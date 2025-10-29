Η ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ξεχώρισε στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του ρόλου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», ανακοίνωσε συγκεκριμένα ο Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του ενώ λίγο αργότερα, στον δικό του χαιρετισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού σημείωσε ότι «είναι τιμητικό καθήκον για το υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωες μας» προανήγγειλε ότι «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει».

Advertisement

Advertisement

Ο πρωθυπουργός εστίασε στη σημασία που έχουν τα τοπόσημα υψηλού συμβολισμού για την Αθήνα και τόνισε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις παρεμβάσεις που έγιναν στην όψη του κτηρίου, θα αποτελέσει πλέον ένα νέο τοπόσημο για την πόλη.

«Η εθνική θωράκιση αναβαθμίζεται»

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις πρωτοφανείς γεωπολιτικές αλλαγές που εξελίσσονται διεθνώς και υπογράμμισε ότι «η υπεράσπιση της κυριαρχίας μας είναι απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα».

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια –όπως είπε- παίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας για τις οποίες τόνισε ότι είναι σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τους και αναφέρθηκε στις προμήθειες υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν σημαντικά την αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι πλέον στα προγράμματα τους θα συμμετέχει η ελληνική βιομηχανία, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η εθνική θωράκιση αναβαθμίζεται».

Νίκος Δένδιας: Η νέα όψη του κτηρίου συμβολίζει την προσαρμογή στις νέες συνθήκες

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφερόμενος στην ανανεωμένη εικόνα του υπουργείου τόνισε δεν συνιστά απλώς μία αισθητική παρέμβαση αλλά εξέλιξη και πρόοδο και ότι συμβολίζει την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και την αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στους συμβολισμούς του έργου του αρχιτέκτονα Κώστα Βαρώτσου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ομιλητής στην εκδήλωση ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος της Metlen η οποία ανέλαβε και τη χορηγία για την κατασκευή της νέας βιοκλιματικής όψης του κτηρίου.