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«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της ΕΕ», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας για τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται από την έναρξη της δεύτερης και καταστροφικότερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτηση στο Χ στέλνει μήνυμα εθνικής ενότητας υπενθυμίζει ότι «όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται».

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«52 χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της ΕΕ. Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους».

52 χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.



Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της ΕΕ.



Τιμάμε… pic.twitter.com/qiJWRZX6Zu — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 14, 2026