Την ολοκλήρωση των εργασιών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, που παρέμενε κλειστή τα τελευταία έξι χρόνια, ανακοίνωσε με ένα βίντεο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, το έργο ήταν «παγωμένο» για περίπου 3,5 από τα έξι χρόνια που ο δρόμος έμενε κλειστός, όμως η δημοτική αρχή έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την επανεκκίνηση και ολοκλήρωσή του.

Advertisement

Advertisement

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της», αναφέρει στην ανάρτησή του. Προσθέτει ότι από την προεκλογική περίοδο είχε δεσμευτεί πως ο δρόμος θα μετατραπεί σε έναν «πολυτροπικό άξονα, στολίδι για την Αθήνα», κάτι που, όπως υποστηρίζει, επιτεύχθηκε μέσα σε δύο χρόνια.

Ο δήμαρχος δεν παρέλειψε και μια αιχμή: «Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης», σημείωσε, αναφερόμενος στη δημόσια αποδοχή του έργου από τον πρώην δήμαρχο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

Advertisement

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης.»

Η ανάρτηση Μπακογιάννη από την Βασιλίσσης Όλγας

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης σημειώνει ότι η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει ξανά ως ένας σύγχρονος δημόσιος χώρος, προσκαλώντας τους πολίτες να τον επισκεφθούν και να τον γνωρίσουν από κοντά.

«Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και τη δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή. Όχι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος. Ελάτε να τον ανακαλύψετε», αναφέρει ο πρώην δήμαρχος.

Advertisement

Ελάτε να τον ανακαλύψετε. — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) April 7, 2026

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Βασιλίσσης Όλγας, επέφερε την απάντηση του πρώην δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σε δική του ανάρτηση στα social media αναφέρει:

«Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων.

Advertisement

Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».

— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) April 7, 2026

Advertisement