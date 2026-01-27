Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα η Βασιλίσσης Όλγας.

Η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «Δύο πράγματα προσδοκούμε. Να περάσουν τα αυτοκίνητα -σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων– και να ενεργοποιηθεί ξανά το τρόλεϊ» ενώ χαρακτήρισε το έργο ως «ήπιας κυκλοφορίας».

Κι αυτό γιατί, όπως τόνισε, η κα Ευαγγελίδου, λόγω των έργων, υπάρχει μία καθυστέρηση 10 λεπτών για όλους όσοι θέλουν να μετακινηθούν από το Παγκράτι μέχρι το Σύνταγμα με τρόλεΐ.

Παράλληλα, όπως εξήγησε η αντιδήμαρχος, από τις λωρίδες διέλευσης του τρόλεϊ, όπως έχει κατασκευαστεί το έργο, θα επιτρέπεται να διέρχονται και τα Ι.Χ. «Το έργο έχει κατασκευαστεί από την Ανάπλαση ΑΕ που δεν είναι πλέον δημοτική επιχείρηση. Ωστόσο, το κρατάμε έτσι όπως είναι», πρόσθεσε.

«Κρατάμε τον σχεδιασμό του. Οι αριστερές στροφές που υπήρχαν, έχουν καταργηθεί. Γι αυτό και έγινε η αναστροφή, για να εξυπηρετείται η Πλάκα και να μη χρειάζεται να πας μέχρι το Σύνταγμα για να στρίψεις» επισήμανε η κα Ευαγγελίδου.

Πηγή: EUROKINISSI

Αναφορικά με τη μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας που είχε εκπονήσει ο Δήμος εξήγησε ότι περιλαμβάνει τη νόμιμη αριστερή στροφή των οδηγών στο φανάρι στη διασταύρωση Βουλιαγμένης και Καλλιρόης, γεγονός που θα βελτιώσει την κίνηση στο πολυσύχναστο αυτό σημείο.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)