«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της ΕΕ», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας για τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται από την έναρξη της δεύτερης και καταστροφικότερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτηση στο Χ στέλνει μήνυμα εθνικής ενότητας υπενθυμίζει ότι «όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
«52 χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της ΕΕ. Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους».