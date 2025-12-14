Με κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί αστυνομικής βίας και καταστολής στα μπλόκα των αγροτών ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στην συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, παράλληλα, προανήγγειλε πως πολύ σύντομα θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις από το ελληνικό FBI γύρω από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις «βολές» της αντιπολίτευσης για αστυνομική βία στα αγροτικά μπλόκα καθώς και στις κατηγορίες για χρήση πλαστικών σφαιρών στη Κρήτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ήταν κατηγορηματικός: «Πού το βλέπετε αυτό το έργο; Της καταστολής; Σε ποια ταινία; Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης; Σοβαρολογείτε; Αλήθεια σε ηλίθιους και λωτοφάγους απευθύνεστε; Όχι ψέματα, επιτέλους», ενώ πρόσθεσε πως «τραυματίες αστυνομικούς είχαμε στην Κρήτη. Δεν διαθέτει η Ελλάδα πλαστικές σφαίρες, που να τις βρούμε; Τι ψέματα είναι αυτά;».

Αναφερόμενος στο ελληνικό FBI ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε πως δύο υποθέσεις έχουν πάρει ήδη το δρόμο της Δικαιοσύνης και τόνισε πως «πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία». Σε αυτό το πλαίσιο ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σημείωσε πως ήδη έχουν ελεγχθεί 6.000 και πλέον ατομικά ΑΦΜ, ενώ έχουν δεσμευτεί 33 εκατ. ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις που κατεβλήθησαν σε κάποιους αχρεωστήτως.

Ζητώντας απαντήσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως «χτυπήσατε με πλαστικές σφαίρες αγρότες στην Κρήτη όταν δεν το έχετε κάνει ποτέ σε αναρχικούς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας επιτέθηκε στον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη καθώς κατήγγειλε «ακραία χρήση αστυνομικής βίας» στα επεισόδια της Κρήτης και χρήση πλαστικών σφαιρών από την ελληνική αστυνομία.