, εγκρίθηκε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλώθηκε στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές.»



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Το παρασκήνιο και η ΜΚΟ του Παντσέρι

Στο μικροσκόπιο των βελγικών ανακριτικών αρχών βρίσκεται η δραστηριότητα του πρώην Επιτρόπου σε μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που είχε ιδρύσει ο Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Αβραμόπουλος παρείχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ (όπως ο ίδιος έχει ήδη διευκρινίσει από το 2022). Ωστόσο, οι βελγικές αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό ποσό που εισέπραξε αποτελεί τη βάση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τι απαντά η πλευρά Αβραμόπουλου

Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου, στενοί του συνεργάτες ξεκαθαρίζουν τη θέση του, επισημαίνοντας τις εξής παραμέτρους:

Έγκριση από την Κομισιόν: Πριν από την έναρξη της συνεργασίας με τη ΜΚΟ, είχε υπάρξει επίσημη αλληλογραφία με την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε δώσει το «πράσινο φως».

Πριν από την έναρξη της συνεργασίας με τη ΜΚΟ, είχε υπάρξει επίσημη αλληλογραφία με την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε δώσει το «πράσινο φως». Χρονικό πλαίσιο: Οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία και οι υπηρεσίες που παρείχε ο πρώην Επίτροπος είχαν ολοκληρωθεί οριστικά πριν από το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate.

Ταυτόχρονα, δίνουν στη δημοσιότητα έγγραφα και επιστολές στο πλαίσιο αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ο Επικεφαλής του Γραφείου της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αλλά και η Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας (Ηθικών Κανόνων) τονίζουν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου είναι συμβατή με το πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.