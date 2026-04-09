«Έχει ιδιαίτερη σημασία, που ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ένα έργο το οποίο, ο Δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς το έργο αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα», αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις δηλώσεις του δημάρχου της Αθήνας Χάρη Δούκα για την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας.

Αναλυτικά η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:

«Έχει ιδιαίτερη σημασία, που ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει υπερήφανος και ευτυχής για την ολοκλήρωση του έργου της οδού Βασιλίσσης Όλγας. Ένα έργο το οποίο, ο Δήμαρχος όχι απλώς αρνιόταν αλλά και πολέμησε, καθώς το έργο αντέβαινε στο προεκλογικό του όραμα για την Αθήνα. Χαίρομαι, γιατί σήμερα ο Χάρης Δούκας όχι απλώς αποδέχεται και θαυμάζει τον δρόμο, που ολοκληρώνει την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αλλά τον υιοθετεί ως δικό του, λησμονώντας ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, η Ανάπλαση Α.Ε., τελεί -από το 2024- υπό την εποπτεία πέντε Υπουργείων, ανάμεσα στα οποία και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990. Η υλοποίηση του έργου ήταν στις προτεραιότητες του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη. Το Υπουργείο Πολιτισμού συνέπραξε, τότε, με τον Δήμο της Αθήνας, καθώς η διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας αναδεικνύει μείζονες αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της πόλης. Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του δρόμου έφεραν στο φως πολύ σημαντικές αρχαιότητες, που συμπληρώνουν την εικόνα των Αθηνών στη μετάβασή τους από την κλασική αρχαιότητα στη ρωμαϊκή περίοδο. Η ανάδειξή τους καθιστά τον «πολυτροπικό δρόμο» της Αθήνας ένα από τα πλέον πολύτιμα τοπόσημα στη μεγάλη ιστορική διαχρονία της πρωτεύουσας».