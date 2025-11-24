«Η καθυστέρηση στην ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας από εδώ και πέρα οφείλεται κυρίως σε πολιτικούς και όχι σε τεχνικούς λόγους» υποστήριξε ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετώπισε τα δυο χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου Αθηναίων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος της Αθήνας ανέφερε ότι «όλα ήταν μια τεράστια πρόκληση, δεν ήμουν αυτοδιοικητικό στέλεχος, καθηγητής στο Πολυτεχνείο ήμουν και έτσι δεν μου δόθηκε κάποιο handbook. Ξεκίνησα από το μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι από τον Οκτώβριο που κέρδισα μέχρι να αναλάβω την 1η Ιανουαρίου, είχαμε μείον 2 – 3 οργανισμούς που είναι βασικοί και θεμελιώδεις, όπως η ανάπλαση, για την προσέγγιση των αναπτυξιακών θεμάτων και όχι μόνο και συνολικά γιατί αντιμετώπισα νομίζω μια αρχική συνθήκη, η οποία ήταν αρκετά επιθετική».

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι αυτό που περίμενε ήταν μια κανονικότητα, δηλαδή ότι θα είχε στην διάθεση του βασικές δομές και υποδομές που είχε και η προηγούμενη δημοτική αρχή και ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια συνθήκη κανονικότητας, ωστόσο «καταλήξαμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό φορέα που είναι ανάπλαση καθόλου, με την παρουσία της Αθήνας. Να έχουμε επίσης έναν άλλο πολύ μεγάλο οργανισμό που είναι αυτός του Πολιτισμού, αθλητισμού και νέας Γενιάς, ο μεγαλύτερος οργανισμός σε δημοτικό επίπεδο, να τον κρατάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας».

6 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση της Β. Όλγας

«Από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια που μισό χιλιόμετρο παραμένει κλειστό και νομίζω είναι και πολλά τα λεφτά. Νομίζω έχουν προσεγγίσει τα 6 εκατομμύρια», τόνισε ο δήμαρχος υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα φορολογούμενων.

Ως προς το πότε και με ποιον ακριβώς τρόπο θα λειτουργήσει κανονικά ο δρόμος, ο κ. Δούκας απάντησε «κάθε φορά που ρωτάμε μας ενημερώνουν οτι θα γίνει στο τέλος του μήνα. Δεν το λέω εγώ, το υλοποιεί η ανάπλαση. Είμαι εκεί σχεδόν μία φορά τον μήνα, μπορεί και δύο φορές το μήνα και σήμερα πάλι συζητήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με κάποιες επιπλέον δομές που περιμένουμε για το τραμ και μου έχουν πει ότι είναι θέμα χρόνου». Πρόσθεσε δε, ότι 95% του έργου έχει ολοκληρωθεί και ότι η κάθε επιπλέον καθυστέρηση εγείρει σοβαρά θέματα, διότι είναι ένα έργο που τρέχει πολλά χρόνια έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα.

Μείωση του κυκλοφοριακού

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι το έργο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με συγκοινωνιολόγους και έμπειρους αναλυτές θα υπάρξει μείωση της κίνησης περίπου κατά 20%.

«Μεγάλη μείωση» ανέφερε «θα έχουμε στο περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα, διότι γίνονται πολύ μεγάλες περιπορείες για να μπορέσει κανείς να προσεγγίσει εύκολα, χωρίς να επηρεάζεται το πολύ ωραίο πεζοδρόμιο που έχει φτιαχτεί, τα αρχαία, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί με έναν πολύ όμορφο τρόπο».

Σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για τη βελτίωση του κυκλοφορικού προβλήματος στο κέντρο της Αθήνας ο κ. Δούκας ανέφερε:

«πρώτον, θέλουμε πολύ περισσότερες συγκοινωνίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, βάζουμε και σε συνεργασία και με την κυβέρνηση και νέα λεωφορεία που είναι ηλεκτρικά ή φυσικού αερίου, αλλά θέλουμε πολύ περισσότερα.

Δεύτερον, περισσότεροι συρμοί στο μετρό.

Τρίτον, δεν υπάρχει και αυτή είναι μια δικιά μας προσέγγιση, η γραμμή 4, η οποία θα αργήσει, δεν θα είναι έτοιμη τα επόμενα 4 χρόνια, που θα αποσυμφορήσει σε πολλά σημεία και τέταρτον, η δημοτική συγκοινωνία. Κάναμε μια πολύ αναλυτική δουλειά σε μεγάλη διαβούλευση και με τις κοινότητες. Μάλιστα ξαναπαίρνουμε τώρα τις τελικές 6 + 1 γραμμές.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι υπάρχουν συγκοινωνίες οι οποίες σε πάνε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν υπάρχουν συγκοινωνίες που συνδέουν γειτονιές με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάρεις το αμάξι σου. Άρα παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο, πολύ αναλυτικό σχέδιο με έξι συν μία συγκεκριμένες γραμμές που έχουμε και τις τάσεις τις παρουσιάσαμε και στον ΟΑΣΑ και στο υπουργείο. Θέλουμε να πάρουμε την έγκριση. Θα είναι δωρεάν, σε πρώτη φάση το πιλοτικό της κομμάτι. Έχουμε βρει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης, σίγουρα τον πρώτο χρόνο από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και το δεύτερο θέλουμε να ολοκληρωθεί το σύνολο μαζί με τη χρηματοδότηση και τις προκηρύξεις, τους διαγωνισμούς το 2026 και πρώτο στις αρχές του 2027 να έχει η Αθήνα δημοτική συγκοινωνία. Νομίζω θα είναι μια πολύ μεγάλη προσθήκη και μια πολύ μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό».

Ο κ. Δούκας εξήγησε ότι θα υπάρχουν έξι γραμμές, οι οποίες θα λειτουργούν καθημερινά, με ευθύνη του Δήμου και θα κοστίσει κοντά στα 7 εκατομμύρια.

Για την μείωση της θερμοκρασίας στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος αποτελούσε και έναν προεκλογικό του στόχο, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Η αισθητή θερμοκρασία είναι ένας στόχος εμβληματικός των μεγαλύτερων πόλεων ανά τον πλανήτη, κυρίως των πόλεων που έχουν πολύ μεγάλες θερμοκρασιακές αυξήσεις, κυρίως στη Νότια Ευρώπη. Δυστυχώς η Αθήνα είναι από τις πιο ζεστές πρωτεύουσες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μείωση της αισθητής θερμοκρασίας επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους που ο βασικός πυρήνας είναι το πράσινο, η ενίσχυση του πράσινου σκιάς».

Αναφορικά με την δεντροφύτευση στην Αθήνα ο κ. Δούκας υποστήριξε πως «είχαμε πει για 5.000 δέντρα τη χρονιά και μάλιστα μου έλεγαν πώς γίνεται δήμαρχε 4.000 τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια δεν υπάρχουν χώροι. Βάλαμε 5.000 την πρώτη χρονιά, έχουμε βάλει 3.500 με 4.000 φέτος και θα πιάσουμε πάλι τον στόχο των 5.000 δέντρων».